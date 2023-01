Στη σύσκεψη υπουργών Άμυνας για την Ουκρανία στο Ραμστάιν της Γερμανίας ο Χαρδαλιάς

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, συμμετείχε την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τη χώρα μας, στη σύσκεψη Υπουργών Άμυνας με θέμα τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία (Ukraine Defence Contact Group), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση “Ramstein”, στη Γερμανία. Στη σύσκεψη, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) κ. Λόιντ Ώστιν (Lloyd Austin), συμμετείχαν Υπουργοί, Υφυπουργοί Άμυνας και υψηλόβαθμοι Αξιωματούχοι των κρατών-μελών, καθώς και χωρών εταίρων του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο των εργασιών της σύσκεψης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού, στην εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών για κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών. Κατά την παρέμβασή του ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία η χώρα μας καταδίκασε από την πρώτη στιγμή, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη σημαντική ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια που έχει παρασχεθεί από τη χώρα μας στην Ουκρανία, όπως πυρομαχικά και άλλο αμυντικό υλικό, καθώς και στην υλοποίηση της Συμφωνίας για παράδοση στην Ουκρανία των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης BMP-1. Υπογράμμισε επίσης, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και να στηρίζει τον ηρωικό αγώνα του ουκρανικού λαού για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Στο περιθώριο της σύσκεψης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είχε συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Άμυνας της Πολωνίας κ. Μάριους Μπλάζακ (Mariusz Błaszczak) και τους Υπουργούς Άμυνας του Καναδά κ. Ανίοτα Ανάρντ (Anita Anand), της Ουκρανίας κ. Ολεξίι Ρέζνικωφ (Oleksii Reznikov), της Εσθονίας κ. Χάννο Πέβκουρ (Hanno Pevkur), της Ρουμανίας κ. Άντζελ Τίλβα (Angel Tîlvă), της Φιλανδίας κ. Μίκο Σαβόλα (Mikko Savola) και της Βουλγαρίας κ. Ντιμιτάρ Στιογιάνωφ (Dimitar Stoyanov), καθώς και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Στρατηγό Μάρκ Μίλλεϋ (Mark Milley). Επίσης, συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας κ. Μπόρις Πιστόριους (Boris Pistorius) τον οποίο συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του. Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε επίσης, πριν την έναρξη των εργασιών της σύσκεψης, με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ (Allied Air Command – AIRCOM), η οποία εδρεύει στην Αεροπορική Βάση “Ramstein”. Τον υποδέθηκε ο αρχαιότερος Αξιωματικός της ελληνικής αποστολής Σμήναρχος (Ι) Αντρέας Αρχοντάκης. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσαν ο Πρέσβης επί τιμή κ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος και ο Διευθυντής του Γ΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Τελλίδης. Ειδήσεις σήμερα: Καϊλή: Έχω δει μόνο δύο φορές το παιδί μου – Καταγγέλλει «ειδικό καθεστώς» στις φυλακές Ο Μπο «αδειάζει» την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα: Μου έλεγε ότι είναι ερωτευμένη – Δεν θα της δώσω δεύτερη ευκαιρία Άθλιες συνθήκες περίθαλψης 49χρονου σε δομή ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη – Δύο συλλήψεις

