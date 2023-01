Πηγές ΥΠΕΞ: «Σήμερα κατανοούν όλοι οι εταίροι μας ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα»

«Σήμερα κατανοούν όλοι οι εταίροι μας ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα», σημείωσε ανώτατη διπλωματική πηγή του υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι όλοι πλέον βλέπουν με κριτική ματιά τη στάση της γειτονικής χώρας σε μια σειρά θεμάτων, από τις προκλητικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας, τη στάση της στη Λιβύη, μέχρι την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει η ίδια πηγή, θα πρέπει να αναλύεται η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία, ενώ η Αθήνα είχε ενημερώσει επαρκώς την Ουάσινγκτον για τις ελληνικές θέσεις σε όλο το φάσμα των σχέσεων με την ‘Αγκυρα. «Το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο πρέπει να φύγει από τη μέση», επεσήμανε η ίδια πηγή και πρόσθεσε ότι θέση της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αιγύπτου και άλλων εταίρων στη συγκεκριμένη κίνηση της Τουρκίας ήταν εξαρχής σαφής. Αναφορικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις για παραπομπή στη Χάγη της οριοθέτησης της ΑΟΖ, συμπληρώνοντας όμως ότι «δύσκολα θα υπάρξουν εξελίξεις πριν τις εκλογές». Σημαντικό είναι, όπως διευκρίνιζαν, ότι η Αλβανία γνωρίζει σήμερα ότι το μέλλον της βρίσκεται στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Στις 21 Φεβρουαρίου κατά πάσα πιθανότητα η επίσκεψη Μπλίνκεν Στις 21 Φεβρουαρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ‘Αντονι Μπλίνκεν κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Όσον αφορά τις επόμενες επαφές του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, την επόμενη εβδομάδα μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, θα μεταβεί στη Νότιο Αφρική και τη Μοζαμβίκη. Η ίδια πηγή τόνισε μάλιστα την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι επαφές με την Αφρική όσον αφορά το ζήτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς είναι σημαντικό για την Ελλάδα και την Ευρώπη να έχουν επαφές και με τα μη μόνιμα μέλη του. Ακόμη τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται νέες επαφές με Αίγυπτο και Ισραήλ, ενώ τους επόμενους μήνες ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στη Νότιο Αμερική και την Ινδία. Την ίδια στιγμή, αναφορικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που επιχειρεί να βάλει «φρένο» σε τυχόν είσοδο στη Βουλή του κόμματος που έχει ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης, συνεργάτες του κ. Δένδια υπογράμμιζαν την πάγια θέση του ότι είναι αναγκαία η «ενιαία στάση του πολιτικού κόσμου απέναντι στα νεοναζιστικά μορφώματα» και τόνιζαν ότι δε μπορεί να γίνει ανεκτή η κάθοδος του συγκεκριμένου κόμματος, μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, της οποίας ο Ηλίας Κασιδιάρης υπήρξε βουλευτής. Ειδήσεις σήμερα: Πού στρέφονται οι έρευνες για την 44χρονη μητέρα που εξαφανίστηκε στη Ρόδο, η δραματική έκκληση του συζύγου της Καταγγελία για εισβολή αγνώστων με μαχαίρια στο Κολλέγιο Αθηνών – Λήξη συναγερμού λέει η ΕΛΑΣ Διάσημος Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια

