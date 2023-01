Χατζηδάκης: Το 2023 με τη ΝΔ θα ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα

Πραγματική κοσμοπλημμύρα στη χθεσινή εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του πολιτικού γραφείου του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα της εκδήλωσης, ενώ πάρα πολλοί παρέμειναν όρθιοι στον προθάλαμο. Εξίσου μεγάλη ήταν και η προσέλευση στην εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη, υπουργών και βουλευτών – συνολικά 44– γενικών γραμματέων και δημάρχων από τον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών. Αναλυτικότερα, μεταξύ των άλλων στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: • Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος, οι Υπουργοί Άκης Σκέρτσος, Νίκη Κεραμέως, Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Πλακιωτάκης, οι αναπληρωτές Υπουργοί Νίκος Παπαθανάσης και Μίνα Γκάγκα, οι Υφυπουργοί Γιάννης Οικονόμου, Γιώργος Στύλιος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Κατσανιώτης, Νίκος Ταγαράς, Πάνος Τσακλόγλου, Δόμνα Μιχαηλίδου και Σοφία Ζαχαράκη. • Οι βουλευτές Χριστίνα Αλεξοπούλου, Γιάννης Αμανατίδης, Παρασκευή Βρυζίδου, Βασίλης Γιόγιακας, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Θεόδωρος Καράογλου, Κώστας Καραγκούνης, Γιώργος Καρασμάνης, Χρήστος Κέλλας, Σταύρος Κελέτσης, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Γιώργος Κουμουτσάκος, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Γιάννης Λοβέρδος, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Γιάννης Μπούγας, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Γιάννης Παππάς, Φωτεινή Πιπιλή, Σπύρος Πνευματικός, Θόδωρος Ρουσόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Χρήστος Ταραντίλης, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Γιάννης Τραγάκης, Τάσος Χατζηβασιλείου, Διονύσης Χατζηδάκης, Μίλτος Χρυσομάλλης. • Οι Γενικοί Γραμματείς Άννα Στρατινάκη, Ελένη Γιώτη, Γιώργος Σταμάτης, Παυλίνα Καρασιώτου, Καλυψώ Γούλα, Νίκη Δανδόλου, Γιώργος Βούτσινος, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Αλεξάνδρα Σδούκου, Μανώλης Γραφάκος, Μιχάλης, Σταυριανουδάκης, Γιώργος Ζερβός, Θάνος Πετραλιάς. • Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. • Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. • Οι δήμαρχοι Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς, Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, Πεύκης-Λυκόβρυσης Τάσος Μαυρίδης, Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος, Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος. Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. κ. Γαβριήλ. Τον Κωστή Χατζηδάκη προλόγισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και εκτός προγράμματος μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, έκανε μία εκ βαθέων ομιλία, καθώς ο Κωστής Χατζηδάκης είναι για εκείνον «ένας πραγματικός φίλος», όπως είπε. «Ο Κωστής διακρίνεται για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, για την καθαρότητά του, για την εντιμότητά του. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να τον στηρίξουμε να συνεχίσει την λαμπρή πορεία του», ανέφερε ο δήμαρχος. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του δίπλα στον κ. Χατζηδάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτής. «Στην περίπτωση αυτή ισχύει το “με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις”. Ο Κωστής ήταν ο πιο διαβασμένος στο δωμάτιο και γι’ αυτό ήταν πάντα πειστικός. Και όταν γύρισε στην Ελλάδα απέδειξε ότι είναι ο πολιτικός που συνδέεται με απτά, ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα», σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης. Όπως είπε, «ο Κωστής είναι άνθρωπος της πράξης και αυτό αποδεικνύεται και από την μέχρι τώρα πορεία του. Με ανθρώπους σαν τον Κωστή θα πάμε μπροστά. Υπάρχει άλλωστε ένα κοινό μυστικό στη Νέα Δημοκρατία ότι Κωστής είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Και πάντα μας βγάζει όλους ασπροπρόσωπους». Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, από το βήμα, αναφέρθηκε στην φιλία που συνδέει τον ίδιο και τον Κ. Χατζηδάκη και πως υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. «Ο Κωστής είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται νυχθημερόν για το καλό της πατρίδας. Πρωτογνωριστήκαμε όταν εγώ ήμουν Δήμαρχος στο Μαρούσι κι εκείνος Υπουργός Μεταφορών και από τότε γίναμε αχώριστοι συνεργάτες και φίλοι κι αυτό προέκυψε από την εκτίμηση σε έναν πολιτικό που σέβεται την πολιτική, που σέβεται τον άνθρωπο», ανέφερε ο κ. Πατούλης. «Σε όλα τα πολιτικά του βήματα το ήθος και ηθική χαρακτηρίζουν τον Κωστή Χατζηδάκη. Αξίζει λοιπόν να είμαστε δίπλα σε έναν πολιτικό που αξίζει κανείς να υποκλίνεται για τη ζωή την οποία έχει χαράξει ως πολιτικός, αλλά και ως οικογενειάρχης», πρόσθεσε. Τον πολιτικό τόνο της εκδήλωσης έδωσε ο ίδιος ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αφού σημείωσε τα σημαντικά ορόσημα της τελευταίας 4ετίας (διάσωση ΔΕΗ, εκσυγχρονισμός ΕΦΚΑ κ.ά.), τόνισε πως η αποστολή της ΝΔ για την επόμενη 4ετία είναι να κάνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες περήφανους για την πορεία της πατρίδας μας. «Από εδώ και πέρα προχωρούμε μπροστά, έχουμε ακόμη πολλά πράγματα να κάνουμε. Ο εργαζόμενος περιμένει καλύτερους μισθούς και να μην του κλέβουν κακοί εργοδότες τις ώρες εργασίας του και τις υπερωρίες του. Ο επιχειρηματίας περιμένει να έχει μια ελεύθερη οικονομία στην οποία μπορεί να επενδύσει, να δημιουργήσει και να δημιουργήσει επίσης καινούργιες δουλειές. Ο συνταξιούχος περιμένει οι αλλαγές που έγιναν να διευρυνθούν και ο ΕΦΚΑ να γίνει απόλυτα φιλικός στους πολίτες. Ο νέος ότι έχει μια πατρίδα που δεν τον διώχνει στο εξωτερικό και του δίνει ευκαιρίες, του επιτρέπει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Και ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι ζουν σε μια χώρα που είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, πραγματικά σύγχρονη και ότι έχει μια κυβέρνηση που τον κάνει περήφανο για τη δουλειά της. Αυτή πρέπει να είναι η αποστολή μας στη νέα τετραετία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας. «Μαζί θα ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά! Με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», υπογράμμισε τέλος ο κ. Χατζηδάκης και κάλεσε τους πολίτες να πάνε στις κάλπες και να στηρίξουν τόσο τον ίδιο όσο και τη Νέα Δημοκρατία. Ειδήσεις σήμερα: Ποιοι και γιατί εισέβαλαν στο Κολλέγιο Αθηνών – Το επεισόδιο στην «Αβάνα» Κορωνοϊός: Στους 186 οι θάνατοι λόγω Covid τη 2η εβδομάδα του έτους Μητσοτάκης στο Νταβός: Δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία – Εκλογές κάποια στιγμή την άνοιξη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )