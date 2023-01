Προκλητικός ο Ερντογάν: Με τον εξοπλισμό των νησιών, η Ελλάδα παραβιάζει τη Λωζάνη Ενοχλημένος με το Economist ο Τούρκος πρόεδρος, δήλωσε «είναι δυνατόν το βρετανικό περιοδικό να καθορίσει την τύχη της Τουρκίας;» Δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του ο Ταγίπ Ερντογάν για το περιοδικό Economist και το οποίο στην τελευταία του έκδοση τον περιγράφει ως «νταή» που «οδηγεί την Τουρκία στην δικτατορία», ενώ παράλληλα βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί ξανά στην Ελλάδα για τον εξοπλισμό των νησιών. Μετά την προσευχή της Παρασκευής, ο Τούρκος πρόεδρος είπε για το Economist: «Μπορεί το βρετανικό περιοδικό να καθορίσει την τύχη της Τουρκίας; Το έθνος μου είναι αυτό που την καθορίζει. Ό,τι λέει το έθνος μου, θα καθορίσει όσα συμβούν στην Τουρκία». Σχολιάζοντας τα εξοπλιστικά της Ελλάδας, ο Ερντογάν δήλωσε: «Με τον εξοπλισμό των νησιών, κάνουν αντίθετα βήματα όσον αφορά τη Συνθήκη της Λωζάνης και άλλες συμφωνίες. Όσα δηλώνει ο Μητσοτάκης δεν αρκούν για να καθορίσουν την τύχη της περιοχής. Εμείς κάνουμε τα απαραίτητα και θα πούμε όσα πρέπει σε διεθνείς συναντήσεις, οι Έλληνες ας φροντίσουν τους εαυτούς τους». Εκνευρισμός στην Άγκυρα για το «νταής Ερντογάν που οδηγεί σε δικτατορία» από τον Economist Εν τω μεταξύ, μεγάλος φαίνεται ότι είναι ο εκνευρισμός στην Τουρκία μετά το άρθρο-καταπέλτης του Economist για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο οποίο περιγράφεται ως «νταής» που «οδηγεί την Τουρκία στην δικτατορία». Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος τύπου της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν χρειάστηκε συνολικά επτά αναρτήσεις στο Twitter για να απαντήσει σε όσα αναφέρονται στο άρθρο που δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά την χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τις επιδιώξεις της Τουρκίας συνάντηση Τσαβούσογλου-Μπλίνκνεν στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τετάρτης (18/1). Ο εκπρόσωπος τύπου της τουρκικής προεδρίας χρησιμοποιεί, μάλιστα, βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Economist κάνοντας λόγο για «πνευματικά τεμπέλικης, βαρετή και σκόπιμα αδαή απεικόνιση της Τουρκίας». «Φαίνεται ότι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας μέσα από κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα» προσθέτει ο Αλτούν. Here we go again! The Economist recycles its intellectually lazy, dull, and purposefully ignorant depiction of Türkiye. It seems like they feel obligated to announce the end of Turkish democracy through regurgitating cliches, misinformation and blatant propaganda.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2023 Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το άρθρο γράφτηκε για να αυξηθούν οι πωλήσεις του Economist σημειώνοντας σε ειρωνικό τόνο «τους συγχαίρουμε για «τις ευφυείς τεχνικές μάρκετινγκ». «Ωστόσο θα πρέπει να θυμίσουμε στους αναγνώστες του ότι αυτό είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφίας που στόχο έχει να προκαλέσει εντυπώσεις που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση». Outrageous headlines and provocative imagery might help them sell their so-called journal, so we congratulate them on their ingenious marketing techniques! But we must remind audiences that this is sensationalist journalism based on cheap propaganda and disinformation.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2023 Ο Αλτούν κάνει, επίσης, αναφορά στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 για να υποστηρίξει ότι «οι Τούρκοι έχουν επιδείξει την δέσμευσή τους στην δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία». Turkish people have demonstrated their commitment to democracy, equality, and freedom time and again. Our political system has undergone many tribulations including a treacherous coup attempt in 2016 when our people spilled their blood to save our democracy.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2023 Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας κατηγορεί τον Economist για «μίσος κατά του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου μας που έχει κερδίσει κάθε εκλογική διαδικασία στην οποία έχει λάβει μέρος». This is largely due to their inexplicable and ongoing hatred against our democratically elected President, who has won every election he has entered. If you can’t be bothered to investigate how and why the Turkish public trusts Erdogan, why should anyone take you seriously?!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2023 «Αν δεν ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε πώς και γιατί ο τουρκικός λαός εμπιστεύεται τον Ερντογάν, γιατί κάποιος να σας λάβει σοβαρά;» αναρωτήθηκε ο Αλτούν και κατέληξε ότι «η χώρα μας οδεύει προς άλλη μια εκλογική διαδικασία και είναι σε εξέλιξη ένας “ζωντανός” διάλογος για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Υπάρχουν πραγματικά δημοκρατικές πολιτικές και η αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει για μήνες τη στρατηγική της». Our country is headed for yet another election season where there is a vibrant debate about how to solve our challenges. There is real democratic politics taking place and the opposition has been trying to figure out their strategy for months now.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2023 To άρθρο του Economist Tο νέο τεύχος του περιοδικού Economist κυκλοφορεί με τίτλο «η επωαζόμενη δικτατορία της Τουρκίας» έχοντας στο εξώφυλλο την τουρκική σημαία με τη μορφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσα στην ημισέληνο. Ακόμη ο Economist στο κύριο άρθρο του υπογραμμίζει πως «η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν πλησιάζοντας οι εκλογές θα μπορούσε να ωθήσει αυτό που σήμερα είναι μία βαθιά ελαττωματική δημοκρατία εκτός ορίων, σε μία πλήρη δικτατορία». Αναφέρει δε πως σταδιακά αφομοιώνει τους ρόλους του πρωθυπουργού, του προέδρου κόμματος και του κεντρικού τραπεζίτη στις εξουσίες του. «Η Τουρκία έχει τις δεύτερες μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε μια ταραχώδη γειτονιά, ειδικά στην καμένη από τον πόλεμο Συρία. Ασκεί αυξανόμενη επιρροή στα δυτικά Βαλκάνια, στην ανατολική Μεσόγειο και πρόσφατα στην Αφρική. Πάνω από όλα, είναι σημαντικός ο ρόλος της στη Μαύρη Θάλασσα και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πέρυσι βοήθησε στη σύναψη συμφωνίας για να επιτραπεί η αποστολή περισσότερων ουκρανικών σιτηρών σε έναν πεινασμένο κόσμο», τονίζει ακόμη το άρθρο του περιοδικού. «Επομένως, οι ξένοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές της Τουρκίας, οι οποίες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε να διεξαχθούν στις 14 Μαΐου. Πολύ περισσότερο που, υπό τον ολοένα πιο ασταθή πρόεδρό της, η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής», συνεχίζει ο Economist. «Η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν πλησιάζοντας οι εκλογές θα μπορούσε να ωθήσει αυτό που σήμερα είναι μία βαθιά ελαττωματική δημοκρατία εκτός ορίων, σε μία πλήρη δικτατορία», καταλήγει το άρθρο του περιοδικού. President Erdogan sits in a vast palace snapping orders at courtiers too frightened to tell him when he is wrong. His increasingly eccentric beliefs swiftly become public policy. But voters, especially in cities, are pushing back https://t.co/3eQYThpgHw— The Economist (@TheEconomist) January 19, 2023 Στα πρώτα χρόνια της πολιτικής του πορείας, ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποίησε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για μεταρρυθμίσεις σε οικονομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο. «Ωστόσο, όσο περισσότερο ο Ερντογάν είναι στην εξουσία, τόσο πιο αυταρχικός γίνεται». Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ξεκινήσει έναν «πόλεμο» εναντίον των δημοκρατικών θεσμών της χώρας του. όπως εξηγεί η ειδική έκθεση του Economist, μερικές από τις αυταρχικές πρακτικές του είναι οι φυλακίσεις δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, η εκμετάλλευση του δικαστικού συστήματος και ο περιορισμός του διαδικτύου. Με τους πολίτες στην Τουρκία να αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας και υψηλού πληθωρισμού, ο Ερντογάν φαίνεται να χάνει πολλούς ψηφοφόρους και κινδυνεύει ακόμη και να χάσει τις εκλογές που θα γίνουν σε λίγους μήνες. Φυσικά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι οι εκλογές δεν θα είναι εντελώς αξιοκρατικές και ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Η ανάλυση κάνει έκκληση σε όλους τους δυτικούς ηγέτες, ειδικότερα τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, να αναλάβουν δράση και να μην αφήσουν τον Ερντογάν να μετατρέψει μια χώρα – σημαντικό σύμμαχο του NATO – σε μία δικτατορία. «Ένας αγανακτισμένος, απομονωμένος Τούρκος πρόεδρος θα μπορούσε να προβεί σε πιο σκληρές εδαφικές διαμάχες με την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Συρία. Θα μπορούσε να επιτρέψει στους 5 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες στην Τουρκία να σαλπάρουν για τη νότια Ευρώπη. Θα μπορούσε να μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στο NATO», αναφέρει το δημοσίευμα, καλώντας τη Δύση να μην «αποξενώσει» την Τουρκία, αλλά να την φέρει «στον ίσιο – δημοκρατικό – δρόμο». «Ο Ερντογάν είναι ένας νταής που επιβάλει τη σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας», καταλήγει η έκθεση.

