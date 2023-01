ΝΔ για τα sms Παππά – Καλογρίτσα: Η πλήρης αφωνία Τσίπρα προκαλεί το λιγότερο απορία

Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία σχολιάζει την «πλήρη αφωνία του κ. Τσίπρα μετά τις τελευταίες καταγγελίες και αποκαλύψεις για το κόμμα του στο Ειδικό Δικαστήριο» και θέτει το ερώτημα σχετικά με την ταυτότητα του «Α2» που παρουσιάστηκε στο sms Παππά – Καλογρίτσα. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η πλήρης αφωνία του κ. Τσίπρα μετά τις τελευταίες καταγγελίες και αποκαλύψεις για το κόμμα του στο Ειδικό Δικαστήριο προκαλεί το λιγότερο απορία. Δεν νιώθει την ανάγκη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσει σε όλα αυτά τα τόσο επιβαρυντικά για το κόμμα του, που κατατίθενται επωνύμως; 1. Γιατί δεν βρίσκει να πει μια κουβέντα ο κ. Τσίπρας για τις ένορκες καταγγελίες της γραμματέως Καλογρίτσα, η οποία επαναλαμβάνοντας και εξειδικεύοντας όσα λέει ο ίδιος ο κ. Καλογρίτσας εδώ και χρόνια, μιλάει για τσάντες με επταψήφια ποσά που κατέληγαν στο κόμμα του; 2. Γιατί δεν λέει κουβέντα ο κ. Τσίπρας για τα μηνύματα που αποκαλύπτει η πλευρά Καλογρίτσα, όπου φαίνεται να γίνεται με εντολές του πιο στενού συνεργάτη του τότε, Ν.Παππά, μοίρασμα ποσοστών μεταξύ καναλαρχών; 3. Τελικά, είναι ο Α2 ο mr Offshore κ. Αρτέμης Αρτεμίου, που μαζί με τον κ. Καλογρίτσα εμφανίζονται με ποσοστό 51% «αδιαίρετο» στο Syriza channel που προετοίμαζαν; 4. Όλα όσα καταγγέλλονται τις τελευταίες ημέρες στο Ειδικό Δικαστήριο, τα έκανε αυτοβούλως ο κ. Παππάς και εν αγνοία του κ. Τσίπρα ή εν γνώση του και υπό την καθοδήγηση του ίδιου του κ. Τσίπρα; ΥΓ: Ο κ. Παππάς που έσπευσε να μηνύσει τη γραμματέα Καλογρίτσα για όσα κατήγγειλε, που συμφωνούν απόλυτα με όσα καταγγέλλει χρόνια τώρα ο ίδιος ο κ. Καλογρίτσας, θα κάνει το ίδιο για τον κ. Καλογρίτσα μετά και τα χθεσινά μηνύματα που δημοσιοποίησε; Ή είναι και αυτά στο πλαίσιο του αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της ελευθερίας του τύπου και την ανέλιξη της χώρας στη διεθνή κατάταξη;» Ειδήσεις σήμερα: Διάσημος Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια Δελφίνι δυο μέτρων ξεβράστηκε σε παραλία της Καβάλας «Γκρίνιες» Τσαβούσογλου σε Μπλίνκεν για Ελλάδα – Τι συζήτησαν για τα F-16

