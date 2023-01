Σακελλαροπούλου για γερμανικές αποζημιώσεις: «Τα βάρη του παρελθόντος δεν εξαφανίζονται μονομερώς»

Την επιβεβαίωση των στενών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε ανώτατο πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, οι οποίες καταδεικνύονται στην πράξη από τις πυκνές επισκέψεις και επαφές μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου τους τελευταίους μήνες, θέλησε να υπογραμμίσει από το Βερολίνο σε συνέντευξή της στην DW η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναβάθμιση των διμερών σχέσεων μετά τα δύσκολα χρόνια της ευρωκρίσης, που εδράζεται στο «κοινό όραμα» με τη Γερμανία εντός της Ευρώπης. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και ενώ το τέλος ακόμη της αιματοχυσίας παραμένει αβέβαιο, η Ελληνίδα πρόεδρος εξηγεί γιατί η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και εκτιμά ότι την απάντηση στους υπαιτίους αυτού του πολέμου θα δώσει τελικά το δίκαιο και η διεθνής δικαιοσύνη, ενδεχομένως με τη σύσταση Ειδικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα που διαπράττονται επί ουκρανικού εδάφους. «Σύμπνοια» με τον Σταϊνμάιερ απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό Η ΠτΔ παρουσίασε εκ νέου στο Βερολίνο τις θέσεις της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και μετέφερε τόσο στον Γερμανό ομόλογό της Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ όσο και στον καγκελάριο Όλαφ Σολτς το εξής μήνυμα: «Η Ελλάδα επιζητεί τον διάλογο με την Τουρκία- Aυτό όμως προϋποθέτει σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δίκαιου και του δικαίου της θάλασσας. Με ρητορικές απειλές και εμπρηστικές φράσεις δεν μπορεί να γίνει διάλογος». Όπως αναφέρει στην DW «υπάρχει απόλυτη σύμπνοια με τον Γερμανό πρόεδρο ως προς αυτό» και τονίζει ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ανώτατοι Γερμανοί αξιωματούχοι αλλά και η ΕΕ έχουν αντιληφθεί ξεκάθαρα πια ότι «οι θέσεις της Ελλάδας είναι απολύτως σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο» «Τα βάρη του παρελθόντος δεν εξαφανίζονται μονομερώς» Κατά τις επαφές της τόσο με τον Γερμανό πρόεδρο όσο και με τον καγκελάριο, η κ. Σακελλαροπούλου έθεσε εκ νέου και το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων καθώς και του κατοχικού δανείου. «Η Ελλάδα έχει υποβάλει το δικό της αίτημα για τις πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Η θέση της Ελλάδας είναι σταθερή (…) H Γερμανία έχει δώσει τη δική της απάντηση», αναφέρει μεταξύ άλλων. Υπογραμμίζει, κλείνοντας, ότι «τα βάρη του παρελθόντος είναι εκεί, δεν εξαφανίζονται μονομερώς, αλλά στις σύγχρονες κοινωνίες οι διαφορές λύνονται με τον διάλογο. Θα μπορούσε στο μέλλον, με διάλογο και καλή διάθεση, να εξευρεθεί μια λύση». Όπως τονίζει η ίδια, «τα νομικά ζητήματα έχουν τεθεί αλλά είναι ένα καθαρά πολιτικό θέμα.» - Deutsche Welle Ειδήσεις σήμερα: Καταιγίδες από το απόγευμα στην Αττική – Κίνδυνος χαλαζοπτώσεων μέσα στη νύχτα Στο σόου του Dior με φούστα ο Ρόμπερτ Πάτινσον Οι ιώσεις δοκιμάζουν τις αντοχές του ΕΣΥ – Δύσκολοι μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος

