Λοβέρδος: Έχω έναν «τόμο» sms του Παππά προς τον Καλογρίτσα

Για δεκάδες γραπτά μηνύματα που έχει στην κατοχή του ο Χρήστος Καλογρίτσας, έκανε λόγο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Ανδρέας Λοβέρδος αναφορικά με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016 και το γεγονός πως ο κ. Καλογρίτσας κατέθεσε νέο sms, αποστολέας του οποίου φέρεται να είναι ο Νίκος Παππάς. «Είναι το έκτο sms που καταθέτει ο πελάτης μου, τα άλλα πέντε τα είχε καταθέσει στην Επιτροπή ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης της Βουλής και είναι ήδη στη δικογραφία. Ακριβώς το ίδιο είναι και αυτό, το έκτο, κι έχω άλλα 200», τόνισε ο κ. Λοβέρδος για τα οποία σημείωσε ότι δεν θα τα παρουσιάσει ποτέ, γιατί «σε αυτήν την περίπτωση δεν είμαι πολιτικός είμαι δικηγόρος, και κάνω αυτά που είναι να κάνω με κριτήριο τις εντολές του πελάτη μου». «Μιλάω σχηματικά. Εχω έναν τόμο, μικρό τόμο, όλα τα μηνύματα, όλες τις συνομιλίες μέσω μηνυμάτων». Ο κ. Λοβέρδος αρνήθηκε να αποκαλύψει τι προκύπτει από το περιεχόμενο των συνομιλιών όπως και να απαντήσει στο ερώτημα εάν αποστολέας είναι μόνο ο Νίκος Παππάς. Σημείωσε ακόμη ότι είναι στην κρίση του κ. Καλογρίτσα εάν αυτά τα μηνύματα θα «βγούνε» εξηγώντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να τα απαιτήσει ο εισαγγελέας παρά το γεγονός ότι το αναφέρει δημόσια. Υπογράμμισε δε πως η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα Ευθαλία Διαμαντή, επιμένει σε όσα ανέφερε στην κατάθεσή της, και ότι η μήνυση που κατατέθηκε από τον κ. Παππά είναι απολύτως απαράδεκτη γιατί η ίδια ουδέποτε τον κατηγόρησε ότι πήρε χρήματα.

