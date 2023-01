Νταβός: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Intel για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα «Κάνατε εξαιρετική δουλειά, σε δύσκολες συνθήκες» ανέφερε στον πρωθυπουργό ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Intel, Patrick Gelsinger, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Κατά τη συνάντηση με τον κ. Gelsinger συζητήθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα και οι δυνατότητες συνεργασίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τις επιδόσεις της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. «Κάνατε εξαιρετική δουλειά, σε δύσκολες συνθήκες», είπε χαρακτηριστικά. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Intel, Patrick Gelsinger BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 17:12 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )