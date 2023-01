Αβραμόπουλος: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναβαθμίσει σημαντικά τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας «Οι εκλογές είναι αυτές που θα στείλουν το σήμα τους στα πολιτικά κόμματα, τι πρέπει να κάνουν την επόμενη ημέρα», είπε ο πρώην υπουργός «Είμαι παρών στην πολιτική και πάντοτε στη διάθεση της παράταξής μου», δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Mega, ερωτώμενος για το εάν θα είναι παρών στις εκλογές. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis που έγινε για λογαριασμό του Mega και παρουσιάστηκε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, φαίνεται πως η ΝΔ, εάν δεν εισέλθει στη Βουλή το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Ο πρώην υπουργός σχολιάζοντας είπε: «Οι εκλογές είναι αυτές που θα στείλουν το σήμα τους στα πολιτικά κόμματα, τι πρέπει να κάνουν την επόμενη ημέρα…από ‘κει και έπειτα το θέμα το κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη είναι θέμα και της πολιτικής αλλά και της Δικαιοσύνης». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpws4erxryq9) Ο κ. Αβραμόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως στη χώρα μας βλέπουμε τα πράγματα «εθνοκεντρικά». «Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, πού βρισκόμαστε, πού πάει ο κόσμος, πού πάει η Ευρώπη…και εκεί πέρα να σταθμίσουμε όλα τα στοιχεία εκείνα που θα ορίσουν τη στρατηγική μας για το μέλλον» συμπλήρωσε. Τουρκία και ο φόβος «θερμού επεισοδίου» Μιλώντας για το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου» με την Τουρκία, στην προεκλογική περίοδο, ο πρώην υπουργός είπε πως ουδέποτε πίστεψε πως η Τουρκία θα προχωρούσε σε επιχειρησιακή κίνηση, γιατί αυτό θα την «οδηγούσε σε παγκόσμια απομόνωση». «Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επικίνδυνο μείγμα στη γειτονιά μας. Πρώτα απ’ όλα την ίδια την Τουρκία να επιδιώκει να παίζει γεωστρατηγικό ρόλο, έχουμε ένα επικίνδυνο μείγμα μεταξύ του Κεμαλικού εθνικισμού και Ισλαμισμού» σημείωσε ο πρώην υπουργός. Υπογράμμισε πως χάρη στις σωστές κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα έχει αναβαθμίσει σημαντικά τον γεωπολιτικό της ρόλο, όχι μονάχα στη Βαλκανική αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. «Δεν πρέπει να ξεφεύγει από την προσοχή μας το Κυπριακό, διότι η επίλυσή του θα σημάνει αλυσιδωτά επίλυση πολλών προβλημάτων που αφορούν στην οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων στην Ανατολική Μεσόγειο» συμπλήρωσε ο ίδιος. «Πρέπει να είχαν ξεκινήσει οι διερευνητικές επαφές» Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε πως οι διερευνητικές επαφές πρέπει να αποκτήσουν εντονότερο περιεχόμενο. «Όταν ήμουν υπουργός Εξωτερικών τις προώθησα, πρέπει να συζητάμε με τους γείτονές μας και πολύ ορθά στέλνονται τα μηνύματα αυτά από ελληνικής πλευράς» προσέθεσε. Υπογράμμισε πως η Τουρκία παλαιότερα δεν αμφισβητούσε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το κλίμα στο εσωτερικό της Τουρκίας, όπου έχει ανέβει ο ισλαμικός εθνικισμός. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, και είμαστε έτοιμοι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ισχυρές στηρίξεις, είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε», σημείωσε ο πρώην υπουργός. «Η Ευρώπη είναι αδύναμη» Στην ερώτηση εάν η Ευρώπη έχει σταθεί στο «ύψος των περιστάσεων» ο κ. Αβραμόπουλος είπε πως η Ευρώπη είναι αδύναμη, καθώς ενώ κατάφερε να εξελιχθεί σε οικονομική υπερδύναμη, δεν κατάφερε να γίνει μία γεωπολιτική δύναμη. «Απόδειξη ότι δεν λαμβάνεται τόσο σοβαρά η άποψη και η στάση της για τις γεωστρατηγικές εξελίξεις… η Ευρώπη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ πολιτικά» κατέληξε ο κ. Αβραμόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο: «Πήρες λεφτά κι από τη μάνα μου, θα σε σκοτώσω» – Ο τελευταίος διάλογος της 47χρονης με τον λογιστή Άλεκ Μπάλντουιν: Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς Κολλέγιο Αθηνών: Πώς ο καβγάς στην «Αβάνα» έφερε την εισβολή BEST OF NETWORK 20.01.2023, 09:30 20.01.2023, 09:30 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )