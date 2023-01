Γιαννακοπούλου για Πολάκη: Βαρεθήκαμε τις επιθέσεις από τον γνωστό υβριστή συνάδελφο

Τη δική της απάντηση στον Παύλο Πολάκη, για την πρόσφατη επίθεση του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έδωσε στη σημερινή της ομιλία στη Βουλή η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος, Νάντια Γιαννακοπούλου. Όπως τόνισε, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν τις προσωπικές επιθέσεις που εξαπολύει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. «Βαρεθήκαμε σ΄ αυτή την αίθουσα τις επιθέσεις, την λάσπη και υποτίμηση με τον πιο λαϊκίστικο λόγο από τον γνωστό υβριστή συνάδελφο. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε, αλλά εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε να λέει “λίγο”τον Πρόεδρό μας Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό και άλλα πολλά που ειπώθηκαν συνιστούν άλλη μια εκτροπή από κάθε πλαίσιο πολιτικής, ανθρώπινης, θεσμικής ευπρέπειας και σεβασμού, όταν τέτοιοι χαρακτηρισμοί απευθύνονται στον αρχηγό του τρίτου κόμματος στην Βουλή», σημείωσε η κυρία Γιαννακοπούλου. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έστρεψε τα βέλη της και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ανέχεται αυτές τις επιθέσεις, την ώρα που στελέχη του ζητούν «προοδευτική συνεργασία». Όπως είπε, «συνιστούν αποκαλυπτικές δηλώσεις από ένα βασικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που αρκετοί χειροκροτούν τις απόψεις του, από ένα στέλεχος, ενός κόμματος που κατά τα άλλα μιλάει για δήθεν Προοδευτική Συνεργασία. Υπάρχει κάποιος, υπάρχει έστω ένας που ακόμα και αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να γίνει πράξη μια τέτοια προοπτική εντελώς θολής προγραμματικής και πολιτικής βάσης, θα έλεγε ότι αυτές οι φραστικές επιθέσεις δείχνουν ειλικρίνεια; Γίνεται φανερό, ότι και αυτή η πρόταση γίνεται με ένα και μόνο στόχο: Την αλίευση ψήφων από τον χώρο μας δυνάμεων. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ήδη η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα τον επίπληττε, θα του ασκούσε δημόσια κριτική. Σιωπή όμως, σιωπή αποκαλυπτική, σιωπή ένοχη». Η κυρία Γιαννακοπούλου, αναφέρθηκε και στη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση για να «μπλοκάρει» την κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Όπως εξήγησε «προφανώς και θα αποτελεί μελανή κηλίδα στην Δημοκρατία μας αν ξαναμπεί μια εγκληματική οργάνωση στη Βουλή και αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα κομματικού ανταγωνισμού όπως εξελίσσεται. Θα αποτελεί ντροπή να μην υπάρξει η ευρύτερη συναίνεση για να μην μπει η μεταμορφωμένη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στην Βουλή». Σημείωσε, ότι είναι καθήκον όλων των πολιτών «η πάλη απέναντι στον φασισμό, τον νεοναζισμό και την εγκληματική δραστηριότητα». «Ωστόσο, χρειάζονται και νομοθετικές, δικονομικές αντιμετωπίσεις. Ας τα λέμε όπως είναι. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ βγήκε από τον πολιτικό χάρτη και λόγω της πάλης των πολιτών όλων των χώρων, αλλά οριστικά και τελεσίδικα λόγω της καταδίκης της ως εγκληματική οργάνωση από την Δικαιοσύνη. Σοφόν το σαφές», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και συναίνεση μεταξύ των κομμάτων και δεν μπορεί να γίνει πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. «Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε και χρειάζεται συνεννόηση, συναίνεση. Συναίνεση σημαίνει συμφωνία στη στοχοθεσία και μια τέτοια νομοτεχνική επεξεργασία, που πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με τις συνταγματικές προβλέψεις τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο. Αυτό είναι το μόνο σημείο που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή». Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Βουλής τόνισε ότι πρέπει άμεσα να ζητηθεί η γνώμη της Επιστημονικής Υπηρεσίας της βουλής, για να είναι η διατύπωση της ρύθμισης σύμφωνη με το Σύνταγμα. «Δεν μπορούμε να ψάχνουμε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα για τη Δημοκρατία μας. Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι συγκεκριμένες και απολύτως τεκμηριωμένες. Επιπλέον, προτείνουμε λόγω της σοβαρότητας και της ευαισθησίας του θέματος ο Πρόεδρος της Βουλής να ζητήσει το ταχύτερο τη γνώμη της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότερη και σύμφωνη με το Σύνταγμα διατύπωση της διάταξης», τόνισε χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τώρα επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών” επί του οποίου καλούμαστε σήμερα να τοποθετηθούμε, επισημαίνουμε τα κάτωθι : Το παρόν Νομοσχέδιο αφορά τη δημιουργία και τη σύσταση ενός νέου εθνικού αρμόδιου φορέα, ο οποίος φέρει την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.), επιφορτισμένου με τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων καθώς και με την ασφάλεια των μεταφορών, στα πλαίσια της προσπάθειας επιτεύξεως συμμόρφωσης με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες, υπ’ αριθμ. 996/2010 και 2016/798 αντίστοιχα. Ο υπό σύσταση Φορέας αυτός ναι μεν μνημονεύεται ως ανεξάρτητος, εντούτοις στην πράξη όπως νομοθετήθηκε πρόκειται περί μιας αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τούτο δε έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό 996/2010 και την αντίστοιχη πρακτική σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου γίνεται λόγος περί ανεξάρτητων αρχών. Εμείς από μέρους μας, το ΠΑΣΟΚ, προτείναμε τη σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής μη συνταγματικά κατοχυρωμένης, κρίνοντας το ως το πιο συμβατό. Ίδωμεν. Τώρα, ειδικότερα επί του νομοσχεδίου, στην έννοια των μεταφορών συμπεριλαμβάνονται το σύνολο αυτών, ήτοι και οι οδικές ή και οι ναυτιλιακές ? Χρήζει μιας περαιτέρω διευκρινήσεως αυτό. Επίσης, με το άρθρο 10 του φερόμενου νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να μετατάσσει ελεύθερα υπαλλήλους του Υπουργείου και των εποπτευόμενων αυτού φορέων καθώς και από Ανεξάρτητες Αρχές. Η σχετική όμως πρόβλεψη δυνατόν να αποδυναμώσει έτι περαιτέρω τις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες, Φορείς και Αρχές. Ένα άλλα ζήτημα, αποτελεί η Χρηματοδότηση του Οργανισμού. Ζητήσαμε να εξηγηθεί ειδικότερα πως τελικά συνολικά θα χρηματοδοτείται ο νέος οργανισμός για τη συνολική λειτουργία του, αλλά και για το έργο το οποίο έχει να επιτελέσει, ειδικά μάλιστα όταν είναι πολύ σοβαρά συμβάντα. Θα επαρκέσουν οι πόροι προερχόμενοι από τα αδιάθετα του Eurocontrol, για την αποζημίωση των Διερευνητικών Αεροπορικών Ατυχημάτων όπως προβλέπεται; Αναμφίβολα υπάρχει η ανάγκη για ένα θεσμικό πλαίσιο αξιόπιστο, λειτουργικό και αποδοτικό, για τη δημιουργία μιας πραγματικά ανεξάρτητης αρχής που θα διερευνά τα ατυχήματα και θα δίνει λύσεις και προτάσεις, για να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων ατυχημάτων. Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις επιφυλάξεις μας και τη διαφωνία μας, σχετικά με τον τρόπο άσκησης του ελέγχου εποπτείας στα περιφερειακά αεροδρόμια. Ως παράταξη έχουμε επίσης καταθέσει ερωτήσεις για πολλά συμβάντα στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κέρκυρα, στη Σκιάθο, στον αερολιμένα Αθηνών και στους σιδηροδρόμους. Στη δε, εταιρεία Hellenic Train πρόσφατα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ, από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, μετά από συνεχή σιδηροδρομικά ατυχήματα και την εμπλοκή οχημάτων στις διαβάσεις. Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Η ενοποίηση των δύο έως τώρα επιτροπών, αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ναι μεν κρίνεται καταρχήν ως ορθή, αλλά από μόνη της δυστυχώς δεν φτάνει. Τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από τη σύσταση του νέου ενιαίου Οργανισμού, επισημάνθηκαν από τον Ειδικό μας Αγορητή, και αφορούν την ανεξαρτησία στη λειτουργία του, τον τρόπο στελέχωσης του, τη διοίκησή του, αλλά και την έλλειψη της οικονομικής του αυτοτέλειας, δημιουργώντας εν τέλει μια Αρχή η οποία όμως δεν είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Ενωσιακό Δίκαιο.

