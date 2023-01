Τσίπρας: «Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασάνει ο εργαζόμενος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε σήμερα στο Αιγάλεω οικογενειακή βιοτεχνία και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην πραγματική οικονομία. Για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους είναι κομβικό, ειδικά για μια ηλεκτροβόρα επιχείρηση, όπως επίσης και η δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Για τους εργαζόμενους, η ακρίβεια εξανεμίζει τον μισθό πριν καν τελειώσει ο μήνας. «Με μισή παραγωγή πληρώνουμε διπλάσιο ρεύμα» Όπως εξήγησαν οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας το ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες γονατίζει τις επιχειρήσεις. Ανέφεραν ότι για κάποια περίοδο το ενεργειακό κόστος είχε τριπλασιαστεί αλλά και τώρα μετά και τις επιδοτήσεις είναι εξαιρετικά υψηλό. Στο σχόλιο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ότι έχουν αποκτήσει συνέταιρο στην βιοτεχνία την ΔΕΗ ο ιδιοκτήτης απάντησε ότι “μην το συζητάτε γιατί είμαστε ηλεκτροβόρα επιχείρηση. Από 7 χιλιάδες ευρώ που ήταν το ρεύμα τώρα πληρώνουμε 20.000 ευρώ! Υπάρχει επιδότηση αλλά δεν φθάνει, έχει διπλασιαστεί” και αυτό όπως ανέφεραν την στιγμή που η παραγωγή έχει μειωθεί στο μισό. Το άλλο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων και η στάση των τραπεζών. “Η τράπεζα για να σε χρηματοδοτήσει, και να σημειώσουμε ότι εμείς έχουμε πολύ καλή συνεργασία, πρώτα θα σου δέσει τα πόδια, μετά τα χέρια και μετά θα σου δώσει λεφτά. Γι’ αυτό προσπαθούμε να είμαστε αδάνειστοι. Με μηδέν δανεισμό” σημείωσε ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας. Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι “δεν μπορούμε όταν μιλάμε για υγιή επιχειρηματικότητα να μιλάμε μονάχα για κάποιους λίγους και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους” και σημείωσε ότι “όλη η αντίληψη που επικρατεί σήμερα και στην κυβέρνηση και σε πολλούς Δήμους είναι η συσσώρευση των έργων σε μεγάλα έργα ώστε να πάνε σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι σε μεγάλη δυσκολία, προφανώς από την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, αλλά και γιατί συσσωρεύονται όλα τα έργα σε μεγάλους και η μικρή και μεσαία επιχείρηση αναγκάζεται να γίνει υπεργολάβος των μεγάλων για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί”. Σε ερώτηση του Αλ. Τσίπρα “ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα που θα θέλατε να αναδείξουμε;”, η απάντηση ήταν “μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση και να είναι τα έργα μοιρασμένα σε περισσότερα και πιο μικρά έργα” με τον κ. Τσίπρα να θυμίζει το πρόγραμμα “ΦιλόΔημος” της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε συγκριμένες πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν. “Το ζήτημα είναι πως θα δοθεί κίνητρο και δυνατότητες και σε άλλες επιχειρήσεις να ανθίσουν και κυρίως σε επιχειρήσεις όπως εσείς που ανθίσανε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για να μην κλείσουν, να μην μαραζώσουν. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό κόστος, γιατί είναι και άλλοι παράγοντες που δημιουργούν δυσχέρειες” σημείωσε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε “το ένα είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, την δυνατότητα να δοθούν έργα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την χώρα. Δυστυχώς, όμως, βλέπουμε να κλείνουν τις συμφωνίες με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μεγάλο θέμα είναι και το ζήτημα της φορολογίας, το θέμα του τέλους επιτηδεύματος, παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις. Να αντέξουν”. «Έχουμε δουλειά και δεν μας φτάνουν τα λεφτά στο τέλος του μήνα» Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με εργαζόμενο της επιχείρησης, ο οποίος του είπε κατηγορηματικά ότι “ο μήνας δεν βγαίνει. Έχουμε μια καλή δουλειά και δεν μας φτάνουν τα λεφτά στο τέλος του μήνα”, με τον κ. Τσίπρα να σημειώνει ότι “μειώθηκε 40% η αγοραστική δύναμη για τα εισοδήματα έως 750 ευρώ το μήνα” και να τονίζει την ανάγκη για “ταυτόχρονη αύξηση των μισθών και αποσυμπίεση του πληθωρισμού”. Για το καλάθι του νοικοκυριού, ο εργαζόμενους παρατήρησε ότι “δεν έχει προσφέρει τίποτα” και ο Τσίπρας πρόσθεσε ότι “μειώνουν τη συσκευασία για να δείξουν ότι οι τιμές μένουν ίδιες. Την ώρα που βλέπεις τις τιμές να ανεβαίνουν κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια από αυτό”. “Στην πλάτη μας” σημείωσε ο εργαζόμενος. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε επίσης ότι “βεβαίως ο πληθωρισμός είναι κάτι που ακολούθησε την πανδημία, αλλά στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ” και αναφέρθηκε και στην τεράστια διαφορά τιμής παραγωγού – καταναλωτή. “Είναι μεσοσταθμικά 300%, γιατί δεν γίνεται κανένας έλεγχος” είπε ο κ. Τσίπρας χαρακτηριστικά. “Εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστήρια έχουν στους ισολογισμούς τους δισ. υπερκέρδη, το ίδιο και τα σούπερ μάρκετ. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη. Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια, να ανασάνει ο εργαζόμενος και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις”. Ειδήσεις σήμερα: Άγνωστοι πυροβόλησαν άνδρα στο κέντρο της Καλαμάτας Νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ – «Σαρώνει» η κακοκαιρία τα νησιά με χαλάζι και ανέμους «Μας πήρε €65.000 και ο αδελφός μου πέθανε» λέει ο άνδρας που κατήγγειλε πρώτος τον ψευτογιατρό

