Σακελλαροπούλου: Παρακολουθούμε με χαρά την πορεία των Ελλήνων στη Γερμανία

Περήφανη για τους ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς που συνάντησε κατά την επίσκεψή της στη Γερμανία δηλώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κάνοντας λόγο για «Έλληνες με στιβαρή ευρωπαϊκή συνείδηση, αυτοπεποίθηση, όραμα, προσδοκίες». Με ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Σακελλαροπούλου υπογραμμίζει ότι «εδραιωμένοι επαγγελματικά και κοινωνικά στη ξένη χώρα, διατηρούν αρραγή τον συναισθηματικό δεσμό τους με την Ελλάδα, μπολιάζοντας την κοινωνία που τους υποδέχτηκε με το πνευματικό σφρίγος, την ακάματη εργατικότητα και την αστείρευτη δημιουργικότητά τους». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «παρακολουθούμε με χαρά την πορεία τους, νιώθουμε περήφανοι και ευχόμαστε, στον καθένα ξεχωριστά, πρόοδο και ευτυχία». Ειδικότερα κατά την ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει: «Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε που συμπατριώτες μας έφευγαν κατά χιλιάδες από τον τόπο τους, με μια βαλίτσα στο χέρι, και αναζητούσαν εργασία στη Γερμανία, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα και ανυποψίαστοι για το τι θα συναντούσαν εκεί. Σχεδόν ένα εκατομμύριο γυναίκες και άντρες ξενιτεύτηκαν, φτηνά εργατικά χέρια για τις φάμπρικες και τα εργοτάξια, υπομένοντας τη στερημένη, αποκομμένη από την πατρίδα, υποβαθμισμένη καθημερινότητα του γκασταρμπάιτερ, του φιλοξενούμενου εργάτη χωρίς πλήρη δικαιώματα, με μοναδικό φως τον φάκελο με το βδομαδιάτικο και την ελπίδα της επιστροφής. Και με τη σκληρή τους εργασία συνέβαλαν τόσο στην προκοπή των δικών τους οικογενειών, στην Ελλάδα και στον τόπο εργασίας τους, όσο και στο “οικονομικό θαύμα” της Δυτικής Γερμανίας τη δεκαετία του ’60. Σήμερα, ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η νέα μετανάστευση της εποχής της κρίσης έφερε στη Γερμανία ένα μορφωμένο και πλήρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επιστήμονες και επιχειρηματίες. Καλλιτέχνες και φοιτητές. Ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς που σπουδάζουν, προκόβουν, δημιουργούν, ασχολούνται με την πολιτική, διαπρέπουν. Αυτούς τους ανθρώπους συνάντησα στην πρόσφατη επίσκεψή μου στη Γερμανία. Έλληνες με στιβαρή ευρωπαϊκή συνείδηση, αυτοπεποίθηση, όραμα, προσδοκίες. Εδραιωμένοι επαγγελματικά και κοινωνικά στην ξένη χώρα, διατηρούν αρραγή τον συναισθηματικό δεσμό τους με την Ελλάδα, μπολιάζοντας την κοινωνία που τους υποδέχτηκε με το πνευματικό σφρίγος, την ακάματη εργατικότητα και την αστείρευτη δημιουργικότητά τους. Παρακολουθούμε με χαρά την πορεία τους, νιώθουμε περήφανοι και ευχόμαστε, στον καθένα ξεχωριστά, πρόοδο και ευτυχία». Ειδήσεις σήμερα Καλαμάτα: Ταυτοποιήθηκε και δεύτερος δράστης μετά τη σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία του 47χρονου Ρόδος: Αφυδατωμένη και εξαντλημένη εντοπίστηκε η 44χρονη – Είχε εξαφανιστεί για πέντε ημέρες Revenge… songs – Καλλιτέχνες που χώρισαν και μας έδωσαν καταπληκτικά «τραγούδια εκδίκησης»

