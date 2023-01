Παρακολουθήσεις: Μετωπική σύγκρουσή για το αίτημα Ράμμου στη Βουλή Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Άθλια συμπαιγνία από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,καταγγέλλει το ΚΚΕ Σε χάβρα συνακροάσεων παραπέμπει πλέον η υπόθεση των παρακολουθήσεων, καθώς οι καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ αλληλομπλέχθηκαν με τις αποκαλύψεις για την παγίδευση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ επι κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχή έγινε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να υποβαθμίσει την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όπου ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί η υπόθεση συνακροάσεων – παρακολουθήσεων στα γραφεία του ΚΚΕ το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αποσύροντας τους βουλευτές του από την διαδικασία. Η κίνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε την οργή των υπολοίπων κομμάτων. Από το ΚΚΕ ο κ. Μανώλης Συντυχάκης μίλησε για «σόου από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θλίβει. Στην σημερινή συνεδρίαση συζητούμε την υπόθεση παρακολουθήσεων του ΚΚΕ μετά από αίτημα που κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσχηματικά τα όσα είπαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία διάθεση να φτάσει μέχρι τέλους η υπόθεση των παρακολουθήσεων στα γραφεία του ΚΚΕ». Ο κ. Συντυχάκης σε άλλο σημείο της συνεδρίασης επανήλθε στο ζήτημα της αποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «Έχει λάκκο φάβα. Δεν είναι τυχαία η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την συνεδρίαση που θα εξέταζε την παρακολούθηση του ΚΚΕ που έγινε το 2016 – 2017 επι δική του κυβέρνησης και βέβαια συνεχίστηκε και μετά. Παρόλο που υπέβαλε αίτημα την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Φρόντισε να λύσει και άλλα ζητήματα. Με νόμο λίγο πριν τις εκλογές του 2019 μετέτρεψε το αδίκημα της παραβίασης του απορρήτου από κακούργημα σε πλημμέλημα. Αυτή είναι η διπροσωπία ΣΥΡΙΖΑ» Αρνητικά σχολίασε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Χάρης Καστανίδης του ΠΑΣΟΚ: «θα μπορούσα να δεχτώ την αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ αν εξέφραζαν αγανάκτηση για πιθανή παρακολούθηση του δικού τους τηλεφωνικού κέντρου. Ο σεβασμός στην ανάγκη ενός κόμματος και του λαού να μάθει την αλήθεια όφειλε να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε απόφαση παραμονής στην αίθουσα» Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να εξηγήσουν την αποχώρησή τους από την συνεδρίαση λέγοντας ότι το προεδρείο αρνείται να καλέσει για ακρόαση τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο αν και ο δεύτερος έχει ζητήσει να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε στους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από το προεδρείο να διεξαχθεί ψηφοφορία προκειμένου τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να κληθεί άμεσα ο κ. Ράμμος για εξέταση ή όχι. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας απέρριψε την ψηφοφορία και εξήγησε προς τα μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα και εφόσον λάβει την υποστήριξη των 2/5 των μελών της επιτροπής, ο κ Ράμμος θα κληθεί εκ νέου. Επίσης, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος από την ΝΔ σημείωσε ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ έχει ήδη καταθέσει 4 φορές στην επιτροπή ενώ πρόσθεσε «Είναι πρωτοφανές το αίτημα «αυτό-πρόσκλησης» στην υψηλότερου επιπέδου κοινοβουλευτική επιτροπή του επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής. Ο κ. Ραμμος επιλέγει να κάνει πολιτική και κινείται εκτός των συνταγματικών ορίων της Αρχής της οποίας προΐσταται». Ακολούθως, ο κ. Ευριπίδης Στυλιανιδης σχολίασε πως «οι ανεξάρτητες αρχές είναι θεσμικά αντίβαρα με οριοθετημένες από το Σύνταγμα αρμοδιότητες που δεν πρέπει να ξεπερνούν. Δεν μπορούν ως εκ τούτου ούτε να κρίνουν τις λειτουργίες της δικαιοσύνης, ούτε φυσικά να υποδεικνύουν στο Κοινοβούλιο και μάλιστα στην Επιτροπή Θεσμών τι θα κάνει». ΚΚΕ: Όσα διαδραματίστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών ήταν άθλια συμπαιγνία από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ Ο Περισσός επανήλθε στο θέμα με ανακοίνωση στην οποία εξηγεί: «Σήμερα, ήταν προγραμματισμένο να συζητηθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ την περίοδο 2016-2022, με την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων» για να προσθέσει ««Πρόκειται για την υπόθεση εκείνη που, αν και αποτέλεσε αντικείμενο της πρόσφατης Εξεταστικής Επιτροπής, “θάφτηκε” στην κυριολεξία με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά και την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων», επισημαίνει το ΚΚΕ. «Το ΚΚΕ επανήλθε με νέο αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κάτι το οποίο στηρίχτηκε και από τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και του Μέρα25, βεβαίως υποκριτικά όπως αποδεικνύεται σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι ενώ σήμερα έπρεπε να συζητηθεί η υπόθεση για να δοθούν επιτέλους απαντήσεις στα πολλά αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρόσχημα το -σωστό- αίτημα για την πρόσκληση στην Επιτροπή του Προέδρου της ΑΔΑΕ και αξιοποιώντας τη στάση της ΝΔ, αποχώρησαν από την Επιτροπή», σημειώνει ο Περισσός. «Αποχώρησαν δηλαδή από μια επιτροπή με συγκεκριμένο και προγραμματισμένο αντικείμενο, επικαλούμενοι ζητήματα άλλης συνεδρίασης. Ο στόχος είναι προφανής: Να θαφτεί για ακόμη φορά η υπόθεση των συνακροάσεων – υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, με την άθλια συμπαιγνία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήθελαν ποτέ να συζητηθεί και κυρίως να φωτιστεί η συγκεκριμένη υπόθεση», καταλήγει το ΚΚΕ. Τασούλας για αίτημα Ράμμου: «Δεν υπάρχουν αυτόκλητοι καλεσμένοι, υπάρχει θεσμική διαδικασία» Σχετικά με το αίτημα του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου να παραστεί για μια ακόμα φορά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για ευρήματα που όπως ο ίδιος υποστηρίζει ανέκυψαν από τους ελέγχους που διεξήγαγε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας σχολίασε «Η επιτροπή καλεί, δεν αυτοπροτάσσεται κάποιος». «Δεν υπάρχουν αυτόκλητοι καλεσμένοι. Δεν είναι παραξενιά ή πείσμα, υπάρχει θεσμική διαδικασία» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας συνομιλώντας με δημοσιογράφους. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη η Βουλή να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται να ζητήσει προσωπική ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ για την εξέλιξη των ερευνών. Ειδήσεις σήμερα: Μοσχάτο: «Πήρες λεφτά κι από τη μάνα μου, θα σε σκοτώσω» – Ο τελευταίος διάλογος της 47χρονης με τον λογιστή Άλεκ Μπάλντουιν: Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς Κολλέγιο Αθηνών: Πώς ο καβγάς στην «Αβάνα» έφερε την εισβολή BEST OF NETWORK 19.01.2023, 13:30 20.01.2023, 07:29 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 15:30

