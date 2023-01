ΝΔ: Οι ασκήσεις αυτοδυναμίας και τα διλήμματα του Νταβός για τις κάλπες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να δει αρκετούς ξένους αξιωματούχους και εκπροσώπους μεγάλων εταιριών στο Νταβός. Μια εξ αυτών ήταν η Κρίστεν Λαγκάρντ της ΕΚΤ, με την οποία ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί μια παλιά σχέση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης της είπε ότι φέτος έχει εκλογές, αυτή έσφιξε τη γροθιά της, ως ένα μήνυμα ενθάρρυνσης του Έλληνα πρωθυπουργού. Και μπορεί η κ. Λαγκάρντ να μην ψηφίζει στη χώρα μας, ούτε να επηρεάζει ιδιαίτερα τις εσωτερικές εξελίξεις, ο κ. Μητσοτάκης, όμως, θέλει να χρησιμοποιήσει και στο εξωτερικό την ολοκληρωτική μεταστροφή κλίματος για τη χώρα μας στο εξωτερικό, η οποία από αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης έχει αναχθεί σε θετικό παράδειγμα, με τελευταίο περιστατικό τις παρεμβάσεις για την ανάγκη πλαφόν στην τιμή του αερίου που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συζήτηση του με τον Φαρίντ Ζακάρια του CNN, αν είχε επιβληθεί νωρίτερα, όταν οι τιμές ήταν αυξημένες, θα είχε εξοικονομήσει πολλά χρήματα στους Ευρωπαίους. Με όπλο, λοιπόν, την προσδοκία για ανάπτυξη στην περιοχή του 2% το 2023, αλλά και αυτή για την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα, ο κ. Μητσοτάκης θέτει τα διλήμματα της κάλπης στους πολίτες. «Στις εκλογές οι Έλληνες θα συγκρίνουν την τετραετία μιας λαϊκιστικής κυβέρνησης που εγώ δεν πιστεύω ότι έκανε καλό στον τόπο και τη δική μας τετραετία. Αν κερδίσουμε, που πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, θα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και μια εκλογική διαδικασία που θα πρέπει να προσέξουν και στο εξωτερικό», είπε ο κ. Μητσοτάκης με νόημα. Ρότα αυτοδυναμίας «Ούριο άνεμο» στα πανιά του κ. Μητσοτάκη δίνουν και τα στοιχεία που καταγράφουν σε μια σχετικά ήρεμη περίοδο, μετά τις γιορτές, οι δημοσκοπήσεις. Στο 36,4% έναντι 27,5% καταγράφει η Μetron Analysis τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, με διαφορά 8,9 ποσοστιαίων μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται κυρίαρχος έναντι του Αλέξη Τσίπρα στον ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 19 μονάδες διαφορά, στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Παράλληλα, αυξάνεται στο 50% των ερωτηθέντων το ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις κάλπες – μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Στράτος Φαναράς είπε στο κεντρικό δελτίο του ΜEGA ότι η σταδιακή στροφή των πολιτών προς την επιλογή της αυτοδυναμίας διευκολύνει την κεντρική επιδίωξη της ΝΔ, αφού τα υπόλοιπα κόμματα στον έναν ή τον άλλον βαθμό απευθύνονται στο 47% που θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάντως και σε αυτή την έρευνα η ακρίβεια καταγράφεται ως το βασικότερο πρόβλημα, ενώ οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο, κατά βάση, την πορεία της οικονομίας. Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα της Metron, πάντως, είναι και το ότι αποτυπώνει το κόμμα «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη σε τροχιά κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, με 3,5% στην κάλπη της απλής αναλογικής. Αυτό θα σήμαινε επτακομματική Βουλή και άρα ανώτερο πήχη αυτοδυναμίας. Πάντως, ένα ποσοστό σχεδόν στο 37% για τη ΝΔ, στην πρώτη κάλπη, όπου η εκλογική συμπεριφορά έχει στοιχεία χαλαρότητας και διαμαρτυρίας, θα ήταν ιδανικό για το κυβερνών κόμμα. Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης επιμένει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του ότι η πρώτη κάλπη είναι και αυτή που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, καθώς θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στο κυβερνών κόμμα για τη δεύτερη εκλογική διαδικασία. Ειδήσεις σήμερα: Qatargate – Εύα Καϊλή: Παραμένει στη φυλακή για ακόμη έναν μήνα Μοσχάτο: «Πήρες λεφτά κι από τη μάνα μου, θα σε σκοτώσω» – Ο τελευταίος διάλογος της 47χρονης με τον λογιστή Άλεκ Μπάλντουιν: Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς

