Νταβός – Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Πανδημία, Οικονομία, Ενέργεια, Ουκρανία & Περιβάλλον στην ατζέντα (video)

Οικονομία, Ενέργεια, πόλεμος στην Ουκρανία και το περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου βρίσκεται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες.

Μεταξύ των θεμάτων που τίθενται είναι και η ασφάλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών και προϊόντων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αγορά εργασίας.

Προτεραιότητα δίνεται στην παγκόσμια ψηφιακή διασύνδεση και στη διαστημική πολιτική.

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που φέτος απασχολούν, είναι η πρόθεση μεγάλων εμπορικών εταίρων, όπως η Κίνα ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αρχίσουν συναλλαγές στα νομίσματά τους, αποσυνδέοντας τις Οικονομίες τους από το δολάριο.

Στο Νταβός το παρών δίνει και η 20χρονη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, για να παραδώσει επιστολή στους ηγέτες των μεγάλων επιχειρήσεων με αίτημα την παύση της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρουσία στην κεντρική σκηνή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο του CNN Φαρίντ Ζακαρία. Στο επίκεντρο ζητήματα γεωπολιτικής και οικονομίας.

