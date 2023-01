Μητσοτάκης για τις εκλογές: Η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, οι Έλληνες δεν θα ρισκάρουν εκτροχιασμό

Νέα συνέντευξη στο CNN και τη δημοσιογράφο Τζούλια Τσάτερλι παραχώρησε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Εστιάζοντας στον πόλεμο στην Ουκρανία, που «γέννησε» την ενεργειακή κρίση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Κάνουμε το σωστό και η προσέγγισή μας φέρνει αποτελέσματα. Η ΕΕ είναι ενωμένη, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό αέριο». «Θα εξοπλίσουμε τους Ουκρανούς» συνέχισε, «για να φτάσουν ένα σημείο, στο οποίο θα μπορούν να διαπραγματευτούν ειρήνη με τους όρους τους. Πρέπει να μπορούν να αμυνθούν. Είναι μια πρόκληση από μια μεγάλη δύναμη (σ.σ. τη Ρωσία), για να επιβάλει τις αυτοκρατορικές της φαντασιώσεις και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία». «Πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι με τη Ρωσία. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτά και κάποια στιγμή θα υπάρξει διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά, η Ουκρανία θα υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης. Όσο πιο επιτυχημένοι είναι στο πεδίο (σ.σ. των μαχών) τόσο πιθανότερο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» συμπλήρωσε. Αναφερόμενος στη συνέχεια στα ενεργειακά, είπε ότι «σήμερα στην Ελλάδα ο χειμώνας είναι ήπιος και παράγουμε ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μάθαμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στις ΑΠΕ» «Χτίζουμε νέο εργοστάσιο ηλεκτροδότησης, που θα μπορεί να υποστηρίξει και υδρογόνο. Θέλουμε να είμαστε εξαγωγοί ενέργειας και πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους Βαλκάνιους φίλους μας» σημείωσε επίσης. Όσο για την οικονομία και την επενδυτική βαθμίδα για τη χώρα μας, ο πρωθυπουργός είπε: «Θα γίνει. Μόλις λύσουμε τις πολιτικές αβεβαιότητες, καθώς έχουμε εκλογές την άνοιξη, που πιστεύω ότι θα τις κερδίσουμε». «Η οικονομία πήγε καλά, άρα έχουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Διευρύναμε το χρέος μας, αλλά οι αγορές δεν αντέδρασαν, γιατί κατάλαβαν ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Έχουμε ακόμα αρκετά χρήματα, για να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Γι’ αυτό η οικονομική μας πολιτική ήταν πετυχημένη» προσέθεσε. Όσο για τις εκλογές και το γιατί να ψηφιστεί εκ νέου από τον ελληνικό λαό, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε: «Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, μειώσαμε τους φόρους και την ανεργία, υποστηρίξαμε τους πολίτες σε δύσκολες περιόδους και, στο τέλος της ημέρας, η εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων μετρά. Το ζήτημα της αξιοπιστίας, της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας είναι σημαντικά για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά αισθάνονται ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα και δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να ρισκάρουν εκτροχιασμό από αυτή την πορεία». «Δεν θα έχουμε φέτος ύφεση. Η ανάπτυξη θα είναι κοντά στο 2% φέτος» κατέληξε. Ολόκληρη η συνέντευξη Julia Chatterley: Είναι μεγάλη μου χαρά να συνομιλώ μαζί σας, ακόμα κι εδώ, στο πολύ βαρύ ψύχος. Κάνει πολύ κρύο. Πολλαπλές κρίσεις, είναι η αίσθηση, προκλήσεις σε τόσα πολλά επίπεδα. Δεν αποτελεί έκπληξη, νομίζω, ότι η Ουκρανία είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης εδώ. Και πιστεύω ότι αυτό που συνεχίζει να εκπλήσσει τους ανθρώπους, είναι η ενότητα στη αντίδραση. Θα συνεχιστεί αυτό; Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συνεχίσουμε, επειδή αυτό είναι το σωστό και επειδή η προσέγγισή μας φέρνει αποτελέσματα. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι εξεπλάγησαν από το πόσο ενωμένος ήταν ο δυτικός κόσμος και ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και φυσικά θα μειώσουμε το συντομότερο δυνατό, την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Julia Chatterley: Θα μιλήσουμε γι’ αυτό, αλλά είμαστε σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη αυτού του πολέμου που συνεχίζεται. Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα και όλα αφορούσαν τον οπλισμό και την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης. Μια ερώτηση που του έκανα και θα θέσω και σε σάς την ίδια, είναι: «Είστε βέβαιος ότι συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο, με υποστήριξη, με οπλισμό, είναι ο μόνος δρόμος για την ειρήνη;» Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπάρχει εναλλακτική λύση; Γιατί σίγουρα η εναλλακτική λύση δεν είναι να ηττηθούν οι Ουκρανοί στο πεδίο της μάχης. Χρειάζονται όπλα και θα τους προμηθεύσουμε με όπλα, προκειμένου να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα μπορούν να διαπραγματευτούν την ειρήνη με δικούς τους όρους. Αυτός ήταν πάντα ο στόχος. Προφανώς, επιδιώκουμε τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά πρέπει να δώσουμε στους Ουκρανούς τα μέσα που χρειάζονται για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρόκειται για έναν επιθετικό πόλεμο. Πρόκειται για μια προκλητική προσπάθεια μιας μεγάλης δύναμης να επιβάλει τις αναθεωρητικές της φαντασιώσεις όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Julia Chatterley: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός μου είπε ότι «οι διπλωματικοί δίαυλοι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί με τη Ρωσία»… Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει αμφιβολία επ’ αυτού. Julia Chatterley: Μπορείτε να παίξετε κάποιο ρόλο σε αυτό; Μιλήσατε για «δεσμούς μεταξύ των λαών» των δύο χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο τέλος της ημέρας, φυσικά, οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί. Αλλά αυτή η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί τελικά μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών και η Ουκρανία είναι το ένα μέρος που θα καθορίσει τους όρους της ειρήνης. Και ελπίζουμε ότι θα φτάσουν σε ένα σημείο -το συντομότερο δυνατό- αλλά όσο πιο καλά τα καταφέρουν στο πεδίο της μάχης, τόσο πιο πιθανό είναι να φτάσουμε σε αυτό το τέλος. Julia Chatterley: Αναφερθήκατε στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτό είναι το αντικείμενο συζήτησης. Και επίσης ότι η καθαρή ενέργεια είναι η καλύτερη μορφή ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη, υπό το πρίσμα όσων είδαμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αλλά και ότι αν πρόκειται να επενδύσετε στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πρέπει να υπάρχουν υποδομές που μπορούν να προσαρμοστούν και να μετατραπούν για τη χρήση καθαρών καυσίμων, όπως το υδρογόνο στο μέλλον. Το βλέπω συγκεκριμένα σε αυτό που κάνετε στη βορειοανατολική Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρώτα απ’ όλα, μπορεί να χιονίζει και να κάνει κρύο στο Νταβός, αλλά μπορώ να σάς διαβεβαιώσω ότι σήμερα στην Ελλάδα, όλες οι ανεμογεννήτριές μας λειτουργούν. Είναι επίσης μια ηλιόλουστη μέρα και παράγουμε ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής μας ενέργειας, ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό είναι το μέλλον. Αν μάθαμε κάτι από την ουκρανική κρίση, αυτό είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Είναι φθηνότερες και ασφαλέστερες από γεωπολιτική πλευρά. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε όλες οι υποδομές φυσικού αερίου να είναι έτοιμες για ένα μέλλον μετά το φυσικό αέριο. Για παράδειγμα, κατασκευάζουμε ένα νέο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη βορειοανατολική Ελλάδα. Πρόκειται για ένα δίκτυο που θα είναι έτοιμο να δεχτεί και υδρογόνο. Βραχυπρόθεσμα θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Θέλουμε να είμαστε εξαγωγέας ενέργειας και πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τους φίλους μας στα Βαλκάνια. Μακροπρόθεσμα, όμως, μπορεί το καύσιμο να είναι ένας συνδυασμός υδρογόνου και φυσικού αερίου και τελικά μπορεί να περάσουμε στο πράσινο υδρογόνο. Julia Chatterley: Ξέρετε, αυτό που με εκπλήσσει όταν κοιτάζω σε όλη την Ευρώπη είναι ότι η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2022 ξεπερνά σημαντικά τις περισσότερες από τις άλλες χώρες. Παρόλα αυτά καταφέρατε να μειώσετε το έλλειμμα, πράγμα που δικαιολογεί τη θέση σας σχετικά με τον φόρο 90% επί των κερδών (των εταιρειών ενέργειας) σε σημείο που κάποιοι οικονομολόγοι λένε ότι πιέζετε πολύ σκληρά για να μειώσετε το έλλειμμα. Ξέρω ότι το να αποκτήσετε αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023, είναι ένας θεμελιώδης στόχος για εσάς. Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρέπει να συμβεί και θα συμβεί. Julia Chatterley: Θα συμβεί; Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι θα συμβεί. Μόλις επιλύσουμε τις πολιτικές αβεβαιότητες, γιατί όπως γνωρίζετε θα έχουμε εκλογές την άνοιξη και είμαι πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε και πάλι. Julia Chatterley: Θυσιάζετε δημοτικότητα με την πίεση αυτή που ασκείτε για το ζήτημα της επενδυτικής βαθμίδας; Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν νομίζω πως πιέζουμε τόσο πολύ, γιατί η οικονομία μας έχει καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη, γεγονός που σημαίνει πως δημιουργούμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Θα μπορούσε κανείς να πει πως κάνουμε το αντίθετο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, δαπανήσαμε πάνω από 40 δισεκατομμύρια. Και αυτό οδήγησε σε αύξηση του χρέους μας. Αλλά οι αγορές έδειξαν ανεκτικότητα ως προς το ζήτημα αυτό, καθώς αντιλήφθηκαν πως αυτή η πολιτική ήταν μια αναγκαία αντίδραση για τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά ταυτόχρονα, όταν κοιτάζουν το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, βλέπουν ότι το μειώσαμε κατά περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε τρία χρόνια. Επρόκειτο για την ταχύτερη μείωση που καταγράφηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά διαθέτουμε ακόμα χρήματα ώστε να στηρίξουμε ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Γι’ αυτό νομίζω πως ήταν επιτυχής η πολιτική μας, γιατί ήταν και είναι και φιλελεύθερη όσον αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης, αλλά και προοδευτική όσον αφορά τη στήριξή μας στα πιο αδύναμα νοικοκυριά και τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Julia Chatterley: Είναι λεπτή η ισορροπία. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα για όλα τα κράτη, για όλους τους ηγέτες. Και ταυτόχρονα, οι μεταρρυθμίσεις ήταν και αυτές δύσκολες. Και γνωρίζω πως αντιμετωπίσατε το ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογίας και στα δημοσιονομικά. Γιατί πιστεύετε ότι ο λαός πρέπει να σας δώσει κι άλλο χρόνο; Κυριάκος Μητσοτάκης: Επειδή τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας. Επειδή χτίζουμε εκ νέου σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες. Επειδή έχουμε μειώσει τους φόρους, έχουμε μειώσει την ανεργία. Έχουμε στηρίξει τους πολίτες σε δύσκολες περιόδους. Και γνωρίζω ότι αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος που διανύουμε και επειδή στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι μετράει η εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, όπως είπατε των λεγόμενων «πολλαπλών κρίσεων». Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κρίση. Ελπίζουμε πως θα κινηθούμε σε πιο ήρεμα νερά, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι μάς επιφυλάσσει το μέλλον. Πιστεύω, λοιπόν, πως τα ζητήματα της αξιοπιστίας, της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας είναι σημαντικά για τους Έλληνες σήμερα. Για πρώτη φορά αισθάνονται ότι η χώρα έχει γυρίσει σελίδα. Δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να ρισκάρουν εκτροχιασμό από αυτή την πορεία. Julia Chatterley: Μπορείτε να αποφύγετε μία ύφεση φέτος; Κυριάκος Μητσοτάκης: Σαφέστατα, φέτος δεν θα έχουμε ύφεση. Αντιθέτως, είναι πιθανό να έχουμε ανάπτυξη πιο κοντά στο 2% απ’ ό,τι στο 1%. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ειδήσεις σήμερα: Νέες απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας – Έξαλλος για το εξώφυλλο του Economist Νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ – «Σαρώνει» η κακοκαιρία τα νησιά με χαλάζι και ανέμους «Μας πήρε €65.000 και ο αδελφός μου πέθανε» λέει ο άνδρας που κατήγγειλε πρώτος τον ψευτογιατρό

