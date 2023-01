Google: «Μαχαίρι» σε 12.000 θέσεις εργασίας

Ύστερα από πολλά χρόνια υπερκερδών, ανάπτυξης και αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού τους, οι τεχνολογικοί κολοσσοί προχωρούν σε μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας. Η Alphabet, μητρική της Google, προστέθηκε στη μακρά λίστα των εργοδοτών της Σίλικον Βάλει που απολύουν, ανακοινώνοντας ότι θα καταργήσει περί τις 12.000 θέσεις εργασίας. Αυτές αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 6% του παγκόμιου δυναμικού της.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Σαντάρ Πιτσάι, ανέφερε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν το σύνολο των αγορών στις οποίες έχει ανθρώπινο δυναμικό η Google και κάθε τομέα της εταιρείας. Στη σχετική ανακοίνωση αναλαμβάνει δε «πλήρη ευθύνη για τις αποφάσεις που μας οδήγησαν εδώ».

BREAKING: Google says it’s laying off 12,000 workers, becoming the latest tech company to trim staff after rapid expansions during the COVID-19 pandemic have worn off. https://t.co/UB7Uajmzr9

