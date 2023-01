Μητσοτάκης: Ο εκλογικός χρησμός του Ολύμπου και τα ραντεβού στο Νταβός

Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φανατικός του βουνού, είναι γνωστό, όσο και αν ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ξεκλέβει μέρες για να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και συγκεκριμένα στην πατρώα γη των Χανίων. Ότι, όμως, η αγάπη του για τα βουνά θα συναρτάτο με τον εκλογικό χρόνο, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Σε αυτό το συμπέρασμα παραπέμπει, τουλάχιστον, ο διάλογος που είχε χθες ο κ. Μητσοτάκης με έναν ορειβάτη στην περιοδεία του στον Κορυδαλλό. «Θέλω να πάω στον Όλυμπο τον Μάιο» είπε ο πρωθυπουργός για να του απαντήσει ο ορειβάτης: «Έλα να σε πάω», με τον κ. Μητσοτάκη να συμπληρώνει: «Μετά τις εκλογές, να ανέβουμε». Όσο και αν το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι ο χρόνος της…ανάβασης μπορεί να είναι ανεξάρτητος από τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε με σαφήνεια ότι σκέφτεται εκλογές τον Απρίλιο, αν και παραμένει εναλλακτική και μια ημερομηνία εντός του Μαΐου. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpvvripkesup) Η πρώτη κάλπη τον Απρίλιο, παράλληλα, έχει από χθες ένα ακόμα πλεονέκτημα, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε κάλπες στην Τουρκία στις 14 Μαΐου. Συνεπώς, αν στην Ελλάδα οι εκλογές γίνονταν π.χ. στις 9 Απριλίου, θα υπήρχε επαρκής χρόνος, ώστε οι δεύτερες εκλογές, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, να γίνουν π.χ. στις 21 Μαΐου. Με άλλα λόγια, να μην υπάρξει ουσιαστικό κενό ανάμεσα στις ελληνικές και στις τουρκικές εκλογές. Και μπορεί ο πρωθυπουργός να μην καθορίζει τις αποφάσεις του μόνο και μόνο από τις τουρκικές κάλπες, δεν παύει, όμως, και αυτή να είναι μια παράμετρος που συμπεριλαμβάνεται. Παράλληλα, όπως το θέτουν στο thetimes|-.gr υπουργοί της κυβέρνησης, αν οι εκλογές πάνε πέρα από τον Απρίλιο, αυτοί με τη σειρά τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα σοβαρό έλλειμμα στοχοθεσίας, με δεδομένο ότι κυβερνητικός προγραμματισμός έχει γίνει για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, είναι «ανοιχτοί» σε αφόρητες εκλογικές πιέσεις από ψηφοφόρους, τις οποίες απορρίπτουν, οι οποίες, όμως, όσο πιο κοντά πάμε προς την κάλπη, θα ενταθούν. Οι επαφές στο Νταβός Μέχρι να οριστικοποιηθεί ο χρόνος των εκλογών, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μπροστά του την τελευταία μετάβαση του στο Φόρουμ του Νταβός γι’ αυτή την τετραετία και, εν γενεί, ένα από τα τελευταία του ταξίδια πριν τις κάλπες, καθώς ακολουθούν η μετάβαση στην Ιαπωνία, η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες και ίσως ένα ταξίδι στο Μόναχο για τη Διάσκεψη Ασφαλείας. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προτάξει τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας εν μέσω διαχείρισης αλλεπάλληλων κρίσεων και της ενεργειακής/πληθωριστικής κρίσης που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στόχος της οποίας παραμένει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τους τομείς της τεχνολογίας – ανάμεσά τους με τον CEO της Intel και τον αντιπρόεδρο της Blackrock- της εκπαίδευσης, των τραπεζικών και άλλων. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, παράλληλα, να έχει μια συζήτηση με τον Φαρίντ Ζακάρια του CNN εφ’ όλης της ύλης σήμερα το απόγευμα, ενώ θα μετάσχει και σε μια σειρά κλειστών επαφών στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο, όπου εκτός από εκπροσώπους κορυφαίων επιχειρήσεων, συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τους χώρους των Μέσων Ενημέρωσης, της πολιτικής και της διπλωματίας. Μεταξύ αυτών των επαφών, ο κ. Μητσοτάκης θα μετάσχει στο περιθώριο του Φόρουμ και σε στρογγυλό τραπέζι κεκλεισμένων των θυρών που οργανωνει ο άλλοτε Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας The Tomorrow Partnership που ασχολειται με ψηφιοποιηση και μεγαλες προκλησεις Ειδήσεις σήμερα:Συνελήφθη για ληστείες σε τράπεζες και ΕΛΤΑ γιος μέλους της 17ΝΤο Ίντερνετ του μέλλοντος – Νέο ψαχτήρι θα κάνει το… γκουγκλάρισμα να μοιάζει αργό και «χαζό»Survivor All Star: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποχαιρέτησε τον Άγιο Δομίνικο – Δείτε βίντεο

