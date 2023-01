Ράμμος: Ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι θεωρώ πως το αίτημά μου δεσμεύει τη Βουλή

Νέα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέστειλε ο προϊστάμενος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος προκειμένου να διευκρινίσει – όπως ο ίδιος υποστηρίζει – ότι το αίτημά του να καταθέσει ενώπιον των μελών της επιτροπής δεν δεσμεύει τη Βουλή. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Ράμμος είχε στείλει άλλη επιστολή στις 17 Ιανουαρίου ζητώντας από το προεδρείο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθεί προκειμένου να ενημερώσει για θέματα αρμοδιοτήτων του. Το αρχικό αίτημα του κ. Ράμμου αποτέλεσε αφορμή για τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύσει επίθεση στην πλειοψηφία υποστηρίζοντας ότι αρνείται να καλέσει τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ και να ενημερωθεί για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Με την νέα επιστολή που έστειλε σήμερα 20 Ιανουαρίου ο κ. Ράμμος διευκρινίζει αρχικά πως «το αίτημά μου για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας το υπέβαλα με την ιδιότητα μου ως Προέδρου της Αρχής και με βάση το άρθρο 8 παρ. 6 του προσφάτως ψηφισθέντος και τεθέντος σε ισχύ νόμου 5002/2022. Ως γνωστόν στην εν λόγω διάταξη με την οποία καθιερώνεται ατομική αρμοδιότητα του Προέδρου της ΑΔΑΣ, ορίζεται ότι «Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρήτου επικοινωνιών τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης». Στην συνέχεια προσθέτει «Το επίμαχο αίτημα τέθηκε, αυτονοήτως, υπό την τελική δική σας κρίση. Ουδέποτε ισχυρίστηκα ή άφησα να εννοηθεί ότι θεωρώ ότι το αίτημά μου αυτό δεσμεύει τα όργανα του ελληνικού κοινοβουλίου» ενώ παράλληλα αποδέχεται το απόρρητο των εργασιών που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στη Βουλή αναφορικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων λέγοντας: «Το γεγονός ότι δεν εξειδίκευσα τα θέματα για τα οποία επιθυμώ να ενημερώσω την Επιτροπή σας, οφείλεται στην μέριμνα μου να μην δημοσιοποιηθούν πληροφορίες που κατά την γνώμη πρέπει να δοθούν μόνο ενώπιον της Επιτροπής, συνεδριαζούσης κεκλεισμένων των θυρών». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ενημέρωση που θέλει να παράσχει σχετίζεται με «αποτελέσματα ελέγχων σχετικών με ζητήματα άρσεως του απορρήτου, που έχει διεξαγάγει πρόσφατα η ΑΔΑΕ και οι εκθέσεις επι των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί με την απόφαση 17/197/16.1.2023 της Ολομέλειας» χωρίς να διευκρινίζει αν τα στοιχεία αυτά τα έχει διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα που ήδη διεξάγει τις σχετικές έρευνες. Αποστάσεις από τους χειρισμούς Ράμμου παίρνουν μέλη της ΑΔΑΕ Πάντως, κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας διαφάνηκε πως δεν επικρατεί ομοφωνία εντός της ΑΔΑΕ αναφορικά με την τακτική που ακολουθεί ο κ. Ράμμος. Το γεγονός σχολιάστηκε από τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Καραγκούνη ο οποίος είπε ότι η ΑΔΑΕ είναι συλλογικό όργανο διοίκησης και στην περίπτωση της επιστολής του κ. Ράμμου φαίνεται ότι δεν υπήρξε σχετική απόφαση. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του μέλους της Ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημήτρη Βεργάδου ο οποίος είπε ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη της επιστολής Ράμμου. «Την επιστολή την γνώρισα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης εδώ της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν ξέρω αν τα άλλα δύο μέλη που είναι εδώ, ο κ. Παπαδάκης και κ. Μπακάλης, αν έχουν κάποια διαφορετική άποψη» ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Παπαδάκης (μέλος ολομέλειας ΑΔΑΕ) σημείωσε «Για την επιστολή έχω να πω το εξής. Η επιστολή που έκανε ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κ. Ράμμος, αναφέρεται στα αποτελέσματα δύο ελέγχων που προκλήθηκαν μετά από αίτημα του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην ΑΔΑΕ και ολοκληρωθέντων των ελέγχων εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ τα αποτελέσματά τους. Από εκεί και πέρα, ο Πρόεδρος, υλοποιώντας το άρθρο 8 παράγραφος 6 του νέου νόμου που λέει, ότι ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει μεταξύ των άλλων και τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων για θέματα του απορρήτου εκτίμησε ότι έπρεπε να κάνει αυτή την επιστολή. Αυτά έχω να προσθέσω» Επίσης, ο κ. Γεώργιος Μπάκαλης (μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ) είπε «Αυτό που είπε, ο κύριος Βέργαδος, προηγουμένως κι εγώ σήμερα τα άκουσα. Δεν ήξερα ότι θα σταλεί κάποια επιστολή εδώ, ούτε έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια. Δεν συζητήθηκε καν το θέμα. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Παπαδάκης προηγουμένως, ήθελα να πω ότι, όντως, όλες οι εκθέσεις έρχονται στην Ολομέλεια και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, εάν θα ενημερώσουμε τον καταγγέλλοντα ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση δεν πήραμε κάποια απόφαση. Απλώς ότι εγκρίθηκε η έκθεση ελέγχου». Ενώ επανερχόμενος ο κ. Βεργάδος για το συγκεκριμένο θέμα σχολίασε «δεν είχα καμία γνώση του περιεχομένου της επιστολής, στην οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συνεδρίασης ούτε είχε περάσει από την Ολομέλεια το περιεχόμενο τέτοιας επιστολής. Τη γνώση που είχε ο κ. Παπαδάκης, εγώ δεν την έχω». Ειδήσεις σήμερα: Τι κρύβεται πίσω απ’ την έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Γλυφάδα Η Εύα Καϊλή παραμένει στη φυλακή – Αρνητικά κατέθεσε για την ευρωβουλευτή ο Παντσέρι Οι αληθινοί λόγοι πίσω απ’ την κόντρα της Μαρί Σαντάλ με τη Λετίθια της Ισπανίας

