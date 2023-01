Τασούλας για αίτημα Ράμμου: «Δεν υπάρχουν αυτόκλητοι καλεσμένοι, υπάρχει θεσμική διαδικασία» Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής «Η επιτροπή καλεί, δεν αυτοπροτάσσεται κάποιος» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. «Δεν υπάρχουν αυτόκλητοι καλεσμένοι. Δεν είναι παραξενιά ή πείσμα, υπάρχει θεσμική διαδικασία» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής στη δήλωσή του η οποία έγινε στο περιθώριο της κοπής της πίτων των κοινοβουλευτικών συντακτών. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, με αφορμή την επιστολή Ράμμου για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία έστειλε στον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μπούρα και κοινοποίησε και στον Πρόεδρο της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη η Βουλή να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής. Ειδήσεις σήμερα: Κολλέγιο Αθηνών: Καταγγελία για εισβολή αγνώστων με μαχαίρια – Λήξη συναγερμού λέει η ΕΛΑΣ Καιρός – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα Μάτι: «Θα πρέπει να ψάξετε στους πεθαμένους» – Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας των διδύμων στη δίκη BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 15:14 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 09:14 19.01.2023, 09:15 18.01.2023, 17:00

