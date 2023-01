Άρθρο – κόλαφος του Economist για τον Ερντογάν: «Είναι νταής, οδηγεί την Τουρκία στη δικτατορία»

Την απολυταρχική διακυβέρνηση και τις προκλητικές συμπεριφορές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καυτηριάζει και καταδικάζει το βρετανικό περιοδικό Economist σε ανάλυσή του με τίτλο «Η επαπειλούμενη δικτατορία στην Τουρκία».

A flawed democracy could tip into full-­blown autocracy. Turkey is on the brink of disaster under its increasingly erratic president, Recep Tayyip Erdogan https://t.co/gfekLyEQH5 pic.twitter.com/vJpDB1pgUQ

— The Economist (@TheEconomist) January 19, 2023