Αναστασιάδης: Δεν μας άφησε επιλογές η Ρωσία με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου Ο Κύπριος Πρόεδρος απάντησε σε σχόλιο του Σεργκέι Λαβρόφ σχετικά με «τη μεταμόρφωση των ηγεσιών Ελλάδας και Κύπρου» Μανώλης Καλατζής 19.01.2023, 13:33 Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ για τη στάση που τήρησε η Κύπρος έναντι της εισβολής στην Ουκρανία, είπε πως είμαστε ευγνώμονες για τη στάση αρχών της Ρωσίας στο Κυπριακό, όμως δεν υπάρχουν επιλογές όταν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Ο κ. Λαβρόφ είχε ισχυριστεί ότι οι ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδας έχουν μεταμορφωθεί. «Κάποιες ενώσεις κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, πήραν τα μέτρα», επεσήμανε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, προσθέτοντας πως «όμως την ίδια ώρα, θα ήθελα να επισημάνω ότι η φιλική, κατά τα άλλα, χώρα Ρωσία, μας υποχρέωσε να ακολουθήσουμε τις συλλογικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να ανέμενε ότι θα μπορούσε να ήμασταν στο στίγμα της Ευρώπης». Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσαμε να είμαστε οι διαφωνούντες, με τα μέτρα που καθολικά αποφασίζονται. Συνεπώς, θέλω να διατηρήσω ένα, τη φιλική σχέση που είχαμε με τη Ρωσία και την ευγνωμοσύνη βεβαίως για τη διαχρονική στάση που τήρησε και τηρεί η Ρωσία, όσον αφορά το Κυπριακό και την κατανόηση από πλευράς Ρωσίας, ότι δεν υπάρχουν επιλογές όταν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο». Ειδήσεις σήμερα: Διάσημος Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια Δελφίνι δυο μέτρων ξεβράστηκε σε παραλία της Καβάλας «Γκρίνιες» Τσαβούσογλου σε Μπλίνκεν για Ελλάδα – Τι συζήτησαν για τα F-16 Μανώλης Καλατζής 19.01.2023, 13:33 BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 19.01.2023, 17:12 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )