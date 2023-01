Μηταράκης: Η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της – Υπάρχουν ΜΚΟ που ευθύνονται για λαθροδιακίνηση

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, για μια ακόμη φορά ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που φυλάει τα σύνορά της, αλλά και της Ευρώπης, με αποτελεσματικότητα ενώ παράλληλα τόνισε πως έχει κάθε δικαίωμα να αποτρέπει παράνομες προσπάθειες εισόδου στη χώρα, οι οποίες πολλές φορές είναι οργανωμένες από ΜΚΟ. Ο κ. Μηταράκης, φιλοξενήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ATTICA TV, στην εκπομπή «Χωρίς Μακιγιάζ», όπου μίλησε στους δημοσιογράφους Γιώργο Χουδαλάκη και Βούλα Κεχαγιά, όπου ρωτήθηκε, εκτός από το Μεταναστευτικό, για τις επισυνδέσεις, για το θέμα των εκλογών αλλά και για τον ρόλο των ΜΚΟ. «Η Ειδομένη και η Μόρια είναι δύο παραδείγματα από τη διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ στο Μεταναστευτικό και η Νέα Δημοκρατία θα το αποδεικνύει κάθε φορά, το πώς ήταν η κατάσταση και πώς είναι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μηταράκης. Παράλληλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σχολίασε και τον ρόλο της Τουρκίας στην μεταναστευτική κρίση, αναφέροντας πως «Δεν έχει πόλεμο στην Τουρκία. Είναι ασφαλής χώρα. Είναι χώρα που έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Γενεύης. Είναι υποχρεωμένη να παράσχει και εκείνη άσυλο. Υπάρχουν στοιχεία για τους διακινητές, τα έχει η Europol και τα έχει δώσει στην Τουρκία». Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του κύριου Μηταράκη: Για το μεταναστευτικό και την καταγγελία pushbacks από ΜΚΟ: «Να κάνω δύο παρατηρήσεις, Η χώρα μας φυλάει τα σύνορά της. Το 2015 το 75% των παράνομων μεταναστών είχαν περάσει από τη χώρα μας. Η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της. Τελεία και παύλα. Μετά την ιστορία με τη μικρή Μαρία, η κοινή γνώμη είναι πιο επιφυλακτική. Η Ελλάδα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο αλλά φυλάει τα σύνορά της. Από τα χρόνια που φυλάμε τα σύνορα, δεν υπάρχουν οι δεκάδες θυμάτων που υπήρχαν το 15 και το 16 με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Το 2016 η Ε.Ε. πήρε τα κλειδιά από τον κύριο Τσίπρα επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί το Μεταναστευτικό και υπέγραψε την Κοινή Δήλωση του 2016 με την Τουρκία. Η Δήλωση αυτή χαρακτήρισε την Τουρκία ασφαλή χώρα και πως πρέπει να δέχεται όσους φεύγουν από την Ευρώπη. Η Τουρκία δεν τηρεί ωστόσο αυτή τη δήλωση. Η Ειδομένη και η Μόρια είναι δυο παραδείγματα από τη διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ στο Μεταναστευτικό και η Νέα Δημοκρατία θα το αποδεικνύει κάθε φορά, το πως ήταν η κατάσταση και πως είναι τώρα». Για την κατάσταση στα νησιά: «Ενώ το 2015 ενώ στα νησιά ήταν μόνιμο θέμα συζήτησης, πλέον στα νησιά μας δεν συζητιέται αυτό επειδή το θέμα του μεταναστευτικού έχει λυθεί. Γίνονται αποτροπές παράνομης εισόδου στη χώρα. Και η μικρή Μαρία πέθανε στον Έβρο αλλά δεν υπήρχε! Δεν υπάρχει καμία απόφαση από κανένα δικαστήριο εις βάρος της Ελλάδας. Η αντιπολίτευση προσπάθησε να αποδείξει πως η FRONTEX έκανε αναφορά για επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα και δεν υπήρχαν καν! Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει με θεσμικό ρόλο το μεταναστευτικό». Αναφορικά με τον ρόλο των ΜΚΟ: «Εννιά στις δέκα ΜΚΟ που υπήρχαν το 2015 έχουν φύγει από την Ελλάδα. Από αυτές που έχουν μείνει, έχουν εγγραφεί στα μητρώα, ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι, έχει γίνει ο διαχωρισμός. Όταν μια ΜΚΟ βοηθάει ανθρώπους στην Ελλάδα, είναι θεμιτό. Αλλά όταν μια ΜΚΟ βοηθάει από την Τουρκία κόσμο να περάσει στην Ελλάδα, τότε αυτό είναι παράνομο και ονομάζεται λαθροδιακίνηση. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει πως να ζήσεις στην ΕΕ είναι καλύτερα από πολλά περισσότερα μέρη του πλανήτη. Αλλά κάποιος ο οποίος ζει 4 χρόνια στην Τουρκία και θέλει να περάσει μέσω της Ελλάδας στην Γερμανία, δεν είναι κατατρεγμένος. Δεν έχει πόλεμο στην Τουρκία. Είναι ασφαλής χώρα. Είναι χώρα που έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Γενεύης. Είναι υποχρεωμένη να παράσχει και εκείνη άσυλο. Υπάρχουν στοιχεία για τους διακινητές, τα έχει η Europol και τα έχει δώσει στην Τουρκία. Κάποιες φορές συνεργάζονται, κάποιες όχι. Έχουμε κάνεις συλλήψεις και οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα». Για τις εκλογές: «Απρίλιο ή Μάιο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει σημασία η ημερομηνία ωστόσο πλέον». Σχετικά με τις επισυνδέσεις: «Πολλές φορές έχουν κληθεί από την επιτροπή θεσμικοί παράγοντες. Είναι θέματα που βρίσκονται στη Δικαιοσύνη. Η Δικαστική Αρχή έχει το δικαίωμα να άρει το απόρρητο για λόγους που κρίνει η ίδια ως εθνική ασφάλειας. Ενδιαφέρον είναι πως οι υποκλοπές που έγιναν το 2016 στο ΚΚΕ, δεν ήταν νόμιμες και αν κάποιος έχει εμπλοκή στο θέμα, χάρη στην αλλαγή του ποινικού κώδικα δεν κατηγορείσαι παρά για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα του κόσμου που δεν θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες να είναι μυστικές! Κάθε φορά που συζητείται ένα θέμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τα θέματα και οι διάλογοι έχουν βγει σε όλες τις ιστοσελίδες. Τα θέματα εθνικής ασφαλείας, πρέπει να είναι ασφαλή. Έχω αμφιβολία για το τι είναι πραγματικό και τι όχι από όσα ακούγονται και γράφονται. Θέλει τεράστια προσοχή σε αυτά τα θέματα. Η υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν πριν γίνει πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Η ΕΥΠ του είχε πει του κύριου Ανδρουλάκη να επικοινωνήσουν. Υπάρχουν θέματα που υπερβαίνουν την εκτελεστική εξουσία. Οι μυστικές υπηρεσίες και οι δικαστικές Αρχές είναι υποχρεωμένες, όταν κρίνουν πως πρέπει να ελέγξουν κάποιους, ακόμα και εμάς το κάνουν. Κανείς δεν είναι υπεράνω ελέγχου. Η πολιτική ηγεσία πρέπει να έχει μια απόσταση για θεσμικά πρόσωπα. Μπορεί να υπήρχε οποιαδήποτε πληροφορία και ο εισαγγελέας και οι Αρχές έκριναν πως έπρεπε να ελέγξουν». Ειδήσεις σήμερα: Qatargate – Εύα Καϊλή: Παραμένει στη φυλακή για ακόμη έναν μήνα Μοσχάτο: «Πήρες λεφτά κι από τη μάνα μου, θα σε σκοτώσω» – Ο τελευταίος διάλογος της 47χρονης με τον λογιστή Άλεκ Μπάλντουιν: Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς

