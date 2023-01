Εύα Καϊλή: Παραμένει στη φυλακή – Αρνητικά κατέθεσε για την ευρωβουλευτή ο Παντσέρι

Στη φυλακή για τουλάχιστον άλλον ένα μήνα θα παραμείνει η Εύα Καϊλή για την υπόθεση του Qatargate, μετά την απόρριψη του αιτήματός της να αποφυλακιστεί με «βραχιολάκι». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, δεν θ’ ασκήσει έφεση στην απόφαση των Βέλγων δικαστών, ενώ η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα μπορεί να αιτηθεί εκ νέου την αποφυλάκισή της σε ένα μήνα. Ωστόσο αίσθηση προκαλεί η καταγγελία των συνηγόρων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για τις συνθήκες κράτησής της στις βελγικές φυλακές, οι οποίοι κάνουν λόγο για βασανιστήρια και μεσαιωνικές συνθήκες, που δεν συνάδουν με το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Για 16 ώρες (η Εύα Καϊλή) ήταν σε ένα κελί της αστυνομίας και όχι στη φυλακή. Αρνήθηκαν να της δώσουν δεύτερη κουβέρτα. Της πήραν το παλτό. Αυτό είναι βασανιστήριο. Τα φώτα ήταν αναμμένα συνέχεια. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Αυτό είναι βασανιστήριο. Ήταν αδιάθετη με πολύ αίμα, χωρίς να μπορεί να πλυθεί. Αυτό είναι βασανιστήριο. Η Εύα Καϊλή κατηγορείται, όμως το τεκμήριο της αθωότητας υφίσταται. Είμαστε στην Ευρώπη. Αυτές οι πράξεις παραβιάζουν την ευρωπαϊκή σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι Μεσαίωνας», κατήγγειλε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Από την πλευρά, των αρχών, δεν υπάρχει αντίδραση. Αναφέρουν ότι δεν έχουν ακούσει κάτι τέτοιο σε σχέση με τον συγκεκριμένο φάκελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εύα Καϊλή έχει ανακριθεί τέσσερις φορές, δηλώνει αθώα και έχει ζητήσει να έχει κοντά της το παιδί της. Το σκεπτικό της απόφασης του βελγικού δικαστηρίου Οι δικαστές δεν πείστηκαν και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι ύποπτη φυγής καθώς και ότι είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με άλλους υπόπτους. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Εισαγγελία με τίτλο «Διάταξη του τμήματος του Συμβουλίου σχετικά με υπόθεση διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκληματικής οργάνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»: «Στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος η E.K. εμφανίστηκε σήμερα το πρωί (σ.σ χθες) ενώπιον του Συμβουλίου του Πρωτοδικείου των Βρυξελλών. Με την απόφασή του σήμερα το απόγευμα το προδικαστικό τμήμα επιβεβαίωσε την προφυλάκιση της Ε.Κ. Εάν, εντός 24 ωρών, ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης αυτής, ο ενδιαφερόμενος θα εμφανιστεί ενώπιον του Εφετείου Βρυξελλών εντός 15 ημερών. Προς το συμφέρον της έρευνας, δεν θα δοθούν προς το παρόν περαιτέρω πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για κάθε νέα εξέλιξη με δελτίο Τύπου». Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Αντόνιο Παντσέρι έκανε αναφορά στην Εύα Καϊλή και ίσως κι αυτό λειτούργησε αρνητικά. Αυτό που ενόχλησε ιδιαίτερα την υπεράσπισή της είναι η περιγραφή των 16 ωρών στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να της δίνουν ούτε μία κουβέρτα, όπως είπε ο κ Δημητρακόπουλος και έκανε αίσθηση γιατί το Βέλγιο εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την πλευρά, των αρχών, δεν υπάρχει αντίδραση. Αναφέρουν ότι δεν έχουν ακούσει κάτι τέτοιο σε σχέση με τον συγκεκριμένο φάκελο. Πληροφορίες ότι ο Παντσέρι αναφέρθηκε στην ευρωβουλευτή Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο Αντόνιο Παντσέρι αναφέρθηκε στην Εύα Καϊλή, όχι σχολιάζοντάς την θετικά και ίσως κι αυτό λειτούργησε αρνητικά στην απόφαση των δικαστών. Ο κ. Αντρέ Ριζόπουλος, δικηγόρος της κ. Καϊλή, κατήγγειλε τη μεταχείριση του φερόμενου ως εγκεφάλου του κυκλώματος σε σχέση με την ευρωβουλευτή. «Ο κ. Παντσέρι «αγοράζει» το μέλλον του και καλά κάνει. Ως δικηγόρος, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτός πλέον γνωρίζει πότε θα τελειώσει η κράτησή του, ξέρει ποια είναι τα πρόσωπα που αποφάσισε να προστατεύσει. Και καλά κάνει. Και πιθανότατα ξεκίνησε με την ίδια του την οικογένεια. Θα ήθελα όμως να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην κ. Καϊλή, η οποία δεν κατάφερε παρά να δει μόνο δύο φορές, μέσα σε έξι εβδομάδες στη φυλακή, το παιδί της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ριζόπουλος. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας ο Αντόνιο Παντσέρι υπέγραψε μνημόνιο μεταμέλειας και συνεργασίας για να πέσει όσο γίνεται «στα μαλακά». Ειδικότερα, η εισαγγελία αναφέρει: «Σε υπόθεση που άνοιξε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για ύποπτη απάτη εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανατέθηκε σε ανακριτή των Βρυξελλών, υπήρξε σήμερα σημαντική εξέλιξη. Ένα από τα σημαντικά βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο Πιερ Παντσέρι, επικουρούμενος από τους δικηγόρους του, υπέγραψε υπόμνημα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα βάσει των άρθρων 216/1 έως 216/8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα άρθρα αυτά αφορούν σε υπόπτους που μετανόησαν για μία υπόθεση. Πρόκειται για μια δέσμευση με την οποία ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές, αποκαλυπτικές, αληθείς και πλήρεις δηλώσεις σχετικά με την εμπλοκή τρίτων και, εάν ισχύουν, τη δική του/της εμπλοκή σχετικά με ποινικά αδικήματα εντός του συγκεκριμένης υπόθεσης». Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας ότι «ο Πιερ Παντσέρι κατηγορήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως επικεφαλής, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενεργητική και παθητική διαφθορά. Με το υπόμνημα αυτό αναλαμβάνει να ενημερώσει τους ανακριτές και τη Δικαιοσύνη συγκεκριμένα για: τον τρόπο λειτουργίας τις οικονομικές ρυθμίσεις με άλλα εμπλεκόμενα μέρη τις οικονομικές δομές που συγκροτήθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη των δομών και τα προσφερόμενα οφέλη, τη συμμετοχή γνωστών και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητα των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν». «Σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφηκε σήμερα, προβλέπεται περιορισμένη ποινή για τον Πιερ Παντσέρι. Η ποινή περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, που προς το παρόν εκτιμώνται σε ένα εκατομμύριο ευρώ» συμειώνεται στην ανακοίνωση. Επίσης, αναφέρεται ότι «είναι η δεύτερη φορά στη βελγική νομική ιστορία, από την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου “pentiti” (σ.σ. pentiti regret, που αναφέρεται στον ιταλικό νόμο που επιτρέπει τις έρευνες για τη μαφία), ότι οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου. Και στις δύο περιπτώσεις, την υπόθεση χειρίστηκε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία». Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο: «Πήρες λεφτά κι από τη μάνα μου, θα σε σκοτώσω» – Ο τελευταίος διάλογος της 47χρονης με τον λογιστή Άλεκ Μπάλντουιν: Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς Κολλέγιο Αθηνών: Πώς ο καβγάς στην «Αβάνα» έφερε την εισβολή

