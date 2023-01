Συνάντηση Μητσοτάκη με τους Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Συνάντηση με τους επικεφαλής των «φρουρών της Ορθοδοξίας» ή αλλιώς Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε πριν λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου Βασίλης Γούλας 19.01.2023, 10:02 Η αντιπροσωπεία των Αρχόντων υπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, είχε ολιγόωη συζήτηση με τον πρωθυπουργό πραγματοποιώντας προπαρασκευαστικές συζητήσεις σχετικά με την πραγματοποίηση ενός Διεθνούς Συνεδρίου του συγκεκριμένος τάγματος στην Αθήνα κατά το οποίο θα παρευρεθούν προσωπικότητες της πολιτικής και του επιχειρείν από ολόκληρο τον κόσμο. Κατά τη συνάντηση ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το έργο που τελούν οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επισήμανε στους επικεφαλής ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βοηθήσει στο έργο τους. Οι Άρχοντες είναι μια κλειστή λέσχη ισχυρών ανθρώπων που εργάζονται για τη διατήρηση των κεκτημένων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας. Έκδικος, νομοφύλαξ, χαρτουλάριος, ρεφερενδάριος, σκευωφύλαξ, νομοδότης. Μερικά από τα 40 συνολικά τιμητικά εκκλησιαστικά παράσημα που απονέμονται από τον επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε προσωπικότητες που υπηρετούν την Ορθοδοξία και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Οι «Άρχοντες» του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποδέχονται τους τίτλους που διατηρούνται πέντε αιώνες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Πρόκειται για ανθρώπους της διανόησης, της τέχνης και του επιχειρείν οι οποίοι συνεισφέρουν για το καλό της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Με χορηγίες που ξεκινούν από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και φθάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ οι άγνωστοι «φρουροί» του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενεργούν για την διατήρηση και διάδοση της Ορθοδοξίας. Τα τελευταία 24 χρόνια οι Άρχοντες έχουν δωρήσει περισσότερα από 53 εκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ αυτών ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Τζώρτζ Τσούνης ο οποίος έχει τον τίτλο του Υπομνηματογράφου, αλλά και ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας ο οποίος πέρυσι χειροτονήθηκε Άρχων Οφφικιάλιος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη. Οι Άρχοντες σήμερα είναι 1290 σε ολόκληρο τον κόσμο, οι 740 από τους οποίους προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν δημιουργήσει το Τάγμα του Απόστολου Ανδρέα με διοικητή τον διακεκριμένο γιατρό Αντώνη Λυμπεράκη. Ανάμεσά τους ο δισεκατομμυριούχος Τζων Κατσιματίδης ο οποίος έχει τον τίτλο του «νοτάριου», ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου Νικ Λαρυγγάκης, με τον τίτλο του «χαρτουλαρίου» ο λομπίστας Μάικ Μανάτος με τον τίτλο του «δικαιοφύλακα» αλλά και ο Μιχαήλ Ψαρός με τον τίτλο του «οστιάριου». Οι τίτλοι απονέμονταν από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και διατηρούνται ακέραιοι εδώ και πέντε αιώνες. Ο τίτλος του Άρχοντα έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην Εκκλησία τον 3ο αιώνα και δίνονταν σε μια τάξη αξιωματούχων που αποκαλούνταν οφικιάλιοι. Αρχικά ο τίτλος απονέμονταν σε κληρικούς αλλά κατά τη βυζαντινή εποχή οι τίτλοι αυξάνονταν σε αριθμό και και δίνονταν και σε λαϊκούς. Μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας οι τίτλοι και οι διακρίσεις δίνονταν μονάχα σε εκείνους που εργάζονταν για το καλό της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα δίνονταν σε ανθρώπους οι οποίοι με τις χρηματικές δωρεές τους βοηθούσαν στην ανακαίνιση ναών που παρέμεναν κατεστραμμένοι, στην διοργάνωση συνεδρίων, στην προώθηση των θέσεων της Εκκλησίας στα διαθνή φόρουμ, καθώς και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δράσης για τη συνέχιση της ζωής και της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σήμερα όλα τα Πατριαρχεία έχουν τους δικούς τους Άρχοντες αλλά το πιο γνωστό είναι το Τάγμα Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η κλειστή λέσχη επικεφαλής της οποίας ειναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χρηματοδοτεί δράσεις της εκκλησίας ενώ μεταξύ των ατόμων αυτών συγκαταλέγονται επίσης, επιφανείς Έλληνες όπως ο κ. Γιάννης Λάτσης, ο κ. Θανάσης Μαρτίνος, ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και πολλοί άλλοι. Μεταξύ των αρχόντων είναι και ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ο οποίος δώρησε 15 εκατομύρια δολάρία στο ίδρυμα Άγιος Μιχαήλ ενώ ο Μιχαήλ Ψαρός δώρησε 11 εκατομμύρια δολάρια στο πανεπιστήμιο Georgetown. Βασίλης Γούλας 19.01.2023, 10:02 BEST OF NETWORK 19.01.2023, 10:32 19.01.2023, 08:00 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 09:14 19.01.2023, 09:15 18.01.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )