Ανδρουλάκης σε ελεύθερους επαγγελματίες – Θα καταθέσουμε τροπολογία για τις ασφαλιστικές εισφορές

Συνάντηση με εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων είχε την Παρασκευή στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το θέμα συζήτησης ήταν η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει νέα τροπολογία, η οποία θα προβλέπει την αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών το 2023 και, από το 2024, τον καθορισμό μέγιστου πλαφόν. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ενιαιοποίησης των παροχών του e-ΕΦΚΑ, θα αναληφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την αναπροσαρμογή του επιδόματος μητρότητας των μη μισθωτών. Όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι η δεύτερη φορά που καταθέτουν παρόμοια πρόταση. Η κυβέρνηση δεν είχε κάνει δεκτή αντίστοιχη πρόταση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του κόμματος τον περασμένο Νοέμβριο. «Γνωρίζοντας το πρόβλημα από τον Νοέμβριο, είχαμε καταθέσει μια τροπολογία για να ανασταλεί η αύξηση. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν την έκανε δεκτή. Γι’ αυτό σας καλέσαμε σήμερα, επειδή θέλουμε να καταθέσουμε εκ νέου την τροπολογία την εβδομάδα, που μας έρχεται. Να υπάρξει η μέγιστη δυνατή πίεση ώστε να μη βρεθούν μπροστά σε αυτήν τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Πήραμε την πρωτοβουλία να συζητήσουμε μαζί σας, διότι την ώρα που αυξάνεται το κόστος ζωής λόγω των ανατιμήσεων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο φορτίο, το οποίο προκύπτει από το Ν.4670/2020 ο οποίος επί της ουσίας προσαρμόζει την αύξηση των εισφορών βάσει του πληθωρισμού, δηλαδή στο 9,6%» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης συμπληρώνοντας ότι η επιβάρυνση θα κυμανθεί από 20-60 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από 11-26 ευρώ για τους αγρότες. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο CNN: Επενδυτική βαθμίδα μετά τις εκλογές – Πιστεύω ότι θα τις κερδίσουμε «Ψάχναμε ελπίδα, πιστέψαμε τον απατεώνα» – Νέες μαρτυρίες για το πώς προσέγγιζε τα θύματά του ο ψευτογιατρός Tαξιδιωτική οδηγία της Βρετανίας για Τουρκία: Κινδυνεύετε από τρομοκρατικές επιθέσεις και κορωνοϊό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )