Εύα Καϊλή: Έχω δει μόνο δύο φορές το παιδί μου – Καταγγέλλει το «ειδικό καθεστώς» στις φυλακές Χάρεν

Στις συνθήκες κράτησης της Εύας Καϊλή στις φυλακές του Χάρεν αναφέρεται η βελγική εφημερίδα La Libre, σε εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «Qatargate: Γιατί η Εύα Καϊλή έχει δει μόνο δύο φορές το παιδί της από τη σύλληψή της». Σύμφωνα με την εφημερίδα, από τη στιγμή που η Εύα Καϊλή βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση, δικαιούται να δέχεται επισκέψεις καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου του παιδιού της. Ωστόσο, προσθέτει το άρθρο, αυτό δεν ισχύει. «Στις 19 Ιανουαρίου, η αίθουσα του προδικαστικού συμβουλίου των Βρυξελλών παρέτεινε την προσωρινή κράτηση της Εύας Καϊλή», η οποία βρίσκεται στη φυλακή του Χάρεν, ένα νέο σωφρονιστικό κατάστημα, από τις 9 Δεκεμβρίου. Οι δικηγόροι της, Αντρέ Ριζόπουλος και Μιχάλης Δημητρακόπουλος, καταγγέλλουν «μεσαιωνικές» συνθήκες κράτησης, ενώ αναφέρουν ότι η εντολέας τους έχει δει μόνο δύο φορές την κόρη της, από τότε που συνελήφθη για το Qatargate. Οι κανόνες για τις επισκέψεις στις φυλακές Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι επισκέψεις στις φυλακές διέπονται από πολύ συγκεκριμένους κανόνες. «Έτσι, οι κατηγορούμενοι (δηλαδή άτομα που δεν έχουν ακόμη κριθεί σε δίκη, που είναι και η κατηγορία στην οποία εμπίπτει η κυρία Καϊλή) μπορούν να δέχονται επισκέπτες καθημερινά. Οι κατάδικοι (δηλαδή άτομα των οποίων η δίκη έχει ήδη πραγματοποιηθεί) μπορούν να δέχονται επισκέπτες τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτές οι επισκέψεις οργανώνονται πάντα σε τρεις διαφορετικές ημέρες, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ενός απογεύματος Τετάρτης, γεγονός που διευκολύνει την επίσκεψη των παιδιών». Εφόσον η Εύα Καϊλή βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης, θα πρέπει να επωφελείται από τις καθημερινές επισκέψεις. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της, κ. Ριζόπουλος, «αποφασίστηκε να δοθεί στην πελάτισσά μου καθεστώς σαν να είναι σε κατάσταση που εκτίει ποινή». Η πελάτισσά του, αναφέρει ο κ. Ριζόπουλος, δικαιούται δύο επισκέψεις το μήνα στο πλαίσιο των «οικογενειακών επισκέψεων», δηλαδή ιδιωτική επίσκεψη που επιτρέπει να δει τον/τη σύζυγό ή το παιδί σε πιο οικείο περιβάλλον. «Δεν θα υπάρξει νέα επίσκεψη μέχρι τον Φεβρουάριο» «Η πελάτισσά μου δεν είδε το παιδί της τον Δεκέμβριο, την είδε δύο φορές το ίδιο Σαββατοκύριακο τον Ιανουάριο και δεν θα υπάρξει νέα επίσκεψη μέχρι τον Φεβρουάριο» προσθέτει ο Αντρέ Ριζόπουλος σύμφωνα με την εφημερίδα «La Libre» κάνοντας λόγο για κάτι «ακατανόητο». Ο κ. Ριζόπουλος διερωτάται ποιος αποφάσισε να τη θέσει σε αυτό το ειδικό καθεστώς. Η διοίκηση της φυλακής, σε επαφή της με την εφημερίδα, επισημαίνει ότι δεν έχει την εξουσιοδότηση να συζητήσει την περίπτωση της Εύας Καϊλή, αλλά εξηγεί ότι οι γενικοί κανόνες στο Χάρεν είναι οι εξής: «Κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα να έχει μια επίσκεψη (κλασική επίσκεψη) και υπάρχει και το δικαίωμα οικογενειακής επίσκεψης δύο φορές το μήνα. Στο Χάρεν, οι οικογενειακές επισκέψεις διαρκούν τρεις ώρες κάθε φορά». «Η Εύα Καϊλή έχει λοιπόν την ευκαιρία να βλέπει καθημερινά την κόρη της, αλλά στο πλαίσιο μιας κλασικής επίσκεψης» σημειώνει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι «φαίνεται όμως ότι η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλει πραγματικά να βλέπει το παιδί της σε ένα πιο οικείο περιβάλλον κάθε μέρα, κάτι που δεν επιτρέπεται». Τι απαντά καθηγητής ποινικής δικονομίας Η εφημερίδα απευθύνθηκε στον Μαρκ Πρεμόν καθηγητή ποινικής δικονομίας στο ULB ζητώντας απάντηση σχετικά με το αν υπάρχει προσβολή των δικαιωμάτων του παιδιού, ο οποίος αναφέρει ότι «όλα εξαρτώνται από το τι εννοείται με τον όρο προσβολή. Όταν ένα παιδί χωρίζεται προσωρινά από τους γονείς του, πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διατηρείται η επαφή με τους γονείς. Αλλά αυτή η επαφή μπορεί να μην είναι καθημερινή». Ο καθηγητής διευκρινίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ο ανακριτής παρεμβαίνει για να απαγορεύσει ορισμένες επισκέψεις. «Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα εάν ο ανακριτής έχει υποψίες ότι ένας φίλος που επιθυμεί να επισκεφθεί (κάποιον στη φυλακή) θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι συνεργός. Αλλά είναι προφανές ότι τα παιδιά δεν θα είναι ύποπτα για τίποτα» συμπληρώνει. Όσο για το ενδεχόμενο η Εύα Καϊλή να έχει μαζί το παιδί της κατά τη διάρκεια της κράτησής της, ο Μαρκ Πρεμόν αναφέρει ότι αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο: «Υπάρχουν γυναίκες που γεννούν στη φυλακή και το βρέφος μένει με τη μητέρα του, αλλά υπάρχει ένα όριο ηλικίας για να μην μένουν τα παιδιά εκεί επ’ αόριστον». Ειδήσεις σήμερα: Φόβοι για δεκάδες ακόμη θύματα του ψευτογιατρού – Ελέγχονται οι τραπεζικοί του λογαριασμοί Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέστρεψε στην Ελλάδα – Η πρώτη της ανάρτηση μετά την αποχώρησή της από το Survivor Τέλος ή θρίαμβος Ερντογάν; – Γιατί οι τουρκικές εκλογές είναι «οι πιο σημαντικές στον κόσμο το 2023»

