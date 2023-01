Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν το Ειδικό Διεθνές Δικαστήριο για τη Ρωσία – Να πάρει θέση ο Τσίπρας ζητά η ΝΔ Η πρόταση πέρασε με 472 ψήφους υπέρ, 19 κατά, ενώ 33 ευρωβουλευτές – ανάμεσα σε αυτούς και του ΣΥΡΙΖΑ – απείχαν από την ψηφοφορία Απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για την στάση που κράτησαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία για τη σύσταση Ειδικού Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Ρωσία ζητά η ΝΔ. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν την σχετική πρόταση – η οποία τελικά εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία – στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΝΔ καλεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εγκαταλείψει την επαμφοτερίζουσα στάση που έχει κρατήσει από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ «Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου υπέρ της επείγουσας σύστασης Ειδικού Διεθνούς Δικαστηρίου, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη κατά του Β. Πούτιν και του Α. Λουκασένκο πέρασε με 472 ψήφους υπέρ, 19 κατά, ενώ 33 ευρωβουλευτές απείχαν από την ψηφοφορία. Ανάμεσα στις εξαιρέσεις από τη συντριπτική πλειοψηφία και 4 ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Δ. Παπαδημούλης, Σ. Κούλογλου, Ε. Κουντουρά και Α. Γεωργούλης που απείχαν. Αναμένουμε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσει εάν θεωρεί ότι ο πρόεδρος Πούτιν διαπράττει εγκλήματα πολέμου κι αν θα πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον ειδικού δικαστηρίου ή αν εντάσσεται κι αυτό στην επαμφοτερίζουσα στάση που έχει κρατήσει από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής». Ειδήσεις σήμερα: Ποιοι και γιατί εισέβαλαν στο Κολλέγιο Αθηνών – Το επεισόδιο στην «Αβάνα» Κορωνοϊός: Στους 186 οι θάνατοι λόγω Covid τη 2η εβδομάδα του έτους Μητσοτάκης στο Νταβός: Δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία – Εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη Best of Network 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 17:12 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )