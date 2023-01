Συνάντηση Σακελλαροπούλου – Σολτς στο Βερολίνο – Στο τραπέζι πολεμικές αποζημιώσεις Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την εκτίμηση της Ελλάδας στη στάση που κρατά η Γερμανία απέναντι στις τουρκικές απειλές Με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς συνατήθηκε νωρίτερα σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Βερολίνο. Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συχνότητα των επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών. Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε στον Γερμανό καγκελάριο ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη στην καταδίκη της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αναφερόμενη στην Τουρκία, η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε την πάγια θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία το μόνο μέσο επίλυσης διακρατικών διαφορών είναι ο διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο και δήλωσε ότι η χώρα μας εκτιμά ιδιαιτέρως τη στάση της Γερμανίας απέναντι στις τουρκικές απειλές, οι οποίες συνδυάζονται με μια εμπρηστική ρητορική σε πρωτοφανή επίπεδα. Ως προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή τους προοπτική, τονίζοντας ότι το θέμα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Ε. Η κυρία Σακελλαροπούλου κατέστησε επίσης σαφές ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, και η αποφυγή της εργαλειοποίησής του. Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη χώρα μας το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, χαρακτηρίζοντας αναγκαία τη διεξαγωγή σχετικού διαλόγου. Νωρίτερα, η κυρία Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο CNN: Επενδυτική βαθμίδα μετά τις εκλογές – Πιστεύω ότι θα τις κερδίσουμε «Ψάχναμε ελπίδα, πιστέψαμε τον απατεώνα» – Νέες μαρτυρίες για το πώς προσέγγιζε τα θύματά του ο ψευτογιατρός Tαξιδιωτική οδηγία της Βρετανίας για Τουρκία: Κινδυνεύετε από τρομοκρατικές επιθέσεις και κορωνοϊό BEST OF NETWORK 20.01.2023, 14:30 20.01.2023, 16:52 20.01.2023, 15:34 20.01.2023, 14:43 20.01.2023, 14:42 19.01.2023, 17:00

