Τσίπρας: Επικοινωνία με τον Τασούλα για το αίτημα του προέδρου της ΑΔΑΕ

Την ανάγκη η Βουλή να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, σημειώνοντας πως «σε κάθε περίπτωση η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ θα αναλάβει την ιστορική ευθύνη της απόφασής της». Αναλυτικά: «Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή την επιστολή του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, κ. Ράμμου για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία έστειλε στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μπούρα και κοινοποίησε και στον Πρόεδρο της Βουλής. Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη η Βουλή να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής. Τόνισε δε, ότι η ανταπόκριση στο αίτημα του κ. Ράμμου και η κλήση του Προέδρου της ΑΔΑΕ στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τα ευρήματα των ελέγχων της αποτελεί ζήτημα μείζονος θεσμικής σημασίας. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την άποψη πως η κλήση του κ. Ράμμου οφείλει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Προφανώς μπορεί να γίνει και με τις διαδικασίες που ο Κανονισμός προβλέπει για τα 2/5 της επιτροπής, δηλαδή της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας, αλλά ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελούσε πλήγμα στο κύρος του Κοινοβουλίου και θα υποτιμούσε τη θεσμική διάσταση του ζητήματος, καθώς θα εμφάνιζε τα κόμματα να ερίζουν ακόμα και για όσα ορίζει το Σύνταγμα, όπως επισημαίνουν οι πηγές της Κουμουνδούρου. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζήτησε από τον κ. Τασούλα να επανεξετάσει τη στάση του και του διεμήνυσε πως σε κάθε περίπτωση η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ θα αναλάβει την ιστορική ευθύνη της απόφασης της». Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ζητά να ενημερώσει τη Βουλή για τα ευρήματα των ερευνών του καιη πλειοψηφία της ΝΔ το αρνείται.Μάταιος κόπος που επιβεβαιώνει την ενοχή τους.Γιατί ο κύβος πλέον ερρίφθη.Την αλήθεια δεν μπορούν πια να την κρατήσουν στο σκοτάδι.— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) January 19, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Κολλέγιο Αθηνών: Καταγγελία για εισβολή αγνώστων με μαχαίρια – Λήξη συναγερμού λέει η ΕΛΑΣ Καιρός – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα Μάτι: «Θα πρέπει να ψάξετε στους πεθαμένους» – Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας των διδύμων στη δίκη

