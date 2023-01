Τσίπρας: Αυτό που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ πλέον δεν είναι ακρίβεια, είναι ληστεία «Η κυβέρνηση θα λογοδοτήσει για την αισχροκέρδεια και τη δημοκρατική εκτροπή» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνάντησή του με το προεδρείο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Γεωργία Σαδανά 19.01.2023, 13:50 «Αυτό που βλέπουμε ειδικά τις τελευταίες ημέρες είναι πια ληστεία, δεν είναι απλά ακρίβεια» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως «το σούπερ μάρκετ έχει γίνει ένας εφιάλτης για κάθε νοικοκυριό, καθώς η τρομακτική αύξηση των τιμών είναι σχεδόν έναν χρόνο τώρα». Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι σημειώνεται μία «σχετική μείωση του πληθωρισμού βλέπουμε τρομακτικές ανατιμήσεις, ενώ η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι υπερδιπλάσια του πληθωρισμού». Παράλληλα, χαρακτήρισε «απάτη» την πρακτική αλλαγής συσκευασιών και μείωσης του όγκου τους σε τρόφιμα «προκειμένου να μην φανεί αυτή η αύξηση στον καταναλωτή». «Διαβάζω ότι 500 προϊόντα είχαν μεγάλες ανατιμήσεις, εκ των οποίων τα 238 είχαν το τρικ της διατήρησης της τιμής με παράλληλη μείωση του όγκου της συσκευασίας» πρόσθεσε και τόνισε πως «εδώ κάποιοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους πολίτες και να εξαφανίσουν ως δια μαγείας την ακρίβεια, ενώ η αισχροκέρδεια όχι μόνο δεν εξαφανίζεται αλλά γιγαντώνεται». Αναφερόμενος στο καλάθι του νοικοκυριού, ο κ. Τσίπρας είπε πως «έχει γίνει σύντομο ανέκδοτο», καθώς από την έναρξη της εφαρμογής του «έχουμε τρομακτικές ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης, ως 70% σε βρεφικές τροφές», στηλιτεύοντας τη στάση της κυβέρνησης που βλέπει σε εξέλιξη το κύμα αλλεπάλληλων ανατιμήσεων χωρίς να παρεμβαίνει. «Υπάρχει τρομακτική αισχροκέρδεια, δεν υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι. Υπάρχει συγκάλυψη μίας τακτικής που έχει σαν στόχο να διογκώσει τα κέρδη κάποιων αλλά να λεηλατήσει το εισόδημα των πολιτών» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με αφορμή και τις εξελίξεις στη Βουλή με την άρνηση της ΝΔ να καλέσει τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τους ελέγχους στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Τσίπρας εκτίμησε πως «η δημοκρατική εκτροπή μαζί με την αισχροκέρδεια είναι δύο ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση είτε έτσι είτε αλλιώς θα κληθεί να λογοδοτήσει. Κατά την άποψή μου αυτά τα δύο είναι αλληλοσυνδεόμενα γιατί αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τέτοιες πολιτικές αδικίας». Τέλος, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «είμαι αισιόδοξος γιατί είναι φανερό πλέον ότι ούτε η αλήθεια μπορεί να κρυφτεί, ήρθε η ώρα να βγουν όλα στο φως, αλλά ούτε και αυτή η συνεχιζόμενη ληστεία στα σούπερ μάρκετ να μείνει κάτω από τα ραντάρ και κάτω από τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο, προκειμένου να στηρίξουν τον καταναλωτή και τον πολίτη όταν αδικείται κατάφωρα από συντονισμένες πρακτικές και ενέργειες». Πρόεδρος ΕΕΚΕ: «Τέχνασα το καλάθι του νοικοκυριού» Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) χαρακτήρισε το καλάθι του νοικοκυριού «Τρικ και τέχνασμα» λέγοντας ότι ως μέτρο τελικά έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών των προϊόντων, ενώ μίλησε για «συμφωνία κυρίων» μεταξύ Υπουργού Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων την οποία οι πολίτες την καταλαβαίνουν στην τσέπη τους και την έχουν κρίνει. Όπως αποκάλυψε οι βιομήχανοι συμφώνησαν με το καλάθι με την λογική ότι οι αυξήσεις των προϊόντων εντός του καλαθιού θα είναι στο 50% του πληθωρισμού με ό, τι αυτό σημαίνει για τους καταναλωτές όταν ο πληθωρισμός είναι τώρα 7,5% και πριν ήταν 9,9% και είμαστε στον 19ο μήνα των ανατιμήσεων. Υπογράμμισε ότι «οι τιμές αυξάνονται παρά τα αντίθετα που ισχυρίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης». Όπως είπε «τα προϊόντα στο καλάθι έχουν αυξηθεί κάθε βδομάδα από 8 έως 15% και σε σύνολο 12 εβδομάδων σχεδόν 100%, ενώ όταν βγαίνουν από το καλάθι υπάρχει ακόμα και τριπλασιασμός στις τιμές τους» ενώ έδωσε και παραδείγματα λέγοντας «Σε συγκεκριμένη βρεφική κρέμα που είναι στο καλάθι η αύξηση είναι συνολικά 70%, σε συγκεκριμένο κοτόπουλο με τιμή 3,96 ευρώ στο καλάθι, όταν βγήκε από το καλάθι η τιμή του πήγε στα 6,80 ευρώ». Αποδομώντας τα επιχειρήματα του κ. Γεωργιάδη ότι μειώνονται οι τιμές των προϊόντων στο καλάθι είπε ότι αυτό οφείλεται στη μείωση της ποσότητας αναφέροντας ότι «ένας καφές 194 γρ. τη μία βδομάδα στο καλάθι αντικαθίσταται με καφέ 96 γρ. την επόμενη. Έτσι παρουσιάζει τη μείωση. Οι βιομηχανίες μειώνουν το περιεχόμενο του προϊόντος από τον πρώτο μήνα του 2022». Τέλος, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις για την μεγάλη αισχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ μετά το καλάθι του νοικοκυριού, που προέκυψαν από έρευνα τους την οποία έστειλαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως σημείωσε «η κυβέρνηση επέβαλε πρόστιμα μόνο για την πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη ύψους 57 χιλ. ευρώ και έκτοτε δεν έχει κάνει τίποτα». Ειδήσεις σήμερα: Διάσημος Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια Δελφίνι δυο μέτρων ξεβράστηκε σε παραλία της Καβάλας «Γκρίνιες» Τσαβούσογλου σε Μπλίνκεν για Ελλάδα – Τι συζήτησαν για τα F-16 Γεωργία Σαδανά 19.01.2023, 13:50 BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:00 19.01.2023, 12:36 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 09:14 19.01.2023, 09:15 18.01.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )