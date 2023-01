Μητσοτάκης στο Νταβός: Δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία – Εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη

Συνέντευξη στον γνωστό δημοσιογράφο του CNN, Φαρίντ Ζακαρία, παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβλεψε ότι «δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια βιώσαμε πολλές εντάσεις και όχι μόνο για το Καστελόριζο». «Θα πρέπει να μπορούμε να κάτσουμε με την Τουρκία ως λογικοί ενήλικες και να συζητήσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο. Το κάναμε επιτυχώς και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, με την Αλβανία θα παραπέμψουμε το ζήτημα στη Χάγη και αυτή θα αποφασίσει» υπογράμμισε. Και συνέχισε, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά: «Όσο συμφωνούμε στους κανόνες, που είναι το διεθνές δίκαιο για την επίλυση προβλημάτων και δεν προκαλείς αχρείαστα τους γείτονές σου, κρατάς ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Και δεν είναι χρήσιμο να εργαλειοποιείς την εξωτερική πολιτική για εσωτερικούς λόγους». «Πιστεύει κανείς ρεαλιστικά ότι τα ελληνικά νησιά είναι απειλή για την τουρκική ενδοχώρα ή μήπως η τουρκική ενδοχώρα απειλεί τα ελληνικά νησιά;» σημείωσε ακόμη, για να προσθέσει ότι, μετά τις εκλογές, «οι οποίες θα λάβουν χώρα σχεδόν ταυτόχρονα» (σ.σ. στην Τουρκία αναμένεται να διεξαχθούν στις 14 Μαΐου), «υπάρχουν τρόποι να χαμηλώσουμε τις εντάσεις, να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, αλλά με πολιτισμένο τρόπο. Δεν χρειάζεται να απειλούμε ο ένας τον άλλον ή να έχουμε υπερπτήσεις». «Έχουμε έναν δύσκολο γείτονα, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δεν είχαν ενισχυθεί επί δεκαετίες. Συνεπώς, είναι σημαντική η προβολή ισχύος μας» προσέθεσε. Αναφορικά με το πότε θα στηθούν κάλπες στη χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Θα πάω σε εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη». «Δεν το θεωρώ απίθανο να βρούμε μια λύση με τον κ. Ερντογάν. Αλλά υπάρχουν ζητήματα εκτός συζήτησης -π.χ. η κυριαρχία των ελληνικών νησιών ή η συμφωνία με τη Λιβύη, που αγνοεί τα δικαιώματα της Κρήτης. Αν περιορίσουμε τη συζήτηση σε πραγματικά θέματα, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αλλά, αν διευρύνουμε τη συζήτηση σε θέματα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε, δεν θα βρούμε λύση» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αιχμές ωστόσο ο πρωθυπουργός άφησε για τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «ο κ. Ερντογάν δεν βοηθά τη Συμμαχία, σε μια περίοδο που πρέπει να είναι αρραγής. Και, παράλληλα, δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, έχουμε διαρροή σε αυτό το μέτωπο». Η οικονομία «Πλέον κανείς δεν συζητά για το ελληνικό χρέος, πολλά σύννεφα εξαφανίστηκαν» ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη σε ερώτηση για την οικονομία. «Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία οικονομικού μετασχηματισμού»» είπε ο πρωθυπουργός στον δημοσιογράφο του CNN. «Περιμένω ανάπτυξη κοντά στο 2% το 2023 και μπορούμε να εκπλήξουμε κιόλας» σημείωσε. «Ήρθαμε στην εξουσία με μια ξεκάθαρη εντολή, να μετασχηματίσουμε την οικονομία, να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση κατά της γραφειοκρατίας, και να προχωρήσουμε στον πρασινό μετασχηματισμό. Πριν από τρία χρόνια, όταν ήμουν πάλι στο Νταβός, αντιμετωπίστηκα με σκεπτικισμό. Ελπίζουμε όμως τώρα ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία, με δεδομένο ότι εισερχόμαστε σε προεκλογική περίοδο» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πολλές από τις πολιτικές που ακολουθήσαμε ήταν προοδευτικές. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και ταυτόχρονα να στηρίζουμε τους αδύναμους. Στις επόμενες εκλογές οι πολίτες θα συγκρίνουν την τετραετία της προηγούμενης κυβέρνησης και την τετραετία της δικής μας κυβέρνησης» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Ήμουν ο πρώτος που ζήτησε πλαφόν για την τιμή του φυσικού αερίου. Εάν είχαμε κινηθεί νωρίτερα, θα είχαμε γλιτώσει χρήματα. Εάν υπάρχει κάτι θετικό από αυτό τον φρικτό πόλεμο, είναι ότι προωθείται ο πράσινος μετασχηματισμός. Νομίζω ότι είδαμε ήδη τα χειρότερα σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου. Οι τιμές τώρα είναι καλύτερες. Επίσης, βλέπουμε ότι η στήριξη μας έχει αποτέλεσμα. Έχουμε γεωπολιτική υποχρέωση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία» σημείωσε ακόμη ο πρωθυπουργός, μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουλρανία και τη συνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση. Το μεταναστευτικό Για το μεταναστευτικό, τόνισε πως στην Ελλάδα έγινε πρόβλημα το 2015, «όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ακολούθησε πολιτική ανοιχτών συνόρων». «Τώρα έχουμε μειώσει τις ροές κατά 90%. Όμως, το είπαμε από την αρχή ότι θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Οι τοπικές κοινωνίες στα νησιά όπου υπήρχαν μετανάστες είναι ικανοποιημένες» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε εφαρμόσει μια σκληρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και αν δείτε την εσωτερική συζήτηση στην Ελλάδα, θα δείτε ότι πρόκειται για non issue» συμπλήρωσε. «Προστατεύοντας τα σύνορά μας σε στεριά και θάλασσα, θέτουμε λιγότερες ζωές σε κίνδυνο. Όσο λιγότεροι προσπαθούν να περάσουν, τόσο λιγότερα ατυχήματα θα έχουμε. Εξαρθρώσαμε τα κυκλώματα διακινητών» κατέληξε ως προς το μεταναστευτικό. Η ακρίβεια και τα διλήμματα των εκλογών Αναφερόμενος στην ακρίβεια, είπε: «Αποφύγαμε τον πειρασμό να κόψουμε ορίζονται τον ΦΠΑ, αλλά παίρνουμε τα κέρδη των διυλιστηρίων, παίρνουμε 650 εκατ. ευρώ και τα κάνουμε πηγή για να βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά με τις αγορές στο σούπερ μάρκετ». Σχολίασε μάλιστα και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και, με το βλέμμα στην κάλπη, σημείωσε πως «η διάκριση είναι ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν σε πραγματισμό και στη δημοκρατία και σε αυτούς που υπόσχονται το φεγγάρι με τ’ άστρα και παράλληλα υποβαθμίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς». «Στις εκλογές οι Έλληνες θα συγκρίνουν τέσσερα χρόνια μιας λαϊκιστικής κυβέρνησης και τέσσερα χρόνια μιας δικής μας κυβέρνησης. Αν κερδίσουμε, που πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, θα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και μια εκλογική διαδικασία που θα πρέπει να προσέξουν και στο εξωτερικό. Τα παλιά διλήμματα Αριστεράς – Δεξιάς δεν είναι πια σχετικά, όσο η διαιρετική τομή ανάμεσα λαϊκιστών και πραγματιστών, προοδευτικών δημοκρατών» υπογράμμισε. Και κατέληξε: «Τα τελευταία 3,5 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, πολύ οδυνηρά. Παράδειγμα ο κορωνοϊός, αλλά, όταν κοιτάς πίσω και όταν απευθύνεσαι στους πολίτες για να επανεκλεγείς, λες ότι έκανες το καλύτερο δυνατό, παραδέχεσαι τα λάθη σου και κοιμάσαι καλά το βράδυ». 