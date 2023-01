Ένοπλες δυνάμεις: Νέες έκτακτες κρίσεις αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας – Ποιοι προάγονται

Συνεχίζοντας τις έκτακτες κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου και Ταξιάρχου για την πλήρωση κενών θέσεων Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2023, έκρινε πέντε Σμήναρχους Ιπτάμενους προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, ενώ έκρινε 25 διατηρητέους στον βαθμό του Σμηνάρχου. Επίσης, προήγαγε για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ’ εκλογή, πέντε Σμήναρχους Ιπτάμενους. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού έκρινε τρεις μάχιμους πλοιάρχους «προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, μετά από απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων για το 2023. Συγκεκριμένα, έκρινε προακτέους κατ’ εκλογή έξι Ταξίαρχους Όπλων, έναν διατηρητέο στο βαθμό του Ταξιάρχου και δύο ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους Ιπτάμενους ως εξής: 1. Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, τους: α. Κωνσταντίνο Καραβλίδη του Παναγιώτη β. Δημήτριο Γιαννόπουλο του Αντωνίου γ. Νικόλαο Γιαπράκα του Παναγιώτη δ. Ματθαίο Κανουπάκη του Εμμανουήλ ε. Σπυρίδωνα Καρούμπαλη του Ιωάννη 2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, τους: α. Αθανάσιο Μπινιάρη του Δημητρίου β. Ανδρέα Ανδρεάδη του Συμεών γ. Δημήτριο Μήτρου του Χρήστου δ. Θωμάς Κοκορόσκο του Βελησσαρίου ε. Γεώργιο Ανεψιού του Σπυρίδωνα στ. Απόστολο Καστώρη του Ζήση ζ. Χρήστο Τσιώμο του Ηλία η. Δημήτριο Δημάκη του Εμμανουήλ θ. Μιλτιάδη Φακίτσα του Ταξιάρχη ι. Κίμωνα Χυτήρη του Τηλέμαχου ια. Ευστράτιο Βακερλή του Γεωργίου ιβ. Ιωάννη Βάσσο του Νικολάου ιγ. Παναγιώτη Κρίκη του Νικολάου ιδ. Στέφανο Γκαλίτσιο του Φωτίου ιε. Κυριάκο Δημητράκουλα του Δημητρίου ιστ. Γεώργιο Κουτσουρά του Δημητρίου ιζ. Σωτήριο Παπαχρήστο του Αλέξανδρου ιη. Ελευθέριο Ζέπο του Ανδρέα ιθ. Θεόδωρο Τσάμογλου του Γεωργίου κ. Υπηρεσίας Εδάφους Χρήστο Ροντήρη του Κωνσταντίνου κα. Ανδρέα Μαρίνο του Ευστρατίου κβ. Μάριο Βλάχου του Θωμά κγ. Χρήστο Οικονόμου του Δημητρίου κδ. Ηρακλή Κοντοδιό του Περικλή κε. Γρηγόριο Διόλατζη του Παναγιώτη κστ. Ξενοφώντα Χασούρα του Ιωάννη Προάγουμε για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 του ν.δ 1400/1973, 13 παρ. 3 περ.γ, 16 παρ. 3, 6, 20 παρ.1, 3 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Σμήναρχους Ιπτάμενους: α. Κωνσταντίνο Καραβλίδη του Παναγιώτη β. Δημήτριο Γιαννόπουλο του Αντωνίου γ. Νικόλαο Γιαπράκα του Παναγιώτη δ. Ματθαίο Κανουπάκη του Εμμανουήλ ε. Σπυρίδωνα Καρούμπαλη του Ιωάννη Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 21-01-2023 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους Μάχιμους ΠΝ: «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων: 1. Μπουκουβάλα Αλέξανδρο 2. Παπαγεωργίου Παναγιώτη 3. Ευσταθίου Δημήτριο Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), ανακοινώνει τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων έτους 2023: α. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων Όπλων: (1) Διαβιβάσεων Γκιζάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:47850 (2) Διαβιβάσεων Μπούρα Ιωάννη του Ναπολέοντα ΑΜ:47905 (3) Πυροβολικού Μπακόλα Γεωργίου του Σταύρου ΑΜ:47913 (4) Πεζικού Καλαμποκά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47919 (5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμανίδη Κωνσταντίνου του Κοσμά ΑΜ:47933 (6) Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47964 β. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Ταξιάρχου Πεζικού Αρβανίτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:47899 γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Όπλων: (1) Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:47266 (2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χριστοδούλου Παναγιώτη του Αριστείδη ΑΜ:47925 Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), ανακοινώνει τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2023: α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Όπλων: (1) Πυροβολικού Καζάκη Χρήστου του Ηλία ΑΜ:49044 (2) Πυροβολικού Ραδίτση Αλεξάνδρου του Άγγελου ΑΜ:49057 (3) Πεζικού Μαρτίδη Κλεονίκου του Σάββα ΑΜ:49124 (4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδοσίου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49157 (5) Μηχανικού Οικονόμου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:49159 (6) Πυροβολικού Αδαμίδη Θωμά του Νικολάου ΑΜ:49161 (7) Πεζικού Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:49170 (8) Πυροβολικού Φωτιάδη Πέτρου του Χρήστου ΑΜ:49171 (9) Διαβιβάσεων Τσιμπούρα Αντωνίου του Αθανασίου ΑΜ:49174 β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων: (1) Μηχανικού Σταντίδη Δημητρίου του Ελευθερίου ΑΜ:49053 (2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Λαζάρου Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:49056 (3) Μηχανικού Υπηρεσίας Γραφείου Σπυρόπουλου Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:49100 (4) Πυροβολικού Δελήβεη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:49101 (5) Αεροπορίας Στρατού Ελαφράς Υπηρεσίας Φιλιππάτου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:49126 (6) Πυροβολικού Θεολόγου Ευριπίδη του Χρήστου ΑΜ:49146 γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων: (1) Πεζικού Γκιουζέπα Δημητρίου του Αστέριου ΑΜ:49035 (2) Πεζικού Κολόβη Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:49046 (3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πασχάλη Χριστοφόρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49080 (4) Πεζικού Κλαουράκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ ΑΜ:49082 (5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ψαρομιχαλάκη Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ:49089 (6) Πεζικού Σοφικίτη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:49097 (7) Πεζικού Βασιλειάδη Αθανασίου του Παύλου ΑΜ:49123 (8) Πεζικού Λαγογιάννη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:49136 Ειδήσεις σήμερα «Market pass»: Έως 15 Μαρτίου οι αιτήσεις και πρώτες πληρωμές, δείτε όλες τις λεπτομέρειες Μπαζ Όλντριν: Παντρεύτηκε στα 93 του ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη Πόλεμος στην Ουκρανία – Bild: Εξέγερση από τις χώρες της Βαλτικής ενάντια στον πεισματάρη Σολτς για τα άρματα μάχης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )