Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα για οικονομία και ανάπτυξη

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για θέματα οικονομίας. Όπως μετέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί σε συνέντευξη Τύπου επί των θεμάτων οικονομίας τη Δευτέρα στις 12:30. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για την πρώτη από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων που θα δώσει ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα στις οποίες θα περιγράφει το κυβερνητικό έργο επί συγκεκριμένων θεμάτων και θα σκιαγραφεί τους στόχους που έχουν τεθεί και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν. Οι επαφές στο Νταβός Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μπροστά του την μετάβαση του στο Φόρουμ του Νταβός το οποίο αποτελεί ένα από τα τελευταία του ταξίδια πριν τις κάλπες, καθώς ακολουθούν η μετάβαση στην Ιαπωνία, η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες και ίσως ένα ταξίδι στο Μόναχο για τη Διάσκεψη Ασφαλείας. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προτάξει τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας εν μέσω διαχείρισης αλλεπάλληλων κρίσεων και της ενεργειακής/πληθωριστικής κρίσης που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στόχος της οποίας παραμένει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τους τομείς της τεχνολογίας – ανάμεσά τους με τον CEO της Intel και τον αντιπρόεδρο της Blackrock- της εκπαίδευσης, των τραπεζικών και άλλων. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, παράλληλα, να έχει μια συζήτηση με τον Φαρίντ Ζακάρια του CNN εφ’ όλης της ύλης σήμερα το απόγευμα, ενώ θα μετάσχει και σε μια σειρά κλειστών επαφών στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο, όπου εκτός από εκπροσώπους κορυφαίων επιχειρήσεων, συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τους χώρους των Μέσων Ενημέρωσης, της πολιτικής και της διπλωματίας. Μεταξύ αυτών των επαφών, ο κ. Μητσοτάκης θα μετάσχει στο περιθώριο του Φόρουμ και σε στρογγυλό τραπέζι κεκλεισμένων των θυρών που οργανωνει ο άλλοτε Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας The Tomorrow Partnership που ασχολειται με ψηφιοποιηση και μεγαλες προκλησεις Ειδήσεις σήμερα: Πάτρα: Μέσα στη γιάφκα των «7» – Πώς έκαναν τις ληστείες Καιρός – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Στο Τατόι για το τρισάγιο η οικογένειά του

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )