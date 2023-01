Παρακολουθήσεις: Αίτημα Ράμμου για ενημέρωση της Βουλής Το αίτημα της ΑΔΑΕ κοινοποιήθηκε και στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απηύθυνε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, προκειμένου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχής να ενημερωθεί το σώμα «σε σχέση με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής». Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα: «Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών τιμώντας τη συνταγματική της αποστολή και ανταποκρινόμενη στην υποχρέωση κοινοβουλευτικής λογοδοσίας, υπέβαλε στις 17 Ιανουαρίου 2023, διά του Προέδρου της, Χρήστου Ράμμου, αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κο Κ. Μπούρα για σύγκληση της Επιτροπής. Το αίτημα που κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κο Κ. Τασούλα, αφορά την ενημέρωση του σώματος σε σχέση με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, που ανάγονται στις αρμοδιότητες της Αρχής». Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη με τη μέθοδο του… ριφιφί σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή σε 88χρονο οδηγό που παρέσυρε ζευγάρι στον Βόλο Το viral βίντεο της Σακίρα που επικρίνει τη μητέρα του Πικέ: «Δεν ακολουθώ ξανά τη συμβουλή σου!» BEST OF NETWORK 19.01.2023, 10:32 19.01.2023, 08:00 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 09:14 19.01.2023, 09:15 18.01.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )