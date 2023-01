Κουτσούμπας: Δεν θα δεχτούμε καμία ρύθμιση που εξισώνει τη φασιστική με την κομμουνιστική ιδεολογία

«Και δω στην Πάτρα, σε ολόκληρη την Αχαΐα, το κάλεσμά μας είναι για όλους και όλες εσάς που ‘δεν βολεύεστε με λιγότερο ουρανό’, δεν συμβιβάζεστε με αυτή την κατάσταση, να κάνετε το βήμα και να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας». Με αυτά τα λόγια ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση στο κλειστό γήπεδο της ΕΑΠ, κάλεσε τους ψηφοφόρους του κόμματος να στηρίξουν το ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές. «Στηρίξτε το ΚΚΕ στις εκλογές, ελάτε να συμβάλουμε όλοι και όλες, ώστε από την κάλπη που θα στηθεί την άνοιξη να προκύψει ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει ελπίδα και αισιοδοξία στο λαό και αυτό μόνο ένα μπορεί να είναι: Δυνατό το ΚΚΕ! Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα, όποιος κι αν βρεθεί αύριο στο τιμόνι της αντιλαϊκής διακυβέρνησης, η ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, με πιθανό συνέταιρο το πρόθυμο ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ. Αναφερόμενος στις εκλογές σημείωσε κυβέρνηση θα υπάρξει μετά τις πρώτες ή και τις δεύτερες εκλογές «άλλωστε το είδαμε, το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια σε διάφορες εκδοχές, οι οποίες μάλιστα, φάνταζαν απίθανες. Και συμπολίτευση σε ρόλο αντιπολίτευσης επίσης θα έχουν, όπως και είχαν. Το είδαμε, το ζήσαμε και τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ να στηρίζουν κρίσιμες επιλογές και νόμους της ΝΔ, όπως πριν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στήριξαν, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν ξέμεινε από επιλογές η αστική τάξη» και σημείωσε ότι «ακόμα και τώρα που συζητάμε, τα κυβερνητικά σενάρια και οι διεργασίες στα αστικά επιτελεία δίνουν και παίρνουν». Πρόσθεσε επίσης ότι μαζί με τα σενάρια που κυκλοφορούν, «παρακολουθούμε και την προσπάθεια της κυβέρνησης, να επαναφέρει ρύθμιση περιορισμού της συμμετοχής κομμάτων στις εκλογές, στο όνομα της παρεμπόδισης του κόμματος του καταδικασμένου εγκληματία ναζί Κασιδιάρη». «Τους το λέμε ξανά: Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να δεχτεί ρυθμίσεις που προχωρούν σε επικίνδυνες γενικεύσεις, αφήνοντας χώρο στην απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων που εξισώνει τη φασιστική με την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Ούτε φυσικά πρόκειται να συμφωνήσει να ελέγχεται σε κάθε εκλογική μάχη από τον Άρειο Πάγο η λειτουργία και η δράση του και να εξαρτάται από αυτόν τον έλεγχο η συμμετοχή του στις εκλογές» δήλωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ. Ειδήσεις σήμερα: Ψευτογιατρός: Έλεγε ότι είχε πελάτες τον… Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Τζόκοβιτς και τον Ναδάλ! Η ελβετική NZZ για τα fake news με τους 38 στον Έβρο: Influencer η Μπαϊντά, ζει στη Γερμανία Μοσχάτο: «Είναι τρελή, πρέπει να ήταν μέσα και όχι έξω» λέει συνάδελφος της 47χρονης

