Χατζηδάκης: Τέλος Ιανουάριου ένας στους δύο συνταξιούχους θα δουν ότι σε ετήσια βάση θα λάβουν μια επιπλέον σύνταξη Ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι όποτε υπάρχει δημοσιονομικός χώρος θα αποδίδεται ένα μέρισμα στην κοινωνία «Στο τέλος Ιανουάριου, ένας στους δυο συνταξιούχους θα διαπιστώσουν ότι σε ετήσια βάση θα λάβουν μια επιπλέον σύνταξη», δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε παράλληλα ότι το 83% όσων έχουν μεγάλη διαφορά θα δουν και εκείνοι μια αύξηση, είτε μέσω του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ, είτε μέσω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε επίσης ότι οι νέες συντάξεις εκδίδονται πλέον μέσα σε δυο μήνες, ενώ επανέλαβε ότι όποτε υπάρχει δημοσιονομικός χώρος θα αποδίδεται ένα μέρισμα στην κοινωνία. Επιπλέον επεσήμανε ότι με βάση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 263.000 από το 2019, ενώ οι μέσες μηνιαίες αποδοχές έχουν αυξηθεί κατά 12,4% δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό. Επανέλαβε τέλος ότι επίκειται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάρτιο που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη με τη μέθοδο του… ριφιφί σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή σε 88χρονο οδηγό που παρέσυρε ζευγάρι στον Βόλο Το viral βίντεο της Σακίρα που επικρίνει τη μητέρα του Πικέ: «Δεν ακολουθώ ξανά τη συμβουλή σου!» BEST OF NETWORK 19.01.2023, 11:25 19.01.2023, 08:00 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 09:14 19.01.2023, 09:15 18.01.2023, 17:00

