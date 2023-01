Aποχωρεί από τη θέση του CEO ο συνιδρυτής του Netflix Ριντ Χέιστινγκς

Την αποχώρησή του από τη θέση του CEO στο Νetflix ανακοίνωσε ο Ριντ Χέιστινγκς συνιδρυτής της εταιρείας πριν από 25 χρόνια. Θα παραμείνει στην θέση του προέδρου. Η αποχώρηση του Χέιστινγκς φέρνει τον chief operating officer Γκρεγκ Πίτερς στη θέση του co-CEO, μαζί με τον Τεντ Σαράντος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος προγραμματισμού κατά τη διάρκεια της τεράστιας επενδυτικής περιόδου του Netflix και προήχθη το 2020 σε co-CEO μαζί με τον Χέιστινγκς.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ

Ο Χέιστινγκς, ο οποίος ίδρυσε το Netflix το 1997 ως υπηρεσία DVD-by-mail, ανέφερε σε ανάρτησή του «Τώρα είναι «η κατάλληλη στιγμή να ολοκληρώσω τη διαδοχή μου. Το διοικητικό συμβούλιό μας συζητά τον σχεδιασμό της διαδοχής για πολλά χρόνια (ακόμη και οι ιδρυτές πρέπει να εξελιχθούν!). Είμαι τόσο περήφανος για τα πρώτα 25 χρόνια μας και τόσο ενθουσιασμένος για το επόμενο τέταρτο του αιώνα μας».

Reed is stepping down as CEO of Netflix after a nearly 25 year run.

In my 40+ years as an entrepreneur, my 7 years working side by side with Reed were the highlight. pic.twitter.com/Bx2iKzo9bC

— Marc Randolph (@mbrandolph) January 19, 2023