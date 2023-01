Qatargate: Παραμένει στη φυλακή η Εύα Καϊλή

Την παράταση της κράτησης της Εύας Καϊλή στις φυλακές του Χάρεν αποφάσισαν οι Βέλγοι δικαστές.Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα μπορεί να αιτηθεί εκ νέου την αποφυλάκισή της σε ένα μήνα. Στην ανακοίνωση της βελγικής Δικαιοσύνης αναφέρονται τα εξής: Στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η E.K. εμφανίστηκε σήμερα το απόγευμα ενώπιον των προδικαστικών τμημάτων του Πρωτοδικείου της Βρυξέλλες. Στη διάταξή του σήμερα το πρωί, το προ-συμβούλιο επιβεβαίωσε την προδικαστική κράτηση της E.K. Εάν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής εντός 24 ωρών, θα εμφανιστεί ενώπιον του κατηγορητηρίου τμήματος του Εφετείου των Βρυξελλών εντός 15 ημερών. Προς το συμφέρον της έρευνας, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή μέσω δελτίων Τύπου. Νωρίτερα, καταγγελίες για βασανιστήρια και για μεσαιωνικές συνθήκες κράτησης έκαναν οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας. Οι κ.κ. Δημητρακόπουλος και κ. Ριζόπουλος είπαν η πελάτισσά τους έμεινε στην απομόνωση για 16 ώρες με ανακρίσεις ενδιαμέσως, χωρίς παλτό και χωρίς έστω τη δυνατότητα να περιποιηθεί τον εαυτό της, καταγγέλοντας βασανιστήρια που θυμίζουν Μεσαίωνα και κάνοντας λόγο για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην απολογία της, η Εύα Καϊλή αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει ένα παιδί 22 μηνών που δεν μπορεί να μένει μόνο του, καθώς το βλέπει μόνο μια φορά τον μήνα. Ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τονίζοντας ότι άλλοι ευρωβουλευτές είναι ελεύθεροι και ετοιμάζουν την υπερασπιστική τους γραμμή, ενώ η ίδια είναι στη φυλακή. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε σχετικά: «Κατ’ αρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για την κυρία Εύα Καϊλή. Θα λέω συνέχεια ότι η Εύα Καιλή είναι αθώα. Η Εύα Καϊλή μου ζήτησε να σας μεταφέρω τα εξής. Η Εύα Καϊλή δεν είχε καμιά επαγγελματική συνεργασία με τον κύριο Παντσέρι. Και τώρα τα δύσκολα και στενάχωρα: Η Εύα Καϊλή από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου ήταν σε απομόνωση με απόφαση του ανακριτή. Για 16 ώρες ήταν σε ένα κελί στην Αστυνομία, όχι στη φυλακή, με κρύο, ζήτησε μια δεύτερη κουβέρτα και δεν της έδωσαν, της πήραν το παλτό. Αυτά είναι βασανιστήρια. Το φως ήταν συνεχώς αναμμένο, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί για ένα λεπτό, είχε περίοδο με πολύ αίμα και δεν της επέτρεψαν να πλυθεί. Αυτό συνιστά βασανιστήριο. Η Εύα Καϊλη κατηγορείται αλλά υπάρχει πάντα το τεκμήριο αθωότητας, είμαστε στην Ευρώπη! Αυτές οι πράξεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι βασανιστήρια, είναι Μεσαίωνας. Σας παρακαλώ όλους, δημοσιοποιείστε τα αυτά, η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Ελπίζω σε μια δίκαιη δίκη, είμαστε στην Ευρώπη!».

