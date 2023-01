Εύα Καϊλή: Θα καταγγείλει σε διεθνείς οργανισμούς τα βασανιστήρια των Βέλγων

Σε διεθνείς οργανισμούς ετοιμάζεται να προσφύγει η πλευρά της Εύας Καϊλή για να καταγγείλει τα βασανιστήρια που υποστηρίζει πως υπέστη από τους Βέλγους αστυνομικούς. Μάλιστα, στις Βρυξέλλες ερευνούν ήδη τα όσα έχει καταγγείλει η Εύα Καϊλή, με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή να δηλώνει πως όσα βασανιστήρια και αν της κάνουν δεν πρόκειται να παραδεχτεί κάτι που δεν έχει κάνει. «Ματαιοπονούν. Εγώ κομμάτια να με κάνουν, δεν θα παραδεχτώ κάτι που δεν έκανα» εμφανίζεται να είπε σε δήλωσή της στο Open. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpx775e8rahl) Θα συνεχίσει, όπως δήλωσε στο Mega, να αγωνίζεται για να κάνει την κόρη της περήφανη. «Το παιδί μου, μου δίνει δύναμη να πολεμήσω για την αθωότητά μου, θέλω να είναι περήφανη για μένα όταν μεγαλώσει» φέρεται να είπε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Αντρέ Ριζόπουλος προχωρούν ένα βήμα παραπάνω και μετά από συνεννόηση με την κατηγορουμένη ευρωβουλευτή θα καταγγείλουν τα βασανιστήρια στον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρυξελλών και στους διεθνείς οργανισμούς. Υπενθυμίζεται ότι την παράταση της κράτησης της Εύας Καϊλή στις φυλακές του Χάρεν για την υπόθεση του Qatargate αποφάσισαν οι Βέλγοι δικαστές την Πέμπτη (19/1). Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα μπορεί να αιτηθεί εκ νέου την αποφυλάκισή της σε ένα μήνα. Όπως είπε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δεν θ’ ασκήσει έφεση στην απόφαση των Βέλγων δικαστών. Ο ίδιος επέμεινε την Πέμπτη στην καταγγελία του ότι η Εύα Καϊλή υπέστη βασανιστήρια στο κελί της αστυνομίας, όπου την ανάγκασαν να παραμείνει μετά τη συμπληρωματική της κατάθεση, στις 11 Ιανουαρίου. Χαρακτηριστικά, υποστήριξε ότι η Εύα Καϊλή «έζησε σκηνές που θυμίζουν Εξπρές του Μεσονυχτίου. Της βγάζουν το παλτό και εκείνη λέει κρυώνω, ζητά κουβέρτα, δεν της έδωσαν, της άφησαν τα φώτα ανοιχτά όλη τη νύχτα. Είχε περίοδο, και δεν την άφηναν να καθαριστεί». Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Απέτυχαν οι σύμμαχοι του Κιέβου να συμφωνήσουν στην αποστολή αρμάτων μάχης – Έκκληση Ζελένσκι Προκλητικό σίριαλ με τις «ευλογίες» του Ακάρ – «Καλοί» Τούρκοι κυνηγούν «κακούς» Έλληνες σε ελληνικά νησιά Η ελβετική NZZ για τα fake news με τους 38 στον Έβρο: Influencer η Μπαϊντά, ζει στη Γερμανία

