Οικονόμου: Kάθε φορά που η Δικαιοσύνη φέρνει στο φως την αλήθεια, βαρύ σκοτάδι πλακώνει τον ΣΥΡΙΖΑ Απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Οι Ανεξάρτητες Αρχές, για να είναι ανεξάρτητες, δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές ούτε ερμηνευτές των απόψεών τους, πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων» ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η Δημοκρατία είναι πολίτευμα κανόνων και αρχών, που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε και να τηρούμε απροϋπόθετα και απαρέγκλιτα» και κατέληξε λέγοντας: «Πάντως, η εμπειρία θα έπρεπε να είχε διδάξει τον κ. Τσίπρα ότι κάθε φορά που η Δικαιοσύνη φέρνει στο φως την αλήθεια, βαρύ σκοτάδι πλακώνει τον ΣΥΡΙΖΑ». Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κ. Τσίπρας έκανε μία ανάρτηση στο Twitter στην οποία τόνισε ότι: «Στη νέα επιστολή του ο κ. Ράμμος ξεκαθαρίζει: i) Υποχρεούται να ενημερώσει Βουλή – αρχηγούς, ακόμη και με τον νόμο της ΝΔ. ii) Οι εκθέσεις των ελέγχων έχουν ήδη εγκριθεί από ολομέλεια ΑΔΑΕ. Άρα ανούσια η προσπάθεια της ΝΔ. Είτε τον καλέσουν είτε όχι, το παρακράτος θα αποκαλυφθεί». Στη νέα επιστολή του ο κ. Ράμμος ξεκαθαρίζει: i)Υποχρεούται να ενημερώσει Βουλή – αρχηγούς, ακόμη και με τον νόμο της ΝΔ.ii)Οι εκθέσεις των ελέγχων έχουν ήδη εγκριθεί από ολομέλεια ΑΔΑΕ.Άρα ανούσια η προσπάθεια της ΝΔ. Είτε τον καλέσουν είτε όχι, το παρακράτος θα αποκαλυφθεί.— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) January 20, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν: Νέες απειλές κατά της Ελλάδας – Έξαλλος για το εξώφυλλο του Economist Ψευτογιατρός : «Φρούριο» το σπίτι του στα Καλύβια – Πωλούσε αλοιφές και στους γείτονές του Maneskin: Παντρεύτηκαν μεταξύ τους BEST OF NETWORK 20.01.2023, 14:30 20.01.2023, 16:52 20.01.2023, 15:34 20.01.2023, 14:43 20.01.2023, 14:42 19.01.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )