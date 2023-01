Κρεμλίνο: Σιγή για το αν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε κτίρια της Μόσχας

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να πει αν η Ρωσία ετοιμάζεται για πλήγματα στη Μόσχα, αφού κυκλοφόρησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν αντιαεροπορικά συστήματα σε ταράτσες κτιρίων της πρωτεύουσας.

Οι φωτογραφίες δείχνουν συστήματα Pantsir S-1, τα οποία είναι ικανά να αναχαιτίσουν πυραύλους πλεύσης και βαλλιστικούς. Οι Μοσχοβίτες είδαν να εμφανίζεται ένα τέτοιο σύστημα κοντά σε ένα κτίριο του υπουργείου Άμυνας και στη στέγη ενός άλλου, στο κέντρο της Μόσχας. Ένα τρίτο σύστημα Pantsir τοποθετήθηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβο-Ογκαριόβο, κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment. https://t.co/WlAM7QZlej pic.twitter.com/UG4yFv6tvX

— Rob Lee (@RALee85) January 19, 2023