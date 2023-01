Μητσοτάκης στο CNN: Επενδυτική βαθμίδα μετά τις εκλογές – Πιστεύω ότι θα τις κερδίσουμε

Νέα συνέντευξη στο CNN και τη δημοσιογράφο Τζούλια Τσάτερλι παραχώρησε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Εστιάζοντας στον πόλεμο στην Ουκρανία, που «γέννησε» την ενεργειακή κρίση, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Κάνουμε το σωστό και η προσέγγισή μας φέρνει αποτελέσματα. Η ΕΕ είναι ενωμένη, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό αέριο». «Θα εξοπλίσουμε τους Ουκρανούς» συνέχισε, «για να φτάσουν ένα σημείο, στο οποίο θα μπορούν να διαπραγματευτούν ειρήνη με τους όρους τους. Πρέπει να μπορούν να αμυνθούν. Είναι μια πρόκληση από μια μεγάλη δύναμη (σ.σ. τη Ρωσία), για να επιβάλει τις αυτοκρατορικές της φαντασιώσεις και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία». «Πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι με τη Ρωσία. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτά και κάποια στιγμή θα υπάρξει διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά, η Ουκρανία θα υπαγορεύσει τους όρους της ειρήνης. Όσο πιο επιτυχημένοι είναι στο πεδίο (σ.σ. των μαχών) τόσο πιθανότερο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» συμπλήρωσε. Αναφερόμενος στη συνέχεια στα ενεργειακά, είπε ότι «σήμερα στην Ελλάδα ο χειμώνας είναι ήπιος και παράγουμε ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μάθαμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στις ΑΠΕ» «Χτίζουμε νέο εργοστάσιο ηλεκτροδότησης, που θα μπορεί να υποστηρίξει και υδρογόνο. Θέλουμε να είμαστε εξαγωγοί ενέργειας και πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους Βαλκάνιους φίλους μας» σημείωσε επίσης. Όσο για την οικονομία και την επενδυτική βαθμίδα για τη χώρα μας, ο πρωθυπουργός είπε: «Θα γίνει. Μόλις λύσουμε τις πολιτικές αβεβαιότητες, καθώς έχουμε εκλογές την άνοιξη, που πιστεύω ότι θα τις κερδίσουμε». «Η οικονομία πήγε καλά, άρα έχουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Διευρύναμε το χρέος μας, αλλά οι αγορές δεν αντέδρασαν, γιατί κατάλαβαν ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Έχουμε ακόμα αρκετά χρήματα, για να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Γι’ αυτό η οικονομική μας πολιτική ήταν πετυχημένη» προσέθεσε. Όσο για τις εκλογές και το γιατί να ψηφιστεί εκ νέου από τον ελληνικό λαό, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε: «Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, μειώσαμε τους φόρους και την ανεργία, υποστηρίξαμε τους πολίτες σε δύσκολες περιόδους και, στο τέλος της ημέρας, η εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων μετρά. Το ζήτημα της αξιοπιστίας, της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας είναι σημαντικά για την Ελλάδα. Για πρώτη φορά αισθάνονται ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα και δεν θέλουν να το ανατρέψουν». «Δεν θα έχουμε φέτος ύφεση. Η ανάπτυξη θα είναι κοντά στο 2% φέτος» κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Νέες απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας – Έξαλλος για το εξώφυλλο του Economist Νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ – «Σαρώνει» η κακοκαιρία τα νησιά με χαλάζι και ανέμους «Μας πήρε €65.000 και ο αδελφός μου πέθανε» λέει ο άνδρας που κατήγγειλε πρώτος τον ψευτογιατρό

