Εύα Καϊλή: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση – Την είχαν στην απομόνωση χωρίς μπουφάν, είπε ο δικηγόρος της

Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η ακρόαση για να το αν θα παραμείνει προφυλακισμένη ή όχι η Εύα Καϊλή για το σκάνδαλο Κατάρ-gate. Η ακρόαση κράτησε λιγότερο από μιάμιση ώρα, με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή να δηλώνει αθώα. «Δεν πρόκειται να ομολογησει κάτι που δεν έχει διαπράξει» υποστήριξε ο συνήγορος υπεράσπισής της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Στο μεταξύ, κατήγγειλε ότι η κ.Καϊλή ήταν για 6 ώρες ήταν σε ένα κελί στην Αστυνομία, όχι στην φυλακή, με κρύο, ζήτησε μια δεύτερη κουβέρτα και δεν της έδωσαν, της πήραν το παλτό. «Αυτά είναι βασανιστήρια» σημείωσε ο κ.Δημητρακόπουλος, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ακρόασή της ενώπιον του προδικαστικού τμήματος στις Βρυξέλλες. Ο κ. Δημητρακόπουλος πρόσθεσε ότι δεν της επέτρεπαν για πολλές ώρες να έχει επικοινωνία με τους δικηγόρους της, λέγοντας δε ότι «αυτά δεν γίνονται ούτε στις δικτατορίες». Έκανε, δε, λόγο για μια δύσκολη μέρα για την Ευα Καϊλή και πως είναι πολύ στεναχωρημένη. Ειδικότερα, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για την κυρία Εύα Καϊλή. Θα λέω συνέχεια ότι η Εύα Καιλή είναι αθώα. Η Εύα Καϊλή μου ζήτησε να σας μεταφέρω τα εξής. Η Εύα Καϊλή δεν είχε καμιά επαγγελματική συνεργασία με τον κύριο Παντσέρι. Και τώρα τα δύσκολα και στενάχωρα: Η Εύα Καϊλή από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου ήταν σε απομόνωση με απόφαση του ανακριτή. Για 16 ώρες ήταν σε ένα κελί στην Αστυνομία, όχι στην φυλακή, με κρύο, ζήτησε μια δεύτερη κουβέρτα και δεν της έδωσαν, της πήραν το παλτό. Αυτά είναι βασανιστήρια. Το φως ήταν συνεχώς αναμμένο, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί για ένα λεπτό, είχε περίοδο με πολύ αίμα και δεν της επέτρεψαν να πλυθεί. Αυτό συνιστά βασανιστήριο. Η Εύα Καϊλη κατηγορείται αλλά υπάρχει πάντα το τεκμήριο αθωότητας, είμαστε στην Ευρώπη! Αυτές οι πράξεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι βασανιστήρια, είναι Μεσαίωνας. Σας παρακαλώ όλους, δημοσιοποιείστε τα αυτά, η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Ελπίζω σε μια δίκαιη δίκη, είμαστε στην Ευρώπη!» Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, παραμένει κρατούμενη πάνω από ένα μήνα στις βελγικές φυλακές, ενώ εδώ και μερικές εβδομάδες είχε αιτηθεί προσωρινή αποφυλάκιση με βραχιολάκι, ωστόσο η εκδίκαση είχε πάρει αναβολή. Δείτε εικόνες από το δικαστήριο: Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, που άπτονται διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ο Παντσέρι είναι έτοιμος να πει όλη την αλήθεια, λέει ο δικηγόρος του Ο Βέλγος δικηγόρος του Αντόνιο Παντσέρι, Μαρκ Ουτεντάλ, με δηλώσεις του στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, αναφέρθηκε στην απόφαση του πελάτη του να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών. «Ο Αντόνιο Παντσέρι είναι έτοιμος να πει όλη την αλήθεια και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των ερευνών. Υπέγραψε τη συμφωνία συνεργασίας με τη Βελγική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σε κατάσταση πραγματικού ψυχολογικού σοκ» δήλωσε ο δικηγόρος του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή. «Είναι στη διάθεση των ανακριτών όλη την ημέρα και τη νύχτα για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Ελπίζει να μην τύχει τίποτα το οδυνηρό στη σύζυγό του και στην κόρη του» είπε ο Ουτεντάλ. Πρόσθεσε, τέλος, ότι «οι επόμενες ανακρίσεις του Παντσέρι αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες, με μυστικές συναντήσεις» και ότι «πέρα από το ότι η ποινή του θα μειωθεί στον ένα χρόνο φυλάκισης, πέτυχε αυτό που ήθελε, να μην αποκρύψει τίποτα από όλο αυτόν το φάκελο». Θυμίζουμε ότι η Εύα Καϊλή αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αντικαταστάθηκε η Καϊλή με τον Έιντζελ Σε μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε χθες (18.1.2023), ο Μαρκ Έιντζελ από τους Σοσιαλιστές του Λουξεμβούργου, έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων ψήφων και εξελέγη στο αξίωμα του πέμπτου αντιπροέδρου στο Ευρωκοινοβούλιο, αντικαθιστώντας την Εύα Καϊλή, που κατηγορείται για διαφθορά. Υπέρ του εκπροσώπου του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος ψήφισαν 307 βουλευτές, η απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής. Ο Μαρκ Έιντζελ επικράτησε της υποψηφιότητας της Αναλίσα Ταρντίνο, ευρωβουλευτή από τη Λίγκα του Ματέο Σαλβίνι, και της Γκουεντολάιν Ντελμπό-Κόρφιλντ, Γαλλίδας εκπροσώπου των Πρασίνων. Πριν από την ψηφοφορία, οι Σοσιαλιστές υπερασπίστηκαν την υποψηφιότητα του Μαρκ Έιντζελ ως έναν τρόπο «να ηγηθεί της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της παρέμβασης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Δεκέμβριο του 2022, οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν αρκετές έρευνες και συλλήψεις στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τις υποτιθέμενες απόπειρες του Κατάρ, διοργανωτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022, να επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω δωροδοκίας. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση διαφθοράς, μεταξύ των οποίων ο Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην μέλος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ). Όπως και ο σύντροφός της, ο Ιταλός Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Άρση ασυλίας για την Καϊλή και για την υπόθεση αποζημιώσεων των βοηθών Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε ότι έλαβε τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή. Η απάτη αυτή συνδέεται με τη διαχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης και την αμοιβή διαπιστευμένων βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα τέλη Δεκεμβρίου, ζήτησε την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη, λόγω εικαζόμενης απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το αίτημα για την άρση της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, όπως είπε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Ειδήσεις σήμερα: Διάσημος Βρετανός ηθοποιός εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια Δελφίνι δυο μέτρων ξεβράστηκε σε παραλία της Καβάλας «Γκρίνιες» Τσαβούσογλου σε Μπλίνκεν για Ελλάδα – Τι συζήτησαν για τα F-16

