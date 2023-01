Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε διαρκώς την παρουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές της Αττικής «Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, παρά μόνο όταν υπάρξει μία δραματική αποκλιμάκωση των δεικτών εγκληματικότητας» τονίζει «Ενισχύουμε διαρκώς την παρουσία των αστυνομικών στις γειτονιές και στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής» τόνισε, σε συνέντευξή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. «Στο Λεκανοπέδιο βρίσκεται μόλις το 30% της δύναμης της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ εκδηλώνεται το 70% των παρανομιών» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον Real fm και πρόσθεσε: «Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, οι δύο τελευταίες σειρές αστυνομικών έχουν διατεθεί όλες στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αττικής. Αυτό κάνουμε τώρα με τους 600 νέους Ειδικούς Φρουρούς, οι οποίοι διατίθενται στο σύνολο των Αστυνομικών Τμημάτων της Αττικής». Η κατανομή των 600 ειδικών φρουρών έγινε με γνώμονα την αύξηση της παρουσίας της αστυνομίας στις γειτονίες με περιπολίες τόσο με οχήματα όσο και πεζές. Κριτήριο αποτέλεσε η κάλυψη οργανικών κενών και επάνδρωση Αστυνομικών Τμημάτων περιοχών όπου στατιστικά παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα εγκληματικότητας. «Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, παρά μόνο όταν υπάρξει μία δραματική αποκλιμάκωση των δεικτών εγκληματικότητας. Μας νοιάζει κάθε γειτονιά, όσο είναι δυνατόν να ενισχυθεί η παρουσία της αστυνομίας, γιατί αυτός είναι ο αποτρεπτικός παράγοντας ενάντια στο έγκλημα» επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο με την εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων από τη γειτονική Τουρκία. «Η απειλή εκδηλώνεται συνεχώς στον Έβρο. Μόνο το 2022 η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι περίπολοι και όλο το σύστημα μέτρων που έχουμε λάβει στα σύνορα απέτρεψε την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα 260.000 παρανόμων μεταναστών. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της χώρας μας που συνοδεύεται από τον αριθμό 1.450 που είναι οι συλλήψεις εγκληματιών διακινητών αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων, των παρανόμων μεταναστών» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε: «Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ οξύ και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε αποφασίσει την κατασκευή φράχτη σε όλο το μήκος του ποταμού Έβρου και προχωράμε άμεσα με τα επόμενα 35 χιλιόμετρα γιατί ήδη έχουν κατασκευασθεί 37,5 στον Έβρο, κόστους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με πρόσκληση, η οποία έχει ήδη βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να γίνει με ταχύτατους ρυθμούς η κατασκευή». Στη συνέχεια, ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες διεθνοποίησης του προβλήματος στα σύνορα της Ελλάδας που είναι και σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία: «Αύριο πηγαίνουμε στον Έβρο και θα επισκεφθούμε και τον φράχτη μαζί με πρεσβευτές και εκπροσώπους των 27 χωρών – κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Αγγλίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ενημέρωσης με σκοπό να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της εργαλειοποίησης των παρανόμων μεταναστών από την Τουρκία και πόσο σπουδαία είναι η δουλειά που κάνει η Ελληνική Αστυνομία, ο Ελληνικός Στρατός, οι ελληνικές αρχές ασφαλείας στον Έβρο. Προστατεύουμε τους πολίτες πρώτα απ’ όλα της πατρίδας μας αλλά και όλους τους Ευρωπαίους γιατί χωρίς ταμέτρα αυτά από την πλευρά της Ελλάδας, από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας καμία ασφάλεια δε θα είχαν ούτε οι Ευρωπαίοι πολίτες». Ειδική αναφορά έκανε στη συνέντευξή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στην καταπολέμηση της διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ: «Η αστυνομία είναι τμήμα της κοινωνίας δεν είναι κάτι διαφορετικό, επομένως οπουδήποτε υπάρχει διαφθορά είναι λογικό ότι θα υπάρχει σε ένα βαθμό και στην αστυνομία. Όμως, η εικόνα που έχω είναι ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των επίορκων αστυνομικών. Πρέπει να σας πω ότι μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αποταχθεί ένας σημαντικός αριθμός, φτάνει περίπου στους 50 από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Θυμάστε την εξιχνίαση μιας εγκληματικής οργάνωσης στην οποία μετείχαν 30 αστυνομικοί, οι οποίοι ετοίμαζαν πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια και τις πουλούσαν σε εγκληματίες και έχουν οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη για να τύχουν της ποινής που τους αξίζει. Γίνεται προσπάθεια άλλα και εδώ είμαστε απόλυτοι, η εντολή είναι ξεκάθαρη, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων οφείλει να κάνει διαρκώς σκληρή δουλειά, ώστε να είναι ξεκάθαρο σε όλους, όσοι μπορεί να σκέφτονται να καταπατήσουν τον όρκο τους ότι δεν πρόκειται να γλιτώσουν από τον έλεγχο και την Δικαιοσύνη». Ερωτηθείς ο κ. Θεοδωρικάκος για το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τα Πανεπιστήμια απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι τα παιδιά μας, οι φοιτητές είναι αυτό που δείχνουν σε αυτό το σποτάκι και προφανώς τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι χώροι που μπαίνει η αστυνομία και δέρνει κόσμο. Έχω μια απορία πραγματικά; Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήθελε ακριβώς; Εκεί στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου, έπρεπε να αφήσουμε να συνεχίσουν να δρουν και να το χουν κάνει άντρο και ορμητήριο τους οι εγκληματικές οργανώσεις που πωλούσαν ναρκωτικά; Που βίαζαν και λήστευαν στην ευρύτερη περιοχή; Οι φοιτητικές εστίες που είναι χώροι που φιλοξενούν παιδία οικογενειών που έχουν δυσκολίες και χρειάζονται τη στέγασή τους για να μπορέσουν να σπουδάσουν έπρεπε να τους αφήσουμε να είναι έρμαιο σε εγκληματίες; Και λένε ότι η αστυνομία δέρνει; Η αστυνομία δεν δέρνει πουθενά και κανένα. Μια περίπτωση πολύ σοβαρή παρέμβασης της αστυνομίας είναι στο ΑΠΘ όπου πράγματι στείλαμε μια μονάδα ΜΑΤ και είναι μονίμως μέσα για να προστατεύει την κατασκευή μιας βιβλιοθήκης. Αναρωτιέμαι η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκει τόσο κακό στο να υπάρξει βιβλιοθήκη στο πανεπιστήμιο; Και όταν δεν μπορεί να προστατεύσει κανείς την αυτονόητη κατασκευή της βιβλιοθήκης είναι κακό να βρίσκεται εκεί η αστυνομία; Ή όπου αλλού χρειάζεται η αστυνομία στο πανεπιστήμιο σε περιπτώσεις που κάποιοι κάνουν πράξεις βίας και παραβαίνουν τους νόμους; Πιστεύω ότι αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα. Στοιχειώδη λογική στη συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών, των γονέων τους όπως και των καθηγητών. Θέλουν όταν υπάρχει εγκληματική δράση να αισθάνονται ότι η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει την εφαρμογή των νόμων και να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ίδια την ιδιοκτησία των πανεπιστημίων. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετανιώσει για αυτό το σποτάκι που έφτιαξε και τον φέρνει σε αντίθεση με τα αιτήματα της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας». 