Τάκης Θεοδωρικάκος: Αλλού για αλλού το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την αστυνομία στα Πανεπιστήμια «Bασικό μας μέλημα είναι να ενισχύουμε την παρουσία της Αστυνομίας στους δρόμους και στις γειτονιές» Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για το σποτ με τη φράση «η αστυνομία δέρνει στα πανεπιστήμια» που προκάλεσε αντιδράσεις και απαντήσεις από την κυβέρνηση, εξαπέλυσε το πρωί της Παρασκευής (20/1) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε χαρακτηριστικά το σποτ αυτό είναι «αλλού για αλλού» υπενθυμίζοντας την περίπτωση της φοιτητικής εστίας στου Ζωγράφου που «ήταν ΟΚ για τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι αλλού για αλλού αυτό το σποτ και είναι αλλού για αλλού και ο ΣΥΡΙΖΑ στις θέσεις του και στις αναφορές του για τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι τα νέα παιδιά που δείχνει αυτό το σποτ είναι τα νέα παιδιά που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και προφανέστατα η ελληνική αστυνομία όποτε έχει μπει σε σχολές έχει μπει για να τις αποδώσει στους φοιτητές. Θυμίζω την φοιτητική εστία στου Ζωγράφου που την είχαν μετατρέψει σε άντρο παραβατικότητας, εγκληματικότητας, κλοπών, ληστειών, ναρκωτικών, βιασμών και αυτό ήταν ΟΚ για τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΙ, ο κ. Θεοδωρικάκος. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpwsfis3a8jd) Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ξανά, με αφορμή την πρόσληψη 600 νέων ειδικών φρουρών που θα ενισχύσουν τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής, ότι «βασικό μας μέλημα είναι να ενισχύουμε την παρουσία της Αστυνομίας στους δρόμους και στις γειτονιές. Γιατί η παρουσία των αστυνομικών, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, δρα αποτρεπτικά ενάντια στους εγκληματίες» εξηγώντας ότι «το βάρος πέφτει στις περιοχές που έχουν πολλές οργανικές κενές θέσεις, στα τμήματα του κέντρου της Αθήνας, μεγάλο βάρος στις δυτικές συνοικίες, σε περιοχές αυξημένης παραβατικότητας, σε περιοχές που υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά στους οποίους συνεχίζουμε και διεξάγουμε επιχειρήσεις που αποσκοπούν στο να βρίσκονται όπλα και ναρκωτικά». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpwsap4d6gvt) Όπως εξήγησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος «το 70% του εγκλήματος υπάρχει στην Αττική αλλά εδώ υπάρχει το 30% της Αστυνομίας. Και αυτό είναι μια κατάσταση δεκαετιών. Τους 17 μήνες που υπηρετώ σε αυτή τη θέση τοποθετήθηκαν όλοι στην Αττική όπως και οι 600 ειδικοί. Έχουμε 56.000 αστυνομικούς και από αυτούς φτάνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής πλέον 19.000 με 20.000. Δεν μας φτάνουν στην Αττική γιατί εδώ υπάρχει το 70 % της εγκληματικότητας». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpwsbtmu625t) Διεμήνυσε, δε, ότι «μπαίνει τέλος στην εποχή που η Αστυνομία ήταν το γνήσιο υπογραφής κλπ.» προανναγγέλλοντας ότι«θα απελευθερωθούν άλλοι 1.600 αστυνομικοί το επόμενο διάστημα». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό λέγοντας ότι «αύριο (σ.σ. το Σάββατο 21/1) πηγαίνω στον Έβρο με τους πρεσβευτές όλων των χωρών μελών της ΕΕ για να τους δείξουμε εκεί, στο πεδίο από πρώτο χέρι το σημείο που θα προχωρήσουμε στην επέκταση του φράχτη. Για να δει όλη η Ευρώπη πόση δουλειά γίνεται εκεί». Όπως σημείωσε, μάλιστα, «το 2022 με την παρουσία της η Αστυνομία στον Έβρο απέτρεψε την εισβολή 260 χιλιάδων λαθρομεταναστών και 1500 εγκληματιών». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpwsgpsw96hl) Σε ό,τι αφορά, δε, την υπόθεση της Πάτρας, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «για την εξιχνίαση την υπόθεσης δούλεψαν πολύ καιρό οι αστυνομικοί και αυτό του συνεχάρηκα. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την υπόθεση αυτή. Πρόκειται ωστόσο για μια πολύ σοβαρή υπόθεση γιατί είχαν κάνει πολλές ληστείες, είχαν θέσει σε κίνδυνο πολύ κόσμο». «Οι αριθμοί δείχνουν ότι στην Ελλάδα είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό δολοφονιών τα τελευταία 15 χρόνια και το υψηλότερο ποσοστό εξιχνίασης. Η χαμηλή και μεσαία παραβατικότητα που προβληματίζει κάθε πολίτη, είναι το 2022 μειωμένη 25% με την περίοδο 2015-2019. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν πέσει ακόμα πιο συντριπτικά» πρόσθεσε ο υπ. Προστασίας του Πολίτη. Ειδήσεις σήμερα: Τι κρύβεται πίσω απ’ την έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Γλυφάδα Τρία στοιχεία «έκαψαν» τους 7 στην Πάτρα – Ο ρόλος του γιου του «Στέλιου» της «17Ν» Η Λόπεζ έπαθε μετατραυματικό στρες 20 χρόνια μετά τη διάλυση του αρραβώνα της με τον Αφλεκ BEST OF NETWORK 20.01.2023, 09:30 20.01.2023, 09:30 18.01.2023, 10:29 19.01.2023, 16:03 19.01.2023, 16:05 19.01.2023, 12:00

