Στο Βερολίνο η Σακελλαροπούλου – Συναντήθηκε με τον Σταϊνμάιερ Οι πρόεδροι Ελλάδας και Γερμανίας εξέφρασαν την πεποίθηση για εντατικοποίηση των μεταξύ τους συνομιλιών «σε μια δύσκολη εποχή στην οποία βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης στις δύο χώρες μας» Τις εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας και τις προοπτικές για ακόμη στενότερη συνεργασία ανέδειξαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ κατά τη συνάντησή τους νωρίτερα σήμερα στο προεδρικό ανάκτορο Bellevue, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η κυρία Σακελλαροπούλου στη Γερμανία. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο κοινό όραμα των δύο χωρών, το οποίο, όπως είπε, βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην απόκρουση κάθε είδους αναθεωρητισμού, ενώ ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος τόνισε την ευθύνη των πολιτικών στη σημερινή δύσκολη εποχή, αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης στενότερων και ακόμη πιο φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γερμανία, η οποία, όπως διευκρίνισε, καθυστέρησε λόγω της πανδημίας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι «πολύ εντατικές συνομιλίες» των δύο Προέδρων, «σε μια δύσκολη εποχή στην οποία βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης στις δύο χώρες μας», θα συνεισφέρουν σημαντικά και προκειμένου «να διαμορφωθούν ακόμη πιο στενές και φιλικές (διμερείς) σχέσεις». Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου από την πλευρά της περιέγραψε την επίσκεψή της στη Γερμανία ως απόδειξη του εξαιρετικού επιπέδου των σχέσεων των δύο χωρών και, αναφερόμενη στη συνάντησή της με τον κ. Σταϊνμάιερ, δήλωσε ότι θα αναδείξει «τη συναντίληψή μας για μια σειρά από μεγάλα θέματα που αφορούν τις προκλήσεις του καιρού μας». Οι δύο χώρες «μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον της ηπείρου μας, το οποίο βασίζεται στις κοινές αξίες, στις ευρωπαϊκές αξίες, στο κράτος δικαίου και στην απόκρουση κάθε αναθεωρητισμού, από όπου και αν προέρχεται», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χθες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με την πρόεδρο της Bundestag Μπέρπερλ Μπας, ενώ αύριο θα μεταβεί στην καγκελαρία, όπου θα έχει συνάντηση με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Ειδήσεις σήμερα: Πού στρέφονται οι έρευνες για την 44χρονη μητέρα που εξαφανίστηκε στη Ρόδο, η δραματική έκκληση του συζύγου της Καταγγελία για εισβολή αγνώστων με μαχαίρια στο Κολλέγιο Αθηνών – Λήξη συναγερμού λέει η ΕΛΑΣ Διάσημος Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 15:14 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 09:14 19.01.2023, 09:15 18.01.2023, 17:00

