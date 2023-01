Ανδρουλάκης: Διπλή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα από τη Χαλκίδα

Στο πλαίσιο πολιτικής ομιλίας στη Χαλκίδα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι «Μητσοτάκης και Τσίπρας κακοποίησαν τις λέξεις “πρόοδος” και “σταθερότητα”» παραθέτοντας ότι δεν είναι πρόοδος το ταγκό με τον Καμμένο, ο έλεγχος των αρμών της εξουσίας, οι παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές, η φορολογική αφαίμαξης της μεσαίας τάξης, η φυγη των νέων στο εξωτερτικό και η μη διαχείριση του ταμείου ανάκαμψης ως εργαλείου για την κοινή προκοπή. «Δεν είναι πρόοδος το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που οικοδόμησε ο Παρασκευάς Αυγερινός με τον Γιώργο Γεννηματά, να αποδομείται καθημερινά από τον κ. Μητσοτάκη». Αναφερόμενος στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε: «Μου έλεγαν το καλοκαίρι: “Κάτι φοβάσαι και δεν πας να ενημερωθείς στο αφτί από τον κ. Γεραπετρίτη”. Δέκα μέρες μετά, ο κ.Γεραπετρίτης δήλωνε: “Mα, δεν ξέρω κάτι για να τον ενημερώσω”. Κατόπιν, μαθαίνουμε ότι έχει καταστραφεί ο φάκελος. Εμεινα χωρίς κραυγές στον ευρωπαϊκό θεσμικό δρόμο: της ελληνικής δικαιοσύνης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Ελλήνων. Τώρα, λοιπόν, αυτοί που μου έλεγαν “γιατί δεν πας να ενημερωθείς παράνομα”, απαγορεύουν τη νόμιμη ενημέρωση του κ. Ράμμου στην ελληνική Βουλή. Τι φοβούνται λοιπόν; Τι φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και απαγορεύει στον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να πει τι βρήκε κατά την έρευνά του;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης. «Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει περίτρανα ότι με τον κ. Μητσοτάκη έχουμε δύο διαφορετικούς φόβους. Αυτός φοβάται να μη χάσει την καρέκλα του και εγώ φοβάμαι πού θα οδηγήσει τη χώρα αυτή η αυταρχική κουλτούρα διακυβέρνησης» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας την διαφορετική προσέγγιση με τον ΣΥΡΙΖΑ επί του θέματος. «Κρατήσαμε σταθερή στάση μακριά από τις κραυγές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν και αυτοί θράσος να μιλούν για θέματα κράτους δικαίου. Αυτοί που έλεγαν ότι δεν κέρδισαν μόνο την κυβέρνηση αλλά θα κερδίσουν και την εξουσία. Δεν περιμένουμε κανέναν δικηγόρο από τον κ. Πολάκη που ο ίδιος κατακεραύνωνε, όπως σήμερα η Δεξιά τις ανεξάρτητες αρχές, που δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης. Ως προς τις πρόσφατες αποκαλύψεις του επιχειρηματία Καλογρίτσα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Από τη μία, ο κ. Μητσοτάκης είχε αντ’ αυτού τον ανιψιό του. Αυτόν που οργάνωσε ένα παρακράτος στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με την ΕΥΠ. Ο κ. Τσίπρας είχε αντ’ αυτού τον κολλητό του. Αυτόν που ως αρμόδιος Υπουργός, δεν μοίραζε τελικά μόνο άδειες αλλά και τις μετοχές των καναλιών στους φιλικούς προς τον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματίες Αυτό δεν είναι σταθερότητα, δεν είναι προοπτική, δεν είναι το πολιτικό ήθος που χρειάζεται ο Ελληνικός λαός για να γυρίσει η χώρα σελίδα». «Δώστε μας ισχυρό, διψήφιο ποσοστό για να έχετε και πρόοδο και σταθερότητα από την πρώτη Κυριακή» επισήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής ως προς τον εκλογικό στόχο του κόμματος. «Το μάθαμε πια το κόλπο του ψεύτη βοσκού, που φώναζε:“Λύκος, λύκος”. Έτσι, και ο κ. Μητσοτάκης λέει: “Τσίπρας, Τσίπρας”. Αλλά δεν θα έχουμε ούτε Τσίπρα, ούτε Μητσοτάκη. Θα έχουμε ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη». Σχολιάζοντας πρόσφατη αποστροφή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ.Ανδρουλάκης τόνισε: «Mετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης, λέει ο κ. Τσίπρας ότι οι πόλοι είναι δύο: Η πρόοδος και η Δεξιά. Και η Ακροδεξιά πού είναι; Γιατί, εμείς θυμόμαστε ότι πέντε χρόνια κυβερνούσε με την Ακροδεξιά. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε αμνήμονες. Δεν ξεχάσαμε ότι πήραμε μία χρεοκοπημένη Ελλάδα από τον κ. Καραμανλή. Δεν ξεχάσαμε ότι είπαμε την αλήθεια στον λαό. Δεν ξεχάσαμε ότι Σαμαράς και Τσίπρας μαζί κορόιδεψαν τον λαό για να πάρουν την καρέκλα της εξουσίας. Αυτή είναι η διαιρετική τομή του πολιτικού συστήματος απέναντι στο λαϊκισμό και στην εξουσιομανία της Αριστεράς και της Δεξιάς. Και αυτή είναι η ευκαιρία να δείξουμε έναν άλλο δρόμο πολιτικού ήθους στις επόμενες εκλογές. Ή θα διατηρηθούν οι συσχετισμοί που βυθίζουν στην απόγνωση τις δημιουργικότερες δυνάμεις της κοινωνίας μας ή θα τους αλλάξουμε λυτρώνοντας την μεσαία τάξη και την νέα γενιά από τον συμβιβασμό με την μετριοκρατία και την παρακμή», προσδιόρισε το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά έψεξε τη στάση Πόντιου Πιλάτου, που υιοθετεί ο Γραμματέας του ΝΑΤΟ. «Δεν χρειαζόμαστε Πόντιους Πιλάτους όταν ο γείτονας καταπατά το διεθνές δίκαιο. Οραματιζόμαστε την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Γιατί, τα σύνορά μας δεν είναι μόνο σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και σύνορα Ευρώπης-Τουρκίας». Ειδήσεις σήμερα Καλαμάτα: Ταυτοποιήθηκε και δεύτερος δράστης μετά τη σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία του 47χρονου Ρόδος: Αφυδατωμένη και εξαντλημένη εντοπίστηκε η 44χρονη – Είχε εξαφανιστεί για πέντε ημέρες Revenge… songs – Καλλιτέχνες που χώρισαν και μας έδωσαν καταπληκτικά «τραγούδια εκδίκησης»

