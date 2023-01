Θεοδωρικάκος: Ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία η συνάντηση με τους Ευρωπαίους πρέσβεις στον Έβρο

Ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία αποτελεί η κοινή στάση των διπλωματικών εκπροσώπων των χωρών μελών της ΕΕ, της Βρετανίας και της Ελβετίας, σε ό,τι αφορά στη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο, που αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης, τόνισε από το φράχτη στην περιοχή των Πόρων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η συνάντηση με τους πρέσβεις όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία έχει στεφθεί από επιτυχία και στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης στην Ευρώπη, ενότητας και αποφασιστικότητας στην προστασία, στη φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Αυτό το μήνυμα είναι ισχυρό, είναι μήνυμα εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου και πιστεύω ότι πρέπει να το λάβει η Τουρκία». Νωρίτερα ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγος κ. Πασχάλης Συριτούδης, ενημέρωσε τους πρέσβεις για την αποτελεσματικότητα του Φράχτη στην αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Μετά τη σύσκεψη και την ενημέρωση από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο κ. Δημήτριο Μάλλιο, στα γραφεία της Περιφερειακής Διοίκησης του Έβρου, οι πρέσβεις της Κύπρου και της Βρετανίας έκαναν δηλώσεις. Ο πρεσβευτής της Κύπρου την Ελλάδα κ. Κυριάκος Κενεβέζος, χαρακτήρισε ενδελεχή και αποκαλυπτική την ενημέρωση και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η ανάδειξη αυτού του ζητήματος μας συγκλονίζει, αλλά μας δίνει και την ευκαιρία να αναδείξουμε προς τους φίλους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες, οι οποίες πληττόμεθα από αυτό το κρίσιμο πρόβλημα, τη σημαντικότητά του και την ανάγκη της απόλυτης αλληλεγγύης και της κατανόησης ότι εάν δεν ενσκύψουμε όλοι σε αυτό το ζήτημα με αλληλεγγύη και μεθοδευμένο τρόπο δε θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε». Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στην Αθήνα κ. Μάθιου Λότζ, ευχαρίστησε τον κ. Θεοδωρικάκο για την πρωτοβουλία και την ενημέρωση και μεταξύ άλλων είπε: «Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας που κινδυνεύει από τα εγκληματικά κυκλώματα διακινητών και αυτό για την καταπολέμηση αυτών των διακινητών, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις ελληνικές αρχές και με τις φιλικές χώρες μας, γείτονες ή εταίρους μας, εδώ στην Ευρώπη. Και είναι ένα θέμα που δεν θα βρούμε λύση στις επόμενες ημέρες, αλλά θα συνεχίζουμε αυτήν την συνεργασία και μακάρι να βρούμε μία λύση που θα είναι κάτι για το καλό των ανθρώπων». Ειδήσεις σήμερα: Ψευτογιατρός: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του – Διώκεται για ανθρωποκτονίες και απάτη κατ’ εξακολούθηση Μπαλκόνι σε ξενοδοχείο στη Συγγρού «κρέμεται» πάνω από τα κεφάλια ανθρώπων – Δείτε φωτογραφίες Μπαζ Όλντριν: Παντρεύτηκε στα 93 του ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη

