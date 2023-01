Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο ο Βασίλης Σκουντής Ο δημοσιογράφος είχε συναντηθεί κατ’ιδίαν με τον υπεύθυνο των ψηφοδελτίων, Βαγγέλη Αργύρη αλλά και τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη Ελένη Γκρήγκοβιτς 20.01.2023, 20:46 Βέβαιη θεωρείται η υποψηφιότητα του γνωστού δημοσιογράφου Βασίλη Σκουντή με το ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ο κ. Σκουντής θα διεκδικήσει τη ψήφο των πολιτών στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τις τελευταίες ημέρες «κλείδωσε» η υποψηφιότητα του μετά από κατ’ ιδίαν συνάντηση με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως τον υπεύθυνο των ψηφοδελτίων, Βαγγέλη Αργύρη αλλά και τον πρόεδρο, Νίκο Ανδρουλάκη. Σημειώνεται, πως προς το τέλος του μήνα, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν τον σταυρό των πολιτών στις ερχόμενες εκλογές. Ειδήσεις σήμερα: Ψευτογιατρός: Έλεγε ότι είχε πελάτες τον… Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Τζόκοβιτς και τον Ναδάλ! Μυστήριο με πλοίο στην Τενερίφη – Βρέθηκαν ναρκωτικά, ανήκει σε ελληνική εταιρεία-«φάντασμα» Μοσχάτο: «Είναι τρελή, πρέπει να ήταν μέσα και όχι έξω» λέει συνάδελφος της 47χρονης Ελένη Γκρήγκοβιτς 20.01.2023, 20:46 BEST OF NETWORK 20.01.2023, 14:30 20.01.2023, 16:52 20.01.2023, 15:34 20.01.2023, 14:43 20.01.2023, 14:42 19.01.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )